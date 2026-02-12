Ιταλία: Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση

Το θέμα έχει λάβει μεγάλη έκταση στην Ιταλία, καθώς η καρδιά που μεταμοσχεύθηκε στο μικρό παιδάκι είχε μεταφερθεί από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας στην Νάπολη μέσα σε ξηρό πάγο.

Αντί να χρησιμοποιηθεί κανονικός πάγος για τη συντήρηση του μοσχεύματος, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση ξηρού πάγου το κατέστρεψε σε μεγάλο βαθμό.

Η επέμβαση προχώρησε κανονικά

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η μεταμόσχευση καρδιάς πραγματοποιήθηκε κανονικά στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης.

Το αγοράκι έχει πλέον τεθεί σε φαρμακολογικό κώμα και η μητέρα του, με συνεχείς εκκλήσεις της, ζητά να βρεθεί άμεσα νέο μόσχευμα για να μην χάσει το παιδί της.

Πρόκειται για πραγματικό «αγώνα ενάντια στον χρόνο», διότι η κατάσταση του μικρού – εξαιτίας της βαθιάς καταστολής στην οποία βρίσκεται – γίνεται ολοένα και κρισιμότερη, με σοβαρά προβλήματα να παρουσιάζονται και στο ήπαρ.

Το κύριο ερώτημα που ζητεί απάντηση είναι πώς μπόρεσε να συμβεί το πρωτοφανές αυτό ιατρικό λάθος και για ποιο λόγο η ομάδα των χειρουργών προχώρησε στη μεταμόσχευση κατεστραμμένου οργάνου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για τη συγκλονιστική αυτή υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαφορετικές εισαγγελικές έρευνες, ενώ έχουν παυθεί προσωρινά των καθηκόντων τους δύο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι.

Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν το νοσοκομείο Μονάλντι είχε σημειώσει μεγάλες επιτυχίες σε δύσκολες μεταμοσχεύσεις.

