ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO - Εγγονή 72χρονης στη Λάρνακα: «Πηγαίνετε σπίτι, όλα θα πάνε καλά» τους είπαν στο νοσοκομείο– Λίγες ώρες μετά ήταν νεκρή

 12.02.2026 - 12:28
VIDEO - Εγγονή 72χρονης στη Λάρνακα: «Πηγαίνετε σπίτι, όλα θα πάνε καλά» τους είπαν στο νοσοκομείο– Λίγες ώρες μετά ήταν νεκρή

Συγκλονισμό προκαλεί η καταγγελία οικογένειας για τον θάνατο 72χρονης γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λάρνακας με συμπτώματα COVID και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοβαρή καταγγελία: Ασθενής «έσβησε» στο ΓΝ Λάρνακας - Την άφησαν χωρίς νερό και φάρμακα - Επικρατούσε χάος λόγω πυροβολισμών

Μιλώντας στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ», η εγγονή της άτυχης γυναίκας εξαπέλυσε δριμύ «κατηγορώ» για τις συνθήκες νοσηλείας, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις και σοβαρές παραλείψεις. Όπως ανέφερε, η 72χρονη παρέμεινε απομονωμένη από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ χωρίς να την επισκεφθεί γιατρός ή νοσηλευτής, ενώ , σύμφωνα με την οικογένεια, δεν της δόθηκε ούτε νερό, ούτε φαγητό, ούτε η φαρμακευτική της αγωγή.

Υποστηρίζεται ότι γιατρός την εξέτασε γύρω στις 9:30 το βράδυ, έπειτα από πιέσεις της οικογένειας. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, τα μεσάνυχτα ο επιβλέπων ιατρός διαβεβαίωσε πως «όλα θα πάνε καλά» σε ποσοστό 80% και τους προέτρεψε να «Πηγαίνετε στο σπίτι σας, όλα θα πάνε καλά…».

«Αν είχαν δράσει έγκαιρα, ίσως η γιαγιά μου να ήταν ακόμα μαζί μας. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος που δεν γυρίζει πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια ζητά πλήρη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου και έχει ήδη αποστείλει επιστολή καταγγελίας στον ΟΚΥπΥ και στον Υπουργό Υγείας, αναμένοντας επίσημες απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε το βίντεο:

 

 

Με μια ατζέντα που συνδυάζει την οικονομική θωράκιση της Ευρώπης με τις κρίσιμες γεωπολιτικές ισορροπίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έδωσε το στίγμα της Λευκωσίας κατά την άφιξη του στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

