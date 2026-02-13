Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΑνάπτυξη-έκπληξη: Η Κύπρος «τρέχει» πιο γρήγορα από την Ευρώπη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάπτυξη-έκπληξη: Η Κύπρος «τρέχει» πιο γρήγορα από την Ευρώπη

 13.02.2026 - 16:11
Ανάπτυξη-έκπληξη: Η Κύπρος «τρέχει» πιο γρήγορα από την Ευρώπη

Τα στοιχεία για τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της Κύπρου το τέταρτο τρίμηνο του 2025, επιβεβαιώνουν ακόμα μια φορά τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας παρά το γεγονός ότι το εξωτερικό περιβάλλον είναι γεμάτο από προκλήσεις και αβεβαιότητες, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός σε δηλώσεις του την Παρασκευή.

«Οι πολιτικές του Υπουργείου Οικονομικών έχουν διαμορφώσει σήμερα ένα περιβάλλον σταθερότητας και προοπτικής, που αναγνωρίζεται τόσο στο εσωτερικό όσο και από τους διεθνείς και Ευρωπαίους εταίρους μας», ανέφερε την Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, με αφορμή τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία για τον ρυθμό ανάπτυξης της Κύπρου το 4ο τρίμηνο του 2025.

Σε δηλώσεις του για τις οικονομικές εξελίξεις είπε, «πρώτον, έχουμε διασφαλίσει δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα» και «μέσα από συνετή διαχείριση, πετυχαίνουμε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, μειώνουμε σταθερά το δημόσιο χρέος και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της οικονομίας μας».

Πρόσθεσε ότι «η διατήρηση υψηλών ρυθμών διαθέσιμων ρευστών αποτελεί διαρκή στόχο και πρόκληση του Υπουργείου», ενώ «η ενίσχυση της πιστοληπτικής εικόνας του κράτους συγκαταλέγεται στους υψηλούς στρατηγικούς μας στόχους».

Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι «πλέον, ο πληθωρισμός έχει φτάσει σε μηδενικά επίπεδα», κάτι που –όπως ανέφερε– «ενισχύει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, δημιουργεί σταθερότητα στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών και παρέχει στέρεη βάση για προγραμματισμό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «η ανάπτυξη και η απασχόληση ενισχύονται επίσης», καθώς «η κυπριακή οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς ψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η ανεργία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις».

Αναφερόμενος στα στοιχεία, είπε ότι «η πορεία της οικονομίας μας, ως αποτέλεσμα μιας ορθής, ανθρωποκεντρικής και πειθαρχημένης οικονομικής πολιτικής, επιβεβαιώνεται σήμερα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας», προσθέτοντας ότι «ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου είναι της τάξης του 4,5% για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και είναι σημαντικά ψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

Ο Υπουργός ανέφερε ότι «τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ακόμα μια φορά τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας» και ότι, «παρά την περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και ενός εξωτερικού περιβάλλοντος το οποίο είναι γεμάτο από προκλήσεις και αβεβαιότητες. Η Κύπρος όμως συνεχίζει να καταγράφει σχετικά ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ειδικότερα συγκρινόμενα με την ΕΕ σε συνδυασμό με τον χαμηλό πληθωρισμό και τις συνθήκες πλήρους απασχόλησης».

Σημείωσε επίσης πως «η διατήρηση μιας συνετής και πειθαρχημένης δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης από αυτή την κυβέρνηση θα συμβάλει στην ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας ακόμα περισσότερο, ώστε η Κύπρος να συνεχίσει να καταγράφει μεσοπρόθεσμα ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης πέραν του 3%».

Καταληκτικά, είπε ότι αυτή η πορεία «μάς δίνει τη δυνατότητα να απελευθερώνουμε οικονομικές δυνάμεις και δυνατότητες, για να ενισχύουμε περισσότερο την κοινωνική πολιτική και την άμβλυνση όποιων προβλημάτων απασχολούν τις επιχειρήσεις μας και την κοινωνία μας γενικότερα».

Εξάλλου σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται στα σημερινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας κα της Eurostat.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «για το 2025 συνολικά, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας εκτιμάται στο 3,75%, το οποίο συγκρίνεται θετικά σε σχέση με την πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και άλλων εγχώριων και διεθνών οικονομικών φορέων, από τους οποίους είχε εκτιμηθεί συντηρητικά μεταξύ 2,9% και 3,5%».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από την είσοδο του βασιλιά καρνάβαλου στην Πάφο υπό βροχή - Το άρμα με το μαγεμένο δάσος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εκοιμήθη ο πατήρ Γεώργιος: Πένθος σε κοινότητα της Λευκωσίας - Σε λαϊκό προσκύνημα το σκήνωμα του
Τι συμβαίνει στο Παιδοογκολογικό; Διαρροές νερού, έντονος θόρυβος- Οι εξηγήσεις του ΟΚΥπΥ
Ανθρωπιστικός Διάδρομος: Μεταφορά γευμάτων από την Κύπρο στη Γάζα – «Συνεργασία για να φτάσουμε σε οικογένειες» - Δείτε βίντεο
Θρίλερ στη Λάρνακα: Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο 72χρονης - Τι λέει η εγγονή, τι απαντά ο ΟΚΥπΥ - Βίντεο
Τρόμος σε πτήση: Κινητήρας εξερράγη στον αέρα, το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση, δείτε βίντεο
Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας - Μέχρι πότε μπορείς να υποβάλεις αίτηση - Όλες οι λεπτομέρειες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο κελί 27χρονος για απάτη - «Τσέπωσε» 10 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία με ένα email

 13.02.2026 - 16:09
Επόμενο άρθρο

Τι χρησιμεύει η «μυτερή» πλευρά στον τρίφτη τυριού: Η απάντηση που μπερδεύει πολλούς στην κουζίνα

 13.02.2026 - 16:20
Υπουργικό: Δικαίωμα ψήφου στον τόπο τους για εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες - Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν

Υπουργικό: Δικαίωμα ψήφου στον τόπο τους για εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες - Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν

Τη νομοθετική τροποποίηση του περί Αρχείο Πληθυσμού Νόμου ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, δίνοντας το δικαίωμα στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες να ψηφίζουν στις Εκλογές ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο με βάση τον τόπο διαμονής τους όσο και με βάση τον τόπο εκτοπισμού τους, κατ’ αντίστοιχο τρόπο που ισχύει για τους εκ πατρογονίας εκτοπισθέντες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπουργικό: Δικαίωμα ψήφου στον τόπο τους για εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες - Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν

Υπουργικό: Δικαίωμα ψήφου στον τόπο τους για εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες - Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν

  •  13.02.2026 - 12:15
ΥΠΕΣ: Έρχονται αλλαγές στα στεγαστικά σχέδια

ΥΠΕΣ: Έρχονται αλλαγές στα στεγαστικά σχέδια

  •  13.02.2026 - 13:50
Λάβρος η Annie Alexui: «Η κυπριακή Κυβέρνηση θα πληρώσει για αυτά που μου έκανε, βλέπω τον υπουργό Δικαιοσύνης και γελάω»

Λάβρος η Annie Alexui: «Η κυπριακή Κυβέρνηση θα πληρώσει για αυτά που μου έκανε, βλέπω τον υπουργό Δικαιοσύνης και γελάω»

  •  13.02.2026 - 08:38
Θρίλερ στη Λάρνακα: Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο 72χρονης - Τι λέει η εγγονή, τι απαντά ο ΟΚΥπΥ - Βίντεο

Θρίλερ στη Λάρνακα: Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο 72χρονης - Τι λέει η εγγονή, τι απαντά ο ΟΚΥπΥ - Βίντεο

  •  13.02.2026 - 09:30
Μαγευτικές εικόνες: Χιόνια στο Τρόοδος και βροχές στο υπόλοιπο νησί - Μέχρι πότε θα πλήττουν την Κύπρο - Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»

Μαγευτικές εικόνες: Χιόνια στο Τρόοδος και βροχές στο υπόλοιπο νησί - Μέχρι πότε θα πλήττουν την Κύπρο - Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»

  •  13.02.2026 - 13:27
Σε συναγερμό οι Αρχές μετά από απειλητικά email σε σχολεία - «Θα πέσουν πυροβολισμοί» - Ποιοι κρύβονται πίσω από τα μηνύματα

Σε συναγερμό οι Αρχές μετά από απειλητικά email σε σχολεία - «Θα πέσουν πυροβολισμοί» - Ποιοι κρύβονται πίσω από τα μηνύματα

  •  13.02.2026 - 13:10
Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας - Μέχρι πότε μπορείς να υποβάλεις αίτηση - Όλες οι λεπτομέρειες

Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας - Μέχρι πότε μπορείς να υποβάλεις αίτηση - Όλες οι λεπτομέρειες

  •  13.02.2026 - 10:54
Εντυπωσιακές εικόνες από την είσοδο του βασιλιά καρνάβαλου στην Πάφο υπό βροχή - Το άρμα με το μαγεμένο δάσος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Εντυπωσιακές εικόνες από την είσοδο του βασιλιά καρνάβαλου στην Πάφο υπό βροχή - Το άρμα με το μαγεμένο δάσος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  13.02.2026 - 11:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα