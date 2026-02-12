Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΕξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκανε διαρρήξεις και κλοπές στη Βόρεια Ελλάδα - Η λεία ξεπερνούσε τα 400.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκανε διαρρήξεις και κλοπές στη Βόρεια Ελλάδα - Η λεία ξεπερνούσε τα 400.000 ευρώ

 12.02.2026 - 15:40
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκανε διαρρήξεις και κλοπές στη Βόρεια Ελλάδα - Η λεία ξεπερνούσε τα 400.000 ευρώ

Πάνω από 400.000 ευρώ εκτιμάται ότι ανέρχεται η λεία εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, μετά από δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Τα μέλη της συμμορίας, που είχε προκαλέσει «πονοκέφαλο» στις αρχές ρημάζοντας σπίτια και οχήματα, δρούσαν τουλάχιστον από τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς τους βρέθηκαν πολλές περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και η Ημαθία, η Πέλλα, η Πιερία, η Θεσσαλία, η Βοιωτία, τα Γρεβενά και η Αττική.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν σήμερα, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή για κατηγορίες που αφορούν –μεταξύ άλλων– τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, τις διακεκριμένες κλοπές και την πλαστογραφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν βάσει σχεδίου, με διακριτούς ρόλους σε τρεις πενταμελείς ομάδες.

Συγκεκριμένα, ορισμένοι είχαν αναλάβει τις εισβολές σε οικίες και την αφαίρεση πολύτιμων αντικειμένων, ενώ άλλοι στόχευαν οχήματα ή παρακολουθούσαν πολίτες που πραγματοποιούσαν συναλλαγές σε τραπεζικά καταστήματα.

Επιπλέον, μέλη της οργάνωσης εφάρμοζαν τη μέθοδο της απασχόλησης, με συνηθέστερα θύματα ηλικιωμένους που αποτελούσαν ευκολότερο στόχο. Παράλληλα, υπήρχε μέριμνα για την υλικοτεχνική υποδομή της συμμορίας, με τη μίσθωση οχημάτων και την τοποθέτηση πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας για την απόκρυψη των ιχνών τους.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης σε Αλεξάνδρεια και Βέροια Ημαθίας, με τη συμμετοχή 120 αστυνομικών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, εκτός από τους 12 συλληφθέντες, και επιπλέον άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν –μεταξύ άλλων– μεγάλα χρηματικά ποσά και πλήθος τιμαλφών, τα οποία αποτελούν μέρος των κλοπιμαίων.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα... χαλάει ο καιρός: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση
Φρικιαστική υπόθεση στη Γαλλία: Εντοπίστηκαν δύο βρέφη μέσα σε καταψύκτη – Συνελήφθη 50χρονη μητέρα 9 παιδιών
Έφοδος της αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων 900 εκατ. ευρώ
«Πράματα και θαύματα» από την Annie Alexoui: Η απάντηση Φυτιρή για τη διαφθορά στην Αστυνομία και η «φόρμουλα» για τα στοιχεία
Ιός Νίπα: «Ο κίνδυνος εξάπλωσής του σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός», σύμφωνα με τον ΠΟΥ
Απεργία πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa - Ακυρώνονται σχεδόν όλες οι αναχωρήσεις από γερμανικά αεροδρόμια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ιταλία: Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση

 12.02.2026 - 15:39
Επόμενο άρθρο

Απεργία πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa - Ακυρώνονται σχεδόν όλες οι αναχωρήσεις από γερμανικά αεροδρόμια

 12.02.2026 - 16:03
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

Ως ένα από τα σημαντικότερα άτυπα Συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε τη σημερινή άτυπη Σύνοδο της ΕΕ στο Άλντεν Μπίσεν, στο Βέλγιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας ότι προσέρχεται με οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και με στόχο τη λήψη αποφάσεων με σαφή χρονοδιαγράμματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

  •  12.02.2026 - 12:24
Προέδρος ΔΣ ΟΝΕΚ: Τοποθετείται για την παραίτηση τριών μελών του Συμβουλίου - «Η χρονική συγκυρία δημιουργεί εύλογα ερωτήματα»

Προέδρος ΔΣ ΟΝΕΚ: Τοποθετείται για την παραίτηση τριών μελών του Συμβουλίου - «Η χρονική συγκυρία δημιουργεί εύλογα ερωτήματα»

  •  12.02.2026 - 16:54
Θάνατος 72χρονης: Η απάντηση του ΟΚΥπΥ για την ασθενή που «έσβησε» στο ΓΝ Λάρνακας - «Το περιστατικό θα διερευνηθεί»

Θάνατος 72χρονης: Η απάντηση του ΟΚΥπΥ για την ασθενή που «έσβησε» στο ΓΝ Λάρνακας - «Το περιστατικό θα διερευνηθεί»

  •  12.02.2026 - 13:04
Τετ-α-τετ Αβέρωφ με Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη: Το παρασκήνιο μιας συνάντησης με φόντο την Ολγκίν

Τετ-α-τετ Αβέρωφ με Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη: Το παρασκήνιο μιας συνάντησης με φόντο την Ολγκίν

  •  12.02.2026 - 12:34
Περιορισμένη ορατότητα στον δρόμο Πλατρών-Τροοδίτισσας - Σημειώθηκε κατολίσθηση πετρών και όγκων χώματος

Περιορισμένη ορατότητα στον δρόμο Πλατρών-Τροοδίτισσας - Σημειώθηκε κατολίσθηση πετρών και όγκων χώματος

  •  12.02.2026 - 16:27
Φρικιαστική υπόθεση στη Γαλλία: Εντοπίστηκαν δύο βρέφη μέσα σε καταψύκτη – Συνελήφθη 50χρονη μητέρα 9 παιδιών

Φρικιαστική υπόθεση στη Γαλλία: Εντοπίστηκαν δύο βρέφη μέσα σε καταψύκτη – Συνελήφθη 50χρονη μητέρα 9 παιδιών

  •  12.02.2026 - 16:32
Απεργία πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa - Ακυρώνονται σχεδόν όλες οι αναχωρήσεις από γερμανικά αεροδρόμια

Απεργία πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa - Ακυρώνονται σχεδόν όλες οι αναχωρήσεις από γερμανικά αεροδρόμια

  •  12.02.2026 - 16:03
Τα... χαλάει ο καιρός: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

Τα... χαλάει ο καιρός: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

  •  12.02.2026 - 15:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα