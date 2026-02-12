VIDEO - Εγγονή 72χρονης στη Λάρνακα: «Πηγαίνετε σπίτι, όλα θα πάνε καλά» τους είπαν στο νοσοκομείο– Λίγες ώρες μετά ήταν νεκρή

Μιλώντας στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ», η εγγονή της άτυχης γυναίκας εξαπέλυσε δριμύ «κατηγορώ» για τις συνθήκες νοσηλείας, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις και σοβαρές παραλείψεις. Όπως ανέφερε, η 72χρονη παρέμεινε απομονωμένη από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ χωρίς να την επισκεφθεί γιατρός ή νοσηλευτής, ενώ , σύμφωνα με την οικογένεια, δεν της δόθηκε ούτε νερό, ούτε φαγητό, ούτε η φαρμακευτική της αγωγή.
Υποστηρίζεται ότι γιατρός την εξέτασε γύρω στις 9:30 το βράδυ, έπειτα από πιέσεις της οικογένειας. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, τα μεσάνυχτα ο επιβλέπων ιατρός διαβεβαίωσε πως «όλα θα πάνε καλά» σε ποσοστό 80% και τους προέτρεψε να «Πηγαίνετε στο σπίτι σας, όλα θα πάνε καλά…».
«Αν είχαν δράσει έγκαιρα, ίσως η γιαγιά μου να ήταν ακόμα μαζί μας. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος που δεν γυρίζει πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η οικογένεια ζητά πλήρη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου και έχει ήδη αποστείλει επιστολή καταγγελίας στον ΟΚΥπΥ και στον Υπουργό Υγείας, αναμένοντας επίσημες απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές.
Με μια ατζέντα που συνδυάζει την οικονομική θωράκιση της Ευρώπης με τις κρίσιμες γεωπολιτικές ισορροπίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έδωσε το στίγμα της Λευκωσίας κατά την άφιξη του στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.