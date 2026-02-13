Annie Alexui: Το Υπ.Δικαιοσύνης ζητά αποδείξεις από τη Ρωσία - Aπό το «Δεν γίνονται υποθέσεις μέσω Facebook» ... η μπάλα στη Νομική Υπηρεσία
13.02.2026 - 06:29
Τον θεσμικό τρόπο με τον οποίο η Ιωάννα Φωτίου (Annie Alexui) θα παραδώσει τα στοιχεία που ισχυρίζεται ότι κατέχει αναζητεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την ώρα που η 43χρονη συνεχίζει τις αναρτήσεις της στο διαδίκτυο, καλώντας τον Κωνσταντίνο Φυτιρή να ενεργήσει αυτεπάγγελτα.
Η κα Φωτίου διατυπώνει καταγγελίες για πολιτικά πρόσωπα, μέλη της Αστυνομίας και πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τον υπόκοσμο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε ότι «θα διερευνηθούν οι καταγγελίες», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «δεν μπορεί να γίνει παράδοση στοιχείων μέσω των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή τηλεφωνικά» και ότι αναζητείται τρόπος ώστε το υλικό να παραδοθεί με ασφάλεια και να εξεταστεί βάσει νόμου.
Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο κ. Φυτιρής αποκάλυψε ότι οι Αρχές προτίθενται να επικοινωνήσουν με την 43χρονη, η οποία διαμένει στη Ρωσία υπό καθεστώς ασύλου, προκειμένου να λάβουν τα φερόμενα στοιχεία. Την απόφαση για το ποιος θα διεξαγάγει την έρευνα και αν θα οριστεί ανεξάρτητος ερευνητής ή άλλο πρόσωπο εμπιστοσύνης, θα λάβει η Νομική Υπηρεσία.«Είναι απόφαση καθαρά της Νομικής Υπηρεσίας εάν θα βάλει ανεξάρτητο ερευνητή ή αν θα ορίσει κάποιο, τον οποίο προφανώς έχει την εμπιστοσύνη της Νομικής Υπηρεσίας», ανέφερε.
Παράλληλα, τόνισε ότι οι δημόσιοι ισχυρισμοί δεν συνιστούν από μόνοι τους αποδεικτικά στοιχεία.«Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί υπόθεση μέσω των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Για να στοιχειοθετηθεί υπόθεση, θα πρέπει να υπάρχουν μαρτυρίες και καταθέσεις υπογεγραμμένες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η διαδικασία προβλέπει έρευνα από την Αστυνομία και προώθηση του φακέλου στη Νομική Υπηρεσία.
Αναφερόμενος ειδικά στις καταγγελίες περί διαφθοράς στην Αστυνομία, παραδέχθηκε πως «σε κάθε οργανισμό υπάρχουν και κάποιοι, οι οποίοι είναι ευάλωτοι και στο εύκολο χρήμα και στο μαύρο χρήμα και παρανομούν ή μπλέκονται με τον υπόκοσμο», επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η Αστυνομία να παραμείνει «καθαρή, πεντακάθαρη» και να επιτελεί τον ρόλο της ως «κάστρο» ασφάλειας για την κοινωνία.
Ξεκάθαρο ωστόσο ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός υπογραμμίζοντας ότι οι όποιες ενέργειες θα γίνουν αποκλειστικά σε θεσμικό πλαίσιο. «Ανθρώπινα και προσωπικά βλέπω το δράμα, βλέπω την ανθρώπινη πλευρά. Αλλά πρέπει να λειτουργήσουμε θεσμικά και σας λέω ότι θα λειτουργήσουμε θεσμικά και θα πάρουμε αυτά τα στοιχεία που πρέπει.»
