Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκανε διαρρήξεις και κλοπές στη Βόρεια Ελλάδα - Η λεία ξεπερνούσε τα 400.000 ευρώ

Τα μέλη της συμμορίας, που είχε προκαλέσει «πονοκέφαλο» στις αρχές ρημάζοντας σπίτια και οχήματα, δρούσαν τουλάχιστον από τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς τους βρέθηκαν πολλές περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και η Ημαθία, η Πέλλα, η Πιερία, η Θεσσαλία, η Βοιωτία, τα Γρεβενά και η Αττική.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν σήμερα, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή για κατηγορίες που αφορούν –μεταξύ άλλων– τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, τις διακεκριμένες κλοπές και την πλαστογραφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν βάσει σχεδίου, με διακριτούς ρόλους σε τρεις πενταμελείς ομάδες.

Συγκεκριμένα, ορισμένοι είχαν αναλάβει τις εισβολές σε οικίες και την αφαίρεση πολύτιμων αντικειμένων, ενώ άλλοι στόχευαν οχήματα ή παρακολουθούσαν πολίτες που πραγματοποιούσαν συναλλαγές σε τραπεζικά καταστήματα.

Επιπλέον, μέλη της οργάνωσης εφάρμοζαν τη μέθοδο της απασχόλησης, με συνηθέστερα θύματα ηλικιωμένους που αποτελούσαν ευκολότερο στόχο. Παράλληλα, υπήρχε μέριμνα για την υλικοτεχνική υποδομή της συμμορίας, με τη μίσθωση οχημάτων και την τοποθέτηση πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας για την απόκρυψη των ιχνών τους.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης σε Αλεξάνδρεια και Βέροια Ημαθίας, με τη συμμετοχή 120 αστυνομικών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, εκτός από τους 12 συλληφθέντες, και επιπλέον άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν –μεταξύ άλλων– μεγάλα χρηματικά ποσά και πλήθος τιμαλφών, τα οποία αποτελούν μέρος των κλοπιμαίων.

ΠΗΓΗ: protothema.gr