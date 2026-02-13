Πιάστηκαν μεθυσμένοι και... φτιαγμένοι οδηγοί το βράδυ - Φόρεσε χειροπέδες ένα πρόσωπο

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη ενός προσώπου για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 379 οδηγοί και επιβάτες.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 20 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 117 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 5 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν δώδεκα (12) καταγγελίες οδηγών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και τριών (3) για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 2 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.