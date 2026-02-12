VIDEO: Ρομπότ από την Κίνα «κατέλαβαν» την Πάφο – Δείτε τι έκαναν μπροστά στο Δημαρχείο!

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία έξω από το Δημαρχείο Πάφου. Αν και από νωρίς το απόγευμα έπεφτε ψιλόβροχο, δεκάδες μέλη της κινεζικής κοινότητας έδωσαν το «παρών» και, μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα, τίμησαν την έναρξη του νέου έτους, όπως συνηθίζεται στην πατρίδα τους.

Τους παρευρισκόμενους υποδέχθηκε ο δημοτικός σύμβουλος Πάφου, Αλέξανδρος Jiang, επίσης μέλος της κινεζικής κοινότητας, ο οποίος απηύθυνε θερμό χαιρετισμό και έκανε λόγο για τις εξαιρετικές σχέσεις και τη στενή συνεργασία που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των Κινέζων που ζουν στην Κύπρο και των Κυπρίων πολιτών και αρχών.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η συμμετοχή Κινέζων δημιουργών και προγραμματιστών ρομποτικών συστημάτων, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο Κυπρίων όσο και επισκεπτών από το εξωτερικό. Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων, ρομπότ επέδειξαν προηγμένες δυνατότητες, εκτελώντας κινήσεις πολεμικών τεχνών υψηλής δυσκολίας και «αντιμετωπίζοντας» αθλητές σε επιδείξεις που εντυπωσίασαν το κοινό.

