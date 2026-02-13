Themasports lifenewscy
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας - Μέχρι πότε μπορείς να υποβάλεις αίτηση - Όλες οι λεπτομέρειες

 13.02.2026 - 10:54
Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας - Μέχρι πότε μπορείς να υποβάλεις αίτηση - Όλες οι λεπτομέρειες

Κενές θέσεις ανακοίνωση ο Δήμος Λευκωσίας για απασχόληση στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας.

Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινωνικών του προγραμμάτων δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ενός/ μίας (1) “Βοηθού/ Συνοδού – Καθαριστή/ στρια”, για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην υλοποίηση του έργου Κέντρο Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ», ορισμένου χρόνου θέση.

2. Ενός/ μιας (1) «Βοηθού Λειτουργού Προγραμμάτων» για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην υλοποίηση των Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών του Ιδρύματος, ορισμένου χρόνου θέση.

Για την υποβολή της αίτησης τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο, στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται η αίτηση.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση …..», στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να αποσταλούν στον Δήμο Λευκωσίας μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα μαζί με όλα τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται για την πιο πάνω θέση, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η όποια αίτηση ενδέχεται να απορρίπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως και τις σχετικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy (Ενημέρωση-Κενές θέσεις εργασίας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πολυδύναμο Λευκωσίας, τηλ. 22797195/194 (Τάλια Ντάχερ/ Στέλλα Χριστοδούλου) κατά τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 8:00 – 15:00 μ.μ.

Το έργο «Ουράνιο Τόξο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτική Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.

Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας - Μέχρι πότε μπορείς να υποβάλεις αίτηση - Όλες οι λεπτομέρειες

 

 

 

Τη νομοθετική τροποποίηση του περί Αρχείο Πληθυσμού Νόμου ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, δίνοντας το δικαίωμα στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες να ψηφίζουν στις Εκλογές ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο με βάση τον τόπο διαμονής τους όσο και με βάση τον τόπο εκτοπισμού τους, κατ’ αντίστοιχο τρόπο που ισχύει για τους εκ πατρογονίας εκτοπισθέντες.

