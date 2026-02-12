Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιδού η νέα αεροπορική που θα συνδέει την Κύπρο με έναν νέο προορισμό - Όλες οι πληροφορίες

 12.02.2026 - 10:18
Την αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου με σημαντικές αγορές του εξωτερικού έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο η έναρξη τακτικών δρομολογίων για πτήσεις από τη Δημοκρατία του Καζακστάν προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Πρόκειται για εξέλιξη ιστορικής σημασίας, καθώς η χώρα μας για πρώτη φορά συνδέεται απευθείας με τη χώρα της Κεντρικής Ασίας.

Οι πτήσεις έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν αρχές Ιουνίου 2026 και περιλαμβάνουν σύνδεση του αεροδρομίου Λάρνακας με τις δύο σημαντικότερες πόλεις του Καζακστάν, την πρωτεύουσα Astana και την μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη Almaty.

Το δρομολόγιο θα εκτελεί η αεροπορική εταιρεία Air Astana με δυο πτήσεις εβδομαδιαίως, κάθε Τρίτη και Σάββατο, από την Astana και δυο πτήσεις εβδομαδιαίως, κάθε Πέμπτη και Κυριακή, από το Almaty.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Κώστας Κουμής σχολίασε σχετικά:

«Για την Κυβέρνηση, το διάνοιγμα νέων αγορών στον τομέα του τουρισμού αποτελεί δράση εξέχουσας σημασίας.

Η έναρξη απευθείας πτήσεων από το Καζακστάν προς την χώρα μας αποτελεί αναμφίβολα επιτυχία, και είμαι σίγουρος ότι θα αποδειχθεί ωφέλιμη για τον τομέα του τουρισμού της χώρας μας αλλά και, στην πορεία του χρόνου, και για άλλους τομείς.

Το αεροδρόμιο Λάρνακας, από τον ερχόμενο Ιούνιο, γίνεται ένα από τα ελάχιστα Μεσογειακά αεροδρόμια που συνδέονται απευθείας με το Καζακστάν, και αυτό είναι κάτι που μας τιμά τόσο ως κυβέρνηση όσο και ως χώρα.

Το Καζακστάν δεν είναι απλώς μία νέα αγορά, είναι η μεγαλύτερη οικονομία της κεντρικής Ασίας και θεωρούμε ότι δύναται να μετατραπεί σε μία καλή αγορά για τον τουρισμό της χώρας μας σε βάθος χρόνου, αλλά και ένας επιπρόσθετος προορισμός για εμάς τους Κυπρίους.

Ευθύνη μας η παροχή άριστης φιλοξενίας στους Καζάκους επισκέπτες, αλλά και η σύναψη στενότερων σχέσεων στον τομέα του τουρισμού.

Ως Υφυπουργείο Τουρισμού έχουμε ήδη προγραμματίσει συμμετοχή στην τουριστική έκθεση του Almaty τον ερχόμενο Απρίλιο, σε μία προσπάθεια να ενδυναμωθούν οι σχέσεις συνεργασίας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, στον τομέα του τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών.»

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

Η διπλωματία δεν κινείται μόνο με δηλώσεις. Κινείται και με επιμονές, αλλά και με εκκωφαντικές σιωπές. Και τα όσα διαδραματίστηκαν από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Άγκυρα το τελευταίο 24ωρο, δείχνουν ότι στο Κυπριακό διαμορφώνεται ένα σκηνικό χαμηλών τόνων, αλλά υψηλής στρατηγικής σημασίας.

