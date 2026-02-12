Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Απεργία πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa - Ακυρώνονται σχεδόν όλες οι αναχωρήσεις από γερμανικά αεροδρόμια

 12.02.2026 - 16:03
Απεργία πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa - Ακυρώνονται σχεδόν όλες οι αναχωρήσεις από γερμανικά αεροδρόμια

Στην ακύρωση σχεδόν όλων των πτήσεων της Lufthansa από αεροδρόμια της Γερμανίας οδηγεί η σημερινή απεργία των πιλότων και των μελών πληρώματος της εταιρίας.

Σύμφωνα με την Ένωση Γερμανικών Αεροδρομίων (ADV), αναμένεται σήμερα να ακυρωθούν περισσότερες από 460 πτήσεις, επηρεάζοντας περίπου 69.000 επιβάτες.

Η Lufthansa εκτιμά ότι το πτητικό της πρόγραμμα θα αποκατασταθεί αύριο, ενώ ζητά από τους πελάτες της να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο και παραπέμπει στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων για αλλαγές στα εισιτήρια.

Το συνδικάτο των περίπου 4.800 πιλότων Vereinigung Cockpit (VC) και η οργάνωση των 10.000 μελών πληρώματος καμπίνας UFO απεργούν διεκδικώντας υψηλότερες εργοδοτικές εισφορές στις εταιρικές και τις μεταβατικές συντάξεις, ενώ ειδικά η UFO υποστηρίζει ότι με την στρατηγική της Lufthansa στις θυγατρικές CityLine και Discover απειλούνται περίπου 800 θέσεις εργασίας και ζητά κοινωνικό σχέδιο το οποίο θα τους εξασφαλίζει.

Το διοικητικό συμβούλιο της Lufthansa από την άλλη πλευρά χαρακτήρισε την απεργία «εντελώς περιττή κλιμάκωση» και υποστήριξε ότι τα αιτήματα των συνδικάτων θα οδηγήσουν σε περαιτέρω σημαντική αύξηση κόστους για τη μητρική εταιρία. «Δεν υπάρχει απολύτως κανένα περιθώριο ελιγμού», δήλωσε ο διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασίας Μίχαελ Νίγκεμαν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ως ένα από τα σημαντικότερα άτυπα Συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε τη σημερινή άτυπη Σύνοδο της ΕΕ στο Άλντεν Μπίσεν, στο Βέλγιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας ότι προσέρχεται με οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και με στόχο τη λήψη αποφάσεων με σαφή χρονοδιαγράμματα.

