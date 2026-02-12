Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πλέον το περιθώριο για θεωρητικές συζητήσεις, αλλά οφείλει να προχωρήσει σε συγκεκριμένες και μετρήσιμες αποφάσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά της, η οποία αποτελεί και το «κλειδί» για τη στρατηγική αυτονομία της ηπείρου.

​Στο πλαίσιο αυτό, η Κυπριακή Προεδρία αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο, καταθέτοντας οκτώ ολοκληρωμένες προτάσεις που καλύπτουν όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει την πρόθεση της Λευκωσίας να θέσει το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, προετοιμάζοντας το έδαφος για ουσιαστικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

​Πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, η παρουσία του Προέδρου στη Βουδαπέστη περιλαμβάνει κρίσιμες επαφές στο παρασκήνιο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενημέρωση που θα έχει από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά με το περιεχόμενο της χθεσινής συνάντησης του τελευταίου με τον Ταγίπ Ερντογάν. Η ενημέρωση αυτή αναμένεται να ρίξει φως στις τρέχουσες διαθέσεις της Άγκυρας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και τη μελλοντική πορεία των συνομιλιών.

​Την ίδια στιγμή, η Λευκωσία πρωτοστατεί στον συντονισμό των μεσογειακών κρατών-μελών της ΕΕ, με το βλέμμα στραμμένο στην Ουάσινγκτον. Ο κ. Χριστοδουλίδη αποκάλυψε πως οι «27» του νότου θα διαμορφώσουν μια κοινή προσέγγιση ενόψει της πρόσκλησης του Προέδρου των ΗΠΑ για την επόμενη εβδομάδα. Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης του Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα, με την Κύπρο να επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστος πυλώνας σταθερότητας στην πολυτάραχη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.