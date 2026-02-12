Φρικιαστική υπόθεση στη Γαλλία: Εντοπίστηκαν δύο βρέφη μέσα σε καταψύκτη – Συνελήφθη 50χρονη μητέρα 9 παιδιών

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι χωροφύλακες ειδοποιήθηκαν την Τρίτη για την ανακάλυψη της σορού ενός βρέφους στον καταψύκτη κατοικίας που ανήκει σε άνδρα περίπου 50 ετών. Η σύντροφός του, με την οποία έχει αποκτήσει 9 παιδιά, φέρεται να είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από το σπίτι τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οι πρώτες έρευνες επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο πράγματι για τη σορό βρέφους. Οι περαιτέρω έρευνες στον ίδιο χώρο οδήγησαν στον εντοπισμό και δεύτερης σορού.

Deux foetus retrouvés dans un congélateur à Aillevillers-et-Lyaumont en Haute-Saône, une personne en garde à vue

Οι αστυνομικές δυνάμεις αναζήτησαν κατόπιν τη σύντροφο του άνδρα, επίσης περίπου 50 ετών. Η γυναίκα, της οποίας η σχέση με τα δύο νεκρά βρέφη δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, συνελήφθη την Τετάρτη και τέθηκε υπό κράτηση για ανάκριση. Σήμερα (12/2) αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστικού λειτουργού.

Η αστυνομία απέκλεισε πλήρως τμήμα της οδού στο κέντρο της κοινότητας ενώ μέχρι περίπου τη 1 τα ξημερώματα, η πρόσβαση στο σημείο ήταν αδύνατη τόσο για πεζούς όσο και για οχήματα.

Το πρωί της Τετάρτης, με τις έρευνες να συνεχίζονται, η ανησυχία ήταν έντονη στην κοινότητα των περίπου 1.500 κατοίκων. «Καταραμένο χωριό», σχολίασε χαρακτηριστικά μία κάτοικος, υπενθυμίζοντας ότι το 2014 είχε σημειωθεί ανθρωποκτονία στο ίδιο χωριό.

Πήγη: huffingtonpost.gr (Με πληροφορίες από EstRepublicain, BFMTV)