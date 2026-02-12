Αμερικανοί μυστικοί πράκτορες στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου - Τι λέει η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο

Η Αμερικανική Πρεσβεία στη Λευκωσία επιβεβαίωσε την επίσκεψη, υπογραμμίζοντας ότι: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει σαφές ότι η ασφάλεια και η προστασία των Αμερικανών πολιτών μας, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας, και από αυτή την άποψη, η Πρεσβεία των ΗΠΑ συναντήθηκε με Τουρκοκύπριους που διεξάγουν αεροπορικές επιχειρήσεις, στην περιοχή που διοικείται από τους Τουρκοκυπρίους.»

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι: «Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε για λόγους προφύλαξης, καθώς οι πολίτες των ΗΠΑ- παρά την ταξιδιωτική μας οδηγία για την Κύπρο, ώστε να χρησιμοποιούν μόνο τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου- μερικές φορές φτάνουν στην περιοχή που διοικείται από τους Τουρκοκύπριους.»

Στο θέμα παρενέβη και ο λεγόμενος «Υπουργός Μεταφορών» του ψευδοκράτους Ερχάν Αρικλί, κάνοντας λόγο για τεχνικό έλεγχο του αεροδρομίου, δηλώνοντας:

«Πράγματι, μας ζήτησαν άδεια από την Αμερικανική Πρεσβεία, και εμείς τους τη δώσαμε.Ο σκοπός της επιθεώρησης ήταν για να δουν κατά πόσο το Ερτζιάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τεχνικά, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, και ποιου τύπου αεροπλάνα διαφυγής μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.»

Ο ίδιος προχώρησε και στον ισχυρισμό ότι η επιθεώρηση συνοδεύτηκε από θετικά σχόλια εκ μέρους της CIA.

