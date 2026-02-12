Themasports lifenewscy
Τέλος στην «αναρχία» των εργοταξίων: Υποχρεωτική επίβλεψη σε κάθε νέα οικοδομή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέλος στην «αναρχία» των εργοταξίων: Υποχρεωτική επίβλεψη σε κάθε νέα οικοδομή

 12.02.2026 - 14:41
Τέλος στην «αναρχία» των εργοταξίων: Υποχρεωτική επίβλεψη σε κάθε νέα οικοδομή

Ενισχύεται η διαδικασία ελέγχου των εγκαταστάσεων κτιρίων και θεσμοθετείται η υποχρεωτική επίβλεψη των εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε νέες οικοδομές όπως προκύπτει από τη συζήτηση του θέματος στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής.

Το κείμενο των κανονισμών που αφορούν στον έλεγχο των οικοδομών οδηγείται πλέον ενώπιον της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου για ψήφιση.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών και βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού έκανε λόγο για σημαντική εξέλιξη η οποία ενισχύει, όπως ανέφερε τη διαδικασία ελέγχου και επιτρέπει στην Κύπρο να εναρμονιστεί με πρόνοιες του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Ο έλεγχος, όπως σημείωσε, θα εφαρμόζεται σε νέες μονάδες αλλά και σε υφιστάμενες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν θέματα ασφάλειας αλλά και αποτελεσματικής χρήσης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

«Το θέσαμε ενώπιον της Επιτροπής και με συνοπτικές διαδικασίες θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής ώστε να υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις επίβλεψη», σημείωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Στάθηκε ιδιαίτερα στον καταλυτικό, όπως ανέφερε, ρόλο του ΕΤΕΚ στην διαδικασία ως ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΕΤΕΚ) Κωνσταντίνος Κωνσταντή δήλωσε ότι, σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για το Επιμελητήριο, καθώς ένα νομοθετικό κενό το οποίο υπήρχε εδώ και 20 χρόνια, διορθώνεται. «Θεσμοθετείται η υποχρεωτική επίβλεψη των ηλεκτρολογικών εργασιών, μια πολύ σημαντική εργασία στην οικοδομική βιομηχανία η οποία διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και σε θέματα ασφάλειας και σωστής παρακολούθησης των έργων που ανεγείρονται, δηλαδή να υπάρχει υποχρεωτική επίβλεψη και από τον αρχιτέκτονα και από τον πολεμικό μηχανικό και από τον ηλεκτρολόγο και από τον μηχανολόγο», σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει το κατά πόσο αυτός ο έλεγχος επιφέρει και αύξηση του κόστους, ανέφερε ότι «η δική μας προσέγγιση είναι ότι το κόστος θα μειωθεί εάν κάποιος δει ολιστικά το όφελος που μπορεί να υπάρξει από την σωστή μελέτη, τη σωστή διαστασιολόγηση αλλά και κατ' επέκταση τη σωστή επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών».

Πρόσθεσε επίσης ότι το κόστος για τις μελέτες και τις επιβλέψεις των εργασιών είναι προσιτό και την ίδια ώρα το όφελος για τον πολίτη πολύ μεγαλύτερο.

Επισήμανε ότι σε περίπτωση που η επίβλεψη των εργασιών μιας οικοδομής δεν είναι η κατάλληλη, προβλέπεται διαδικασία πειθαρχικού παραπτώματος μέχρι και αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ως ένα από τα σημαντικότερα άτυπα Συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε τη σημερινή άτυπη Σύνοδο της ΕΕ στο Άλντεν Μπίσεν, στο Βέλγιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας ότι προσέρχεται με οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και με στόχο τη λήψη αποφάσεων με σαφή χρονοδιαγράμματα.

