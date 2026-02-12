Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Έφοδος της αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων 900 εκατ. ευρώ

 12.02.2026 - 15:03
Έφοδος της αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων 900 εκατ. ευρώ

Έρευνες πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης η βελγική αστυνομία σε εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παρατυπίες στην πώληση ακινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την επιχείρηση.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά κτίρια της Κομισιόν, μεταξύ των οποίων και στο τμήμα προϋπολογισμού, και συνδέονται με πωλήσεις ακινήτων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη θητεία της Επιτροπής, όταν επίτροπος Προϋπολογισμού ήταν ο Γιοχάνες Χαν. Ο Χαν ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ύψους 1 τρισ. ευρώ έως το 2024 και μετά τη λήξη της θητείας του διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο.

Η έρευνα διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά 23 κτίρια που αγοράστηκαν το 2024 από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο SFPIM έναντι 900 εκατ. ευρώ. Την περίοδο της συμφωνίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δηλώσει ότι η διαδικασία πώλησης έγινε μέσω διαγωνισμού και σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Τίνε Χόλεβουτ, επιβεβαίωσε ότι «διεξάγονται δραστηριότητες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο εν εξελίξει έρευνας», προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να κοινοποιηθεί τίποτε περαιτέρω σε αυτό το στάδιο, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η διαδικασία και το αποτέλεσμά της».

Η OLAF, η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης, αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το SFPIM και ο Γιοχάνες Χαν δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Ως ένα από τα σημαντικότερα άτυπα Συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε τη σημερινή άτυπη Σύνοδο της ΕΕ στο Άλντεν Μπίσεν, στο Βέλγιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας ότι προσέρχεται με οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και με στόχο τη λήψη αποφάσεων με σαφή χρονοδιαγράμματα.

