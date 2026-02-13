Από τα φθηνά clicks… στις χρεώσεις; Τι ετοιμάζει η Ευρώπη για τα μικρά πακέτα Shein και Temu – Έτσι θα επηρεαστεί ο καταναλωτής

Με τη ρύθμιση αυτή καταργείται η υφιστάμενη απαλλαγή από δασμούς για προϊόντα χαμηλής αξίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιβολή νέων επιβαρύνσεων. Η απόφαση αναμένεται να λάβει άμεσα το «πράσινο φως» στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ.

Η πρόταση, που παρουσίασε τον Φεβρουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει την επιβολή τέλους διεκπεραίωσης για κάθε μικρό πακέτο που εισέρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, τα δέματα αυτά συνδέονται με αγορές μέσω διαδικτυακών πλατφορμών όπως η Shein και η Temu.

Ο Οικονομολόγος, Γιάννης Τελώνης μιλώντας στο ThemaOnline, ανέφερε ότι «το περιβάλλον γύρω από αυτό το θέμα είναι ρευστό. Πρέπει να δούμε τι συμφωνίες θα γίνουν με την Κίνα. Προσπαθούν να βάλουν πίεση πάνω στην Κίνα για διαπραγματευτικούς λόγους»

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να εντοπίσει περιοχές που είναι ευαίσθητες για τους Κινέζους. Το αντιστάθμισμα είναι οι περιορισμοί στις εξαγωγές που κάνουν οι Κινέζοι για τις σπάνιες γαίες, εκεί είναι το κλειδί. Δεν είναι τόσο το εμπόριο, παρόλο που και αυτό είναι τεράστιος πονοκέφαλος. Στην Αμερική κάπως έπεσε το εμπόριο και αυτό ακόμα δεν είναι καθαρό διότι φαίνεται ότι το παροχετεύουν μέσω τρίτων χωρών. Η Κίνα έκλεισε το 2025 με το εξαγωγικό της εμπόριο σε ρεκόρ. Ο πρώτος top προορισμός εξαγωγών μετά την Αμερική θα είναι η Ευρώπη. Και αυτή η χρονιά θα είναι δύσκολη για τη Κίνα, η εσωτερική ζήτηση είναι υποτονική και θα εξακολουθήσει να είναι για εσωτερικούς λόγους της Κίνας και κυρίως λόγω του κατασκευαστικού τομέα», πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων, ο οικονομολόγος θέλοντας να εξηγήσει περαιτέρω την κατάσταση που επικρατεί, τόνισε ότι «η Κίνα για να πάρει τον ρυθμό ανάπτυξης της θα στηριχτεί και πάλι πάνω στο εξαγωγικό εμπόριο, άρα θα γεμίσουμε φθηνά κινέζικα προϊόντα. Αν κόψουν τις σπάνιες γαίες, θα τους χτυπήσουν σε τομέα που τους πειράζει και αυτά τα μικρά πακέτα shein και temu είναι από τα πακέτα που έχουν μεγάλη ανάπτυξη στην Κίνα, είναι κάτι που θα τους επηρεάσει και πολύ μάλιστα. Άρα βρίσκουν τα σημεία «πόνου» που έχει η Κινέζικη πλευρά, για να μην πάνε απευθείας σε δασμολογικό πόλεμο»

Αν και το τελικό ύψος της επιβάρυνσης δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», η Κομισιόν έχει εισηγηθεί χρέωση δύο ευρώ ανά αποστολή.

Στόχος του μέτρου είχαν αναφέρει αρχικά πώς ήταν ο περιορισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λιανικής, οι οποίες λειτουργούν υπό αυστηρό φορολογικό και κανονιστικό καθεστώς.

Αρχικά, η εφαρμογή των νέων κανόνων είχε τοποθετηθεί χρονικά στα μέσα του 2028, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης. Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίου συστήματος δεδομένων και στον καλύτερο συντονισμό των κρατών-μελών.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Ευρωπαίος επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους «27», «το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης». Όλο και περισσότεροι κλάδοι της αγοράς ζητούν άμεση παρέμβαση, υποστηρίζοντας ότι η απαλλαγή των μικρών πακέτων από δασμούς δημιουργεί συνθήκες στρέβλωσης και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με σχέδιο κοινού ανακοινωθέντος, τα κράτη-μέλη θα δεσμευθούν να καταλήξουν σε μια απλή και προσωρινή λύση, ικανή να εφαρμοστεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2026, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη πίεση για άμεση δράση. Τα μεταβατικά μέτρα αναμένεται να τεθούν προς έγκριση στο επόμενο Συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, στις 12 Δεκεμβρίου.

Ερωτηθείς εάν τα δύο ευρώ θα έχουν επίπτωση στην Κίνα, ο κύριος Τελώνης σημείωσε ότι «θα έχει επίπτωση γιατί ακριβώς η Κίνα φέτος λόγω της αδύνατης εσωτερικής κατανάλωσης θα στηριχτεί πάνω στο εξαγωγικό εμπόριο. Έστω και μισό τοις εκατό να τους επηρεάσει, για αυτούς είναι πολύ σημαντικό. Παράλληλα με αυτό, θα επηρεάσει και το τι γίνεται με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχουν μεγάλη ανάγκη οι Κινέζοι να κάνουν εξαγωγή σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μαζί με τα αυτοκίνητα αυτά έρχονται και οι μπαταρίες και στα 2 έχουν τεράστιο πλεονέκτημα κόστους. Άρα τώρα μπαίνουν στη σκακιέρα της διαπραγμάτευσης με τους Κινέζους και οι παραγγελίες από shein και temu. Σε αυτό όμως ήταν και προσεχτικοί ώστε να μην δημιουργήσουν πρόβλημα στον Ευρωπαίο καταναλωτή γιατί εάν βάλουν φρένο στις φθηνές αγορές από Κίνα θα ξεκινήσει να αγοράζει πιο ακριβά ο καταναλωτής άρα ο πληθωρισμός θα πάει πάνω , το ίδιο και το κόστος ζωής»

Όσο αφορά τους Ευρωπαίους, ο κύριος Τελώνης τόνισε πως «είναι πολύ ζωτικό να έχουν πρόσβαση στις σπάνιες γαίες. Τώρα είμαστε στο στάδιο που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να καθορίσει τις γραμμές της και με την Αμερική και με την Κίνα. Η Κίνα έχει πρόβλημα εξαγωγών, θα πρέπει να στηριχτεί στις εξαγωγές της. Οτιδήποτε είναι εξαγώγιμο από την Κίνα προς την Ευρώπη γίνεται μέρος της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Πώς θα επηρεαστεί ο καταναλωτής

Καταλήγοντας και ερωτηθείς πώς θα επηρεαστεί ο καταναλωτής από αυτή τη διαδικασία, επισήμανε ότι «ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα επηρεαστεί είναι με εκείνα τα δύο ευρώ, εάν και εφόσον επιβληθεί. Δεν είναι όμως σίγουρο εάν θα επιβληθούν πάνω στον τελικό καταναλωτή, μπορεί εάν καταφέρει να τα απορροφήσει και η Κίνα»