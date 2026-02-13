Themasports lifenewscy
ΥΓΕΙΑ

Νόσος Crohn: Το πότε τρώμε είναι εξίσου σημαντικό με το τι καταναλώνουμε – 50% μείωση δυσφορίας με έξυπνο timing γευμάτων

 13.02.2026 - 14:11
Νόσος Crohn: Το πότε τρώμε είναι εξίσου σημαντικό με το τι καταναλώνουμε – 50% μείωση δυσφορίας με έξυπνο timing γευμάτων

Σημαντικά οφέλη για άτομα με νόσο Crohn και αυξημένο σωματικό βάρος φαίνεται να προσφέρει μια μορφή διαλειμματικής νηστείας, σύμφωνα με νέα τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Gastroenterology.

Πρόκειται για την χρονικά περιορισμένη σίτιση (Time-Restricted Feeding – TRF), κατά την οποία όλα τα γεύματα καταναλώνονται μέσα σε ένα χρονικό παράθυρο 8 ωρών ημερησίως, ενώ τις υπόλοιπες 16 ώρες ακολουθείται νηστεία. Η μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Calgary είναι η πρώτη που δείχνει ότι αυτή η πρακτική μπορεί να μειώσει τη δραστηριότητα της νόσου Crohn κατά 40% και την κοιλιακή δυσφορία κατά 50% μέσα σε μόλις 12 εβδομάδες.

Τι έδειξε η μελέτη

Στη μελέτη συμμετείχαν 35 ενήλικες με νόσο Crohn και υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία. Οι 20 ακολούθησαν χρονικά περιορισμένη σίτιση, ενώ οι υπόλοιποι 15 συνέχισαν τη συνηθισμένη διατροφή τους. Στην αρχή και στο τέλος της μελέτης αξιολογήθηκαν η δραστηριότητα της νόσου, οι δείκτες φλεγμονής και η σύσταση του σώματος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι εφάρμοσαν διαλειμματική νηστεία έχασαν κατά μέσο όρο περίπου 2,5 κιλά, ενώ η ομάδα ελέγχου πήρε περίπου 1,7 κιλά. Παράλληλα, καταγράφηκε βελτίωση σε σημαντικούς δείκτες φλεγμονής και ανοσολογικής λειτουργίας στο αίμα, όπως χαμηλότερα επίπεδα λεπτίνης και PAI-1, χωρίς να έχει προηγηθεί περιορισμός θερμίδων.

Οφέλη πέρα από την απώλεια βάρους

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα οφέλη της χρονικά περιορισμένης σίτισης δεν σχετίζονται μόνο με την απώλεια βάρους. «Παρατηρήσαμε ουσιαστικές βελτιώσεις στα συμπτώματα της νόσου, μείωση της κοιλιακής δυσφορίας, ευνοϊκές αλλαγές στον μεταβολισμό και τη φλεγμονή, καθώς και ενθαρρυντικές μεταβολές στα βακτήρια του εντέρου. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι η διαλειμματική νηστεία μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να διατηρήσουν μακροχρόνια ύφεση της νόσου του Crohn» δήλωσε η Δρ. Maitreyi Raman, MD, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Calgary και κύρια συγγραφέας της μελέτης.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε μείωση του επιβλαβούς σπλαχνικού λίπους, βελτίωση του μεταβολισμού και ενδείξεις θετικών αλλαγών στο μικροβίωμα του εντέρου.

«Η χρονικά περιορισμένη σίτιση δείχνει πραγματική δυναμική ως ένας νέος τρόπος διαχείρισης της νόσου του Crohn, όχι μόνο ως προς τα συμπτώματά τους αλλά και τη συνολική τους υγεία», δήλωσε ο Andres Lorenzo Hurtado, Ph.D., ανώτερος αντιπρόεδρος Μεταφραστικής Έρευνας και IBD Ventures στο Ίδρυμα Crohn & Colitis. «Η έρευνα υποδηλώνει ότι η αλλαγή του πότε τρώμε -και όχι μόνο του τι τρώμε- μπορεί να βελτιώσει τον μεταβολισμό, να ενισχύσει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και να υποστηρίξει τη μακροχρόνια ύφεση της νόσου του Crohn» συμπλήρωσε.

«Τα άτομα με νόσο του Crohn συχνά αναζητούν πρακτικά εργαλεία για να υποστηρίξουν την υγεία τους παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή», δήλωσε η Natasha Haskey, Ph.D., RD, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας και επικεφαλής ερευνήτρια της μελέτης. «Η έρευνά μας υποδηλώνει ότι η χρονικά περιορισμένη κατανάλωση τροφής μπορεί να αποτελεί μια βιώσιμη επιλογή με βιολογική βάση, προσφέροντας στους ασθενείς περισσότερους τρόπους να διαχειριστούν τη δική τους ευεξία».

Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι δύο ομάδες κατανάλωναν παρόμοια τρόφιμα και θερμίδες, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι ο χρονικός προγραμματισμός των γευμάτων, και όχι μόνο το τι τρώμε, παίζει καθοριστικό ρόλο στη φλεγμονή και την υγεία του πεπτικού συστήματος.

Συμπέρασμα

Η χρονικά περιορισμένη σίτιση φαίνεται να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στη διαχείριση της νόσου Crohn, μειώνοντας τη φλεγμονή και τη συμπτωματική δραστηριότητα πέρα από την απώλεια βάρους. Αν και δεν αντικαθιστά τη φαρμακευτική αγωγή, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα συμπληρωματικό εργαλείο για ορισμένους ασθενείς, με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόζεται υπό ιατρική καθοδήγηση.

Τη νομοθετική τροποποίηση του περί Αρχείο Πληθυσμού Νόμου ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, δίνοντας το δικαίωμα στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες να ψηφίζουν στις Εκλογές ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο με βάση τον τόπο διαμονής τους όσο και με βάση τον τόπο εκτοπισμού τους, κατ’ αντίστοιχο τρόπο που ισχύει για τους εκ πατρογονίας εκτοπισθέντες.

