Ανάπτυξη-έκπληξη: Η Κύπρος «τρέχει» πιο γρήγορα από την Ευρώπη

«Οι πολιτικές του Υπουργείου Οικονομικών έχουν διαμορφώσει σήμερα ένα περιβάλλον σταθερότητας και προοπτικής, που αναγνωρίζεται τόσο στο εσωτερικό όσο και από τους διεθνείς και Ευρωπαίους εταίρους μας», ανέφερε την Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, με αφορμή τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία για τον ρυθμό ανάπτυξης της Κύπρου το 4ο τρίμηνο του 2025.

Σε δηλώσεις του για τις οικονομικές εξελίξεις είπε, «πρώτον, έχουμε διασφαλίσει δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα» και «μέσα από συνετή διαχείριση, πετυχαίνουμε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, μειώνουμε σταθερά το δημόσιο χρέος και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της οικονομίας μας».

Πρόσθεσε ότι «η διατήρηση υψηλών ρυθμών διαθέσιμων ρευστών αποτελεί διαρκή στόχο και πρόκληση του Υπουργείου», ενώ «η ενίσχυση της πιστοληπτικής εικόνας του κράτους συγκαταλέγεται στους υψηλούς στρατηγικούς μας στόχους».

Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι «πλέον, ο πληθωρισμός έχει φτάσει σε μηδενικά επίπεδα», κάτι που –όπως ανέφερε– «ενισχύει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, δημιουργεί σταθερότητα στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών και παρέχει στέρεη βάση για προγραμματισμό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «η ανάπτυξη και η απασχόληση ενισχύονται επίσης», καθώς «η κυπριακή οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς ψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η ανεργία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις».

Αναφερόμενος στα στοιχεία, είπε ότι «η πορεία της οικονομίας μας, ως αποτέλεσμα μιας ορθής, ανθρωποκεντρικής και πειθαρχημένης οικονομικής πολιτικής, επιβεβαιώνεται σήμερα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας», προσθέτοντας ότι «ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου είναι της τάξης του 4,5% για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και είναι σημαντικά ψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

Ο Υπουργός ανέφερε ότι «τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ακόμα μια φορά τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας» και ότι, «παρά την περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και ενός εξωτερικού περιβάλλοντος το οποίο είναι γεμάτο από προκλήσεις και αβεβαιότητες. Η Κύπρος όμως συνεχίζει να καταγράφει σχετικά ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ειδικότερα συγκρινόμενα με την ΕΕ σε συνδυασμό με τον χαμηλό πληθωρισμό και τις συνθήκες πλήρους απασχόλησης».

Σημείωσε επίσης πως «η διατήρηση μιας συνετής και πειθαρχημένης δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης από αυτή την κυβέρνηση θα συμβάλει στην ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας ακόμα περισσότερο, ώστε η Κύπρος να συνεχίσει να καταγράφει μεσοπρόθεσμα ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης πέραν του 3%».

Καταληκτικά, είπε ότι αυτή η πορεία «μάς δίνει τη δυνατότητα να απελευθερώνουμε οικονομικές δυνάμεις και δυνατότητες, για να ενισχύουμε περισσότερο την κοινωνική πολιτική και την άμβλυνση όποιων προβλημάτων απασχολούν τις επιχειρήσεις μας και την κοινωνία μας γενικότερα».

Εξάλλου σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται στα σημερινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας κα της Eurostat.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «για το 2025 συνολικά, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας εκτιμάται στο 3,75%, το οποίο συγκρίνεται θετικά σε σχέση με την πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και άλλων εγχώριων και διεθνών οικονομικών φορέων, από τους οποίους είχε εκτιμηθεί συντηρητικά μεταξύ 2,9% και 3,5%».