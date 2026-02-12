Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑπεργία πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa - Ακυρώνονται σχεδόν όλες οι αναχωρήσεις από γερμανικά αεροδρόμια
ΔΙΕΘΝΗ

Απεργία πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa - Ακυρώνονται σχεδόν όλες οι αναχωρήσεις από γερμανικά αεροδρόμια

 12.02.2026 - 13:38
Απεργία πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa - Ακυρώνονται σχεδόν όλες οι αναχωρήσεις από γερμανικά αεροδρόμια

Στην ακύρωση σχεδόν όλων των πτήσεων της Lufthansa από αεροδρόμια της Γερμανίας οδηγεί η σημερινή απεργία των πιλότων και των μελών πληρώματος της εταιρίας.

Σύμφωνα με την Ένωση Γερμανικών Αεροδρομίων (ADV), αναμένεται σήμερα να ακυρωθούν περισσότερες από 460 πτήσεις, επηρεάζοντας περίπου 69.000 επιβάτες.

Η Lufthansa εκτιμά ότι το πτητικό της πρόγραμμα θα αποκατασταθεί αύριο, ενώ ζητά από τους πελάτες της να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο και παραπέμπει στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων για αλλαγές στα εισιτήρια.

Το συνδικάτο των περίπου 4.800 πιλότων Vereinigung Cockpit (VC) και η οργάνωση των 10.000 μελών πληρώματος καμπίνας UFO απεργούν διεκδικώντας υψηλότερες εργοδοτικές εισφορές στις εταιρικές και τις μεταβατικές συντάξεις, ενώ ειδικά η UFO υποστηρίζει ότι με την στρατηγική της Lufthansa στις θυγατρικές CityLine και Discover απειλούνται περίπου 800 θέσεις εργασίας και ζητά κοινωνικό σχέδιο το οποίο θα τους εξασφαλίζει.

Το διοικητικό συμβούλιο της Lufthansa από την άλλη πλευρά χαρακτήρισε την απεργία «εντελώς περιττή κλιμάκωση» και υποστήριξε ότι τα αιτήματα των συνδικάτων θα οδηγήσουν σε περαιτέρω σημαντική αύξηση κόστους για τη μητρική εταιρία. «Δεν υπάρχει απολύτως κανένα περιθώριο ελιγμού», δήλωσε ο διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασίας Μίχαελ Νίγκεμαν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 26χρονος μοτοσικλετιστής - Προσέκρουσε σε διαχωριστική νησίδα
Η νέα ανάρτηση της Annie Αlexui που «ανάβει» φωτιές για τον Φυτιρή: «Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος»
Σοβαρή καταγγελία: Ασθενής «έσβησε» στο ΓΝ Λάρνακας - Την άφησαν χωρίς νερό και φάρμακα - Επικρατούσε χάος λόγω πυροβολισμών
«Πράματα και θαύματα» από την Annie Alexoui: Η απάντηση Φυτιρή για τη διαφθορά στην Αστυνομία και η «φόρμουλα» για τα στοιχεία
«Φουλ» οι μηχανές στη Λεμεσό για την Τσικνοπέμπτη - Άναψε η πρώτη φουκού - Δείτε φωτογραφία
Στο νοσοκομείο επτά μηνών βρέφος μετά από τροχαίο στον Αυτοκινητόδρομο στη Λεμεσό - Λεπτομέρειες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θάνατος 72χρονης: Η απάντηση του ΟΚΥπΥ για την ασθενή που «έσβησε» στο ΓΝ Λάρνακας - «Το περιστατικό θα διερευνηθεί»

 12.02.2026 - 13:04
Επόμενο άρθρο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος, κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών

 12.02.2026 - 14:00
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

Ως ένα από τα σημαντικότερα άτυπα Συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε τη σημερινή άτυπη Σύνοδο της ΕΕ στο Άλντεν Μπίσεν, στο Βέλγιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας ότι προσέρχεται με οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και με στόχο τη λήψη αποφάσεων με σαφή χρονοδιαγράμματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

  •  12.02.2026 - 12:24
«Πράματα και θαύματα» από την Annie Alexoui: Η απάντηση Φυτιρή για τη διαφθορά στην Αστυνομία και η «φόρμουλα» για τα στοιχεία

«Πράματα και θαύματα» από την Annie Alexoui: Η απάντηση Φυτιρή για τη διαφθορά στην Αστυνομία και η «φόρμουλα» για τα στοιχεία

  •  12.02.2026 - 10:09
Θάνατος 72χρονης: Η απάντηση του ΟΚΥπΥ για την ασθενή που «έσβησε» στο ΓΝ Λάρνακας - «Το περιστατικό θα διερευνηθεί»

Θάνατος 72χρονης: Η απάντηση του ΟΚΥπΥ για την ασθενή που «έσβησε» στο ΓΝ Λάρνακας - «Το περιστατικό θα διερευνηθεί»

  •  12.02.2026 - 13:04
Τετ-α-τετ Αβέρωφ με Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη: Το παρασκήνιο μιας συνάντησης με φόντο την Ολγκίν

Τετ-α-τετ Αβέρωφ με Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη: Το παρασκήνιο μιας συνάντησης με φόντο την Ολγκίν

  •  12.02.2026 - 12:34
Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία για τη μητέρα που έδωσε ηρεμιστικά σε 7χρονη – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία για τη μητέρα που έδωσε ηρεμιστικά σε 7χρονη – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

  •  12.02.2026 - 11:27
Ε/κ κρατείται παράνομα στα κατεχόμενα - Μάζευε άγρια χόρτα κοντά στη νεκρή ζώνη

Ε/κ κρατείται παράνομα στα κατεχόμενα - Μάζευε άγρια χόρτα κοντά στη νεκρή ζώνη

  •  12.02.2026 - 11:16
Στο νοσοκομείο επτά μηνών βρέφος μετά από τροχαίο στον Αυτοκινητόδρομο στη Λεμεσό - Λεπτομέρειες

Στο νοσοκομείο επτά μηνών βρέφος μετά από τροχαίο στον Αυτοκινητόδρομο στη Λεμεσό - Λεπτομέρειες

  •  12.02.2026 - 10:34
Στιγμές τρόμου για διανομέα: Του επιτέθηκαν και τον έκλεψαν μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε 20χρονο

Στιγμές τρόμου για διανομέα: Του επιτέθηκαν και τον έκλεψαν μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε 20χρονο

  •  12.02.2026 - 11:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα