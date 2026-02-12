VIDEO - Εγγονή 72χρονης στη Λάρνακα: «Πηγαίνετε σπίτι, όλα θα πάνε καλά» τους είπαν στο νοσοκομείο– Λίγες ώρες μετά ήταν νεκρή

Μιλώντας στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ», η εγγονή της άτυχης γυναίκας εξαπέλυσε δριμύ «κατηγορώ» για τις συνθήκες νοσηλείας, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις και σοβαρές παραλείψεις. Όπως ανέφερε, η 72χρονη παρέμεινε απομονωμένη από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ χωρίς να την επισκεφθεί γιατρός ή νοσηλευτής, ενώ , σύμφωνα με την οικογένεια, δεν της δόθηκε ούτε νερό, ούτε φαγητό, ούτε η φαρμακευτική της αγωγή.

Υποστηρίζεται ότι γιατρός την εξέτασε γύρω στις 9:30 το βράδυ, έπειτα από πιέσεις της οικογένειας. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, τα μεσάνυχτα ο επιβλέπων ιατρός διαβεβαίωσε πως «όλα θα πάνε καλά» σε ποσοστό 80% και τους προέτρεψε να «Πηγαίνετε στο σπίτι σας, όλα θα πάνε καλά…».

«Αν είχαν δράσει έγκαιρα, ίσως η γιαγιά μου να ήταν ακόμα μαζί μας. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος που δεν γυρίζει πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια ζητά πλήρη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου και έχει ήδη αποστείλει επιστολή καταγγελίας στον ΟΚΥπΥ και στον Υπουργό Υγείας, αναμένοντας επίσημες απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε το βίντεο: