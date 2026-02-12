Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕρντογάν: Πνέει άνεμος Τουρκίας στη διεθνή πολιτική σκηνή, εμείς καθορίζουμε την ατζέντα
ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν: Πνέει άνεμος Τουρκίας στη διεθνή πολιτική σκηνή, εμείς καθορίζουμε την ατζέντα

 12.02.2026 - 14:44
Ερντογάν: Πνέει άνεμος Τουρκίας στη διεθνή πολιτική σκηνή, εμείς καθορίζουμε την ατζέντα

Σφοδρή επίθεση κατά του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), αναφερόμενος στο επεισόδιο βίας που σημειώθηκε στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας την Τετάρτη, εξαπέλυσε ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αναφέρθηκε, παράλληλα και στη θέση της χώρας του στη διεθνή πολιτική σκηνή, μια μέρα μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα.

Όπως δήλωσε αρχικά, «γίναμε για ακόμη μία φορά μάρτυρες της φασιστικής και αλαζονικής πολιτικής του CHP. Για να εμποδίσουν την ορκωμοσία των υπουργών μας επέδειξαν κάθε είδους τραμπουκισμό, ακόμη και καταλαμβάνοντας το βήμα του έθνους. Δεν έχετε τη δύναμη να σταματήσετε αυτή την πορεία. Είναι η Εθνοσυνέλευση χώρος δράσης για να προκαλείτε καβγάδες κατά το δοκούν; Ήρθατε στο ιερό Κοινοβούλιο για να υπερασπιστείτε τα δικαιώματα του λαού ή για να σκορπάτε τρόμο;».

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι η χώρα παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες ανακατατάξεις και πρόσθεσε: «Η υφιστάμενη τάξη πραγμάτων κλονίζεται. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Τουρκίας είναι το ΑΚΡ και η Συμμαχία του Λαού. Αναλογιστείτε τα γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας και θυμηθείτε με τι παλέψαμε. Διαχειριστήκαμε πολλές κρίσεις με επιτυχία και ακυρώσαμε όλες τις παγίδες που στόχευαν να σύρουν τη χώρα σε θερμές συγκρούσεις».

Ο Ερντογάν ισχυρίστηκε επίσης ότι η Τουρκία ενισχύει τη διεθνή της επιρροή: «Ακόμη κι αν κάποιοι δεν θέλουν να το αποδεχθούν, τα τελευταία χρόνια πνέει άνεμος Τουρκίας στη διεθνή πολιτική. Η πόρτα της χώρας μας χτυπά πιο συχνά για την αναζήτηση λύσεων σε περιφερειακές κρίσεις. Η Τουρκία καθορίζει την ατζέντα και επιδεικνύει ισχυρή παρουσία στη διεθνή σκηνή, αντάξια της ένδοξης ιστορίας της. Μόλις ξεκινήσαμε και στο μέλλον θα βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη θέση».

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 26χρονος μοτοσικλετιστής - Προσέκρουσε σε διαχωριστική νησίδα
Η νέα ανάρτηση της Annie Αlexui που «ανάβει» φωτιές για τον Φυτιρή: «Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος»
Σοβαρή καταγγελία: Ασθενής «έσβησε» στο ΓΝ Λάρνακας - Την άφησαν χωρίς νερό και φάρμακα - Επικρατούσε χάος λόγω πυροβολισμών
«Πράματα και θαύματα» από την Annie Alexoui: Η απάντηση Φυτιρή για τη διαφθορά στην Αστυνομία και η «φόρμουλα» για τα στοιχεία
«Φουλ» οι μηχανές στη Λεμεσό για την Τσικνοπέμπτη - Άναψε η πρώτη φουκού - Δείτε φωτογραφία
Στο νοσοκομείο επτά μηνών βρέφος μετά από τροχαίο στον Αυτοκινητόδρομο στη Λεμεσό - Λεπτομέρειες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τέλος στην «αναρχία» των εργοταξίων: Υποχρεωτική επίβλεψη σε κάθε νέα οικοδομή

 12.02.2026 - 14:41
Επόμενο άρθρο

Στα 91 του χρόνια έγινε πατέρας για έβδομη φορά: «Δεν είμαι τόσο μεγάλος»

 12.02.2026 - 14:45
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

Ως ένα από τα σημαντικότερα άτυπα Συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε τη σημερινή άτυπη Σύνοδο της ΕΕ στο Άλντεν Μπίσεν, στο Βέλγιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας ότι προσέρχεται με οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και με στόχο τη λήψη αποφάσεων με σαφή χρονοδιαγράμματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

  •  12.02.2026 - 12:24
«Πράματα και θαύματα» από την Annie Alexoui: Η απάντηση Φυτιρή για τη διαφθορά στην Αστυνομία και η «φόρμουλα» για τα στοιχεία

«Πράματα και θαύματα» από την Annie Alexoui: Η απάντηση Φυτιρή για τη διαφθορά στην Αστυνομία και η «φόρμουλα» για τα στοιχεία

  •  12.02.2026 - 10:09
Θάνατος 72χρονης: Η απάντηση του ΟΚΥπΥ για την ασθενή που «έσβησε» στο ΓΝ Λάρνακας - «Το περιστατικό θα διερευνηθεί»

Θάνατος 72χρονης: Η απάντηση του ΟΚΥπΥ για την ασθενή που «έσβησε» στο ΓΝ Λάρνακας - «Το περιστατικό θα διερευνηθεί»

  •  12.02.2026 - 13:04
Τετ-α-τετ Αβέρωφ με Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη: Το παρασκήνιο μιας συνάντησης με φόντο την Ολγκίν

Τετ-α-τετ Αβέρωφ με Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη: Το παρασκήνιο μιας συνάντησης με φόντο την Ολγκίν

  •  12.02.2026 - 12:34
Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία για τη μητέρα που έδωσε ηρεμιστικά σε 7χρονη – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία για τη μητέρα που έδωσε ηρεμιστικά σε 7χρονη – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

  •  12.02.2026 - 11:27
Ε/κ κρατείται παράνομα στα κατεχόμενα - Μάζευε άγρια χόρτα κοντά στη νεκρή ζώνη

Ε/κ κρατείται παράνομα στα κατεχόμενα - Μάζευε άγρια χόρτα κοντά στη νεκρή ζώνη

  •  12.02.2026 - 11:16
Στο νοσοκομείο επτά μηνών βρέφος μετά από τροχαίο στον Αυτοκινητόδρομο στη Λεμεσό - Λεπτομέρειες

Στο νοσοκομείο επτά μηνών βρέφος μετά από τροχαίο στον Αυτοκινητόδρομο στη Λεμεσό - Λεπτομέρειες

  •  12.02.2026 - 10:34
Στιγμές τρόμου για διανομέα: Του επιτέθηκαν και τον έκλεψαν μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε 20χρονο

Στιγμές τρόμου για διανομέα: Του επιτέθηκαν και τον έκλεψαν μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε 20χρονο

  •  12.02.2026 - 11:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα