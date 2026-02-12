Προέδρος ΔΣ ΟΝΕΚ: Τοποθετείται για την παραίτηση τριών μελών του Συμβουλίου - «Η χρονική συγκυρία δημιουργεί εύλογα ερωτήματα»

Διαβάστε την ανάρτησή της

Από την πρώτη ημέρα της θητείας μου, μοναδικός μου στόχος ήταν η διαφάνεια, η χρηστή διοίκηση και η προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θεσμική υποχρέωση να εξετάζει ζητήματα διοικητικής και διαδικαστικής φύσεως που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.

Χθες Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ήταν ορισμένη συνεδρία του ΔΣ για να εξεταστούν θεσμικά και συλλογικά τα ζητήματα ορθής λειτουργίας και διοικητικής εποπτείας, περιλαμβανομένης της ανάγκης διερεύνησης πιθανών διαδικαστικών παρατυπιών ή υπηρεσιακών αστοχιών.

Η παραίτηση των τριών Μελών, λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης, είναι σεβαστή ως προσωπική επιλογή. Η χρονική συγκυρία, ωστόσο, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και καθιστά αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι καμία τέτοια ενέργεια δεν θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς την πλήρη διερεύνηση πιθανών πειθαρχικών, διοικητικών ή άλλων ευθυνών, εφόσον αυτές προκύψουν.

Για τον σκοπό αυτό, ήδη έχω αποταθεί γραπτώς στην Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και στον Γενικό Ελεγκτή, παραθέτοντας τα σχετικά στοιχεία και καλώντας τους να προβούν στις δέουσες ενέργειες διερεύνησης.

Ο Οργανισμός Νεολαίας δεν ανήκει σε πρόσωπα ούτε υπηρετεί σκοπιμότητες. Υπηρετεί

τους νέους της Κύπρου και το δημόσιο συμφέρον.

Ως Πρόεδρος, παραμένω σταθερά προσηλωμένη στη διαφάνεια, στη λογοδοσία, στη θεσμική συνέπεια και στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Οργανισμού. Με σεβασμό προς τον ρόλο που μας έχει ανατεθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Κωνσταντίνα Αχιλλέως

Πρόεδρος ΔΣ Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου