Στα 91 του χρόνια έγινε πατέρας για έβδομη φορά: «Δεν είμαι τόσο μεγάλος»

Το γαλλικό L’Independant συνάντησε τον Pierre Sablé, ο οποίος αποδεικνύει εμπράκτως πως η πατρότητα σε προχωρημένη ηλικία φέρνει χαρά.

«Η μεγαλύτερη κόρη μου είναι η Καρόλ, η οποία είναι 60 ετών, και η μικρότερη είναι εδώ». Η μικρότερη είναι η Λουίζα-Μαρία, η οποία γεννήθηκε πριν από έξι μήνες.

Ο ίδιος δεν θεωρεί τον εαυτό του τόσο μεγάλο

Ο ίδιος δεν θεωρεί τον εαυτό του «τόσο μεγάλο». Παράλληλα, δεν έχει σταματήσει να γυμνάζεται συστηματικά: «Είμαι ο μόνος που τρέχει, που κάνει τρέξιμο σε ορεινά μονοπάτια. Δουλεύω τη γη όπου έχουμε φυτέψει σαν να είμαι 20 χρόνια νεότερος».

Ο 91χρονος έχει τρέξει στους μαραθώνιους της Νέας Υόρκης, της Ρώμης και του Λος Άντζελες στην κατηγορία άνω των 80 ετών.

Και έχει και ένα μήνυμα για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο που έγινε για δεύτερη φορά πετέρας στα 82. «Νιώθω σαν να θέλω να του πω: Σε νικήσαμε, γέρο μου».

Η Άικα, σύζυγος του Πιερ και μητέρα της μικρής Λουίζα Μαρία, επιβεβαιώνει ότι ο σύζυγός της είναι «ένας πολύ καλός πατέρας, ένας πολύ καλός σύντροφος ζωής ». Ξέρει ότι η διαφορά ηλικίας είναι μεγάλη, αλλά λέει ότι είναι «ευτυχισμένη» μαζί του.