Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΦρικιαστική υπόθεση στη Γαλλία: Εντοπίστηκαν δύο βρέφη μέσα σε καταψύκτη – Συνελήφθη 50χρονη μητέρα 9 παιδιών
ΔΙΕΘΝΗ

Φρικιαστική υπόθεση στη Γαλλία: Εντοπίστηκαν δύο βρέφη μέσα σε καταψύκτη – Συνελήφθη 50χρονη μητέρα 9 παιδιών

 12.02.2026 - 16:32
Φρικιαστική υπόθεση στη Γαλλία: Εντοπίστηκαν δύο βρέφη μέσα σε καταψύκτη – Συνελήφθη 50χρονη μητέρα 9 παιδιών

Δύο βρέφη εντοπίστηκαν την περασμένη Τρίτη (10/2) μέσα σε καταψύκτη κατοικίας στην κοινότητα Aillevillers-et-Lyaumont, στην περιοχή Haute-Saône της Γαλλίας. Ένα άτομο συνελήφθη ενώ οι έρευνες της χωροφυλακής βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι χωροφύλακες ειδοποιήθηκαν την Τρίτη για την ανακάλυψη της σορού ενός βρέφους στον καταψύκτη κατοικίας που ανήκει σε άνδρα περίπου 50 ετών. Η σύντροφός του, με την οποία έχει αποκτήσει 9 παιδιά, φέρεται να είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από το σπίτι τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οι πρώτες έρευνες επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο πράγματι για τη σορό βρέφους. Οι περαιτέρω έρευνες στον ίδιο χώρο οδήγησαν στον εντοπισμό και δεύτερης σορού.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αναζήτησαν κατόπιν τη σύντροφο του άνδρα, επίσης περίπου 50 ετών. Η γυναίκα, της οποίας η σχέση με τα δύο νεκρά βρέφη δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, συνελήφθη την Τετάρτη και τέθηκε υπό κράτηση για ανάκριση. Σήμερα (12/2) αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστικού λειτουργού.

Η αστυνομία απέκλεισε πλήρως τμήμα της οδού στο κέντρο της κοινότητας ενώ μέχρι περίπου τη 1 τα ξημερώματα, η πρόσβαση στο σημείο ήταν αδύνατη τόσο για πεζούς όσο και για οχήματα.

Το πρωί της Τετάρτης, με τις έρευνες να συνεχίζονται, η ανησυχία ήταν έντονη στην κοινότητα των περίπου 1.500 κατοίκων. «Καταραμένο χωριό», σχολίασε χαρακτηριστικά μία κάτοικος, υπενθυμίζοντας ότι το 2014 είχε σημειωθεί ανθρωποκτονία στο ίδιο χωριό.

Πήγη: huffingtonpost.gr (Με πληροφορίες από EstRepublicain, BFMTV)

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα... χαλάει ο καιρός: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση
Φρικιαστική υπόθεση στη Γαλλία: Εντοπίστηκαν δύο βρέφη μέσα σε καταψύκτη – Συνελήφθη 50χρονη μητέρα 9 παιδιών
Έφοδος της αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων 900 εκατ. ευρώ
«Πράματα και θαύματα» από την Annie Alexoui: Η απάντηση Φυτιρή για τη διαφθορά στην Αστυνομία και η «φόρμουλα» για τα στοιχεία
Ιός Νίπα: «Ο κίνδυνος εξάπλωσής του σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός», σύμφωνα με τον ΠΟΥ
Απεργία πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa - Ακυρώνονται σχεδόν όλες οι αναχωρήσεις από γερμανικά αεροδρόμια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Περιορισμένη ορατότητα στον δρόμο Πλατρών-Τροοδίτισσας - Σημειώθηκε κατολίσθηση πετρών και όγκων χώματος

 12.02.2026 - 16:27
Επόμενο άρθρο

Προέδρος ΔΣ ΟΝΕΚ: Τοποθετείται για την παραίτηση τριών μελών του Συμβουλίου - «Η χρονική συγκυρία δημιουργεί εύλογα ερωτήματα»

 12.02.2026 - 16:54
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

Ως ένα από τα σημαντικότερα άτυπα Συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε τη σημερινή άτυπη Σύνοδο της ΕΕ στο Άλντεν Μπίσεν, στο Βέλγιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας ότι προσέρχεται με οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και με στόχο τη λήψη αποφάσεων με σαφή χρονοδιαγράμματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

  •  12.02.2026 - 12:24
Προέδρος ΔΣ ΟΝΕΚ: Τοποθετείται για την παραίτηση τριών μελών του Συμβουλίου - «Η χρονική συγκυρία δημιουργεί εύλογα ερωτήματα»

Προέδρος ΔΣ ΟΝΕΚ: Τοποθετείται για την παραίτηση τριών μελών του Συμβουλίου - «Η χρονική συγκυρία δημιουργεί εύλογα ερωτήματα»

  •  12.02.2026 - 16:54
Θάνατος 72χρονης: Η απάντηση του ΟΚΥπΥ για την ασθενή που «έσβησε» στο ΓΝ Λάρνακας - «Το περιστατικό θα διερευνηθεί»

Θάνατος 72χρονης: Η απάντηση του ΟΚΥπΥ για την ασθενή που «έσβησε» στο ΓΝ Λάρνακας - «Το περιστατικό θα διερευνηθεί»

  •  12.02.2026 - 13:04
Τετ-α-τετ Αβέρωφ με Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη: Το παρασκήνιο μιας συνάντησης με φόντο την Ολγκίν

Τετ-α-τετ Αβέρωφ με Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη: Το παρασκήνιο μιας συνάντησης με φόντο την Ολγκίν

  •  12.02.2026 - 12:34
Περιορισμένη ορατότητα στον δρόμο Πλατρών-Τροοδίτισσας - Σημειώθηκε κατολίσθηση πετρών και όγκων χώματος

Περιορισμένη ορατότητα στον δρόμο Πλατρών-Τροοδίτισσας - Σημειώθηκε κατολίσθηση πετρών και όγκων χώματος

  •  12.02.2026 - 16:27
Φρικιαστική υπόθεση στη Γαλλία: Εντοπίστηκαν δύο βρέφη μέσα σε καταψύκτη – Συνελήφθη 50χρονη μητέρα 9 παιδιών

Φρικιαστική υπόθεση στη Γαλλία: Εντοπίστηκαν δύο βρέφη μέσα σε καταψύκτη – Συνελήφθη 50χρονη μητέρα 9 παιδιών

  •  12.02.2026 - 16:32
Απεργία πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa - Ακυρώνονται σχεδόν όλες οι αναχωρήσεις από γερμανικά αεροδρόμια

Απεργία πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa - Ακυρώνονται σχεδόν όλες οι αναχωρήσεις από γερμανικά αεροδρόμια

  •  12.02.2026 - 16:03
Τα... χαλάει ο καιρός: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

Τα... χαλάει ο καιρός: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

  •  12.02.2026 - 15:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα