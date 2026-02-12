Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Ιταλία: Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση

 12.02.2026 - 15:39
Ιταλία: Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση

Σε τραγωδία κινδυνεύει να εξελιχθεί μια μεταμόσχευση σε ένα παιδί 2 ετών στην Ιταλία, καθώς για τη μεταφορά του μοσχεύματος δεν είχε τηρηθεί το πρωτόκολλο.

Το θέμα έχει λάβει μεγάλη έκταση στην Ιταλία, καθώς η καρδιά που μεταμοσχεύθηκε στο μικρό παιδάκι είχε μεταφερθεί από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας στην Νάπολη μέσα σε ξηρό πάγο.

Αντί να χρησιμοποιηθεί κανονικός πάγος για τη συντήρηση του μοσχεύματος, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση ξηρού πάγου το κατέστρεψε σε μεγάλο βαθμό.

Η επέμβαση προχώρησε κανονικά

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η μεταμόσχευση καρδιάς πραγματοποιήθηκε κανονικά στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης.

Το αγοράκι έχει πλέον τεθεί σε φαρμακολογικό κώμα και η μητέρα του, με συνεχείς εκκλήσεις της, ζητά να βρεθεί άμεσα νέο μόσχευμα για να μην χάσει το παιδί της.

Πρόκειται για πραγματικό «αγώνα ενάντια στον χρόνο», διότι η κατάσταση του μικρού – εξαιτίας της βαθιάς καταστολής στην οποία βρίσκεται – γίνεται ολοένα και κρισιμότερη, με σοβαρά προβλήματα να παρουσιάζονται και στο ήπαρ.

Το κύριο ερώτημα που ζητεί απάντηση είναι πώς μπόρεσε να συμβεί το πρωτοφανές αυτό ιατρικό λάθος και για ποιο λόγο η ομάδα των χειρουργών προχώρησε στη μεταμόσχευση κατεστραμμένου οργάνου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για τη συγκλονιστική αυτή υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαφορετικές εισαγγελικές έρευνες, ενώ έχουν παυθεί προσωρινά των καθηκόντων τους δύο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι.

Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν το νοσοκομείο Μονάλντι είχε σημειώσει μεγάλες επιτυχίες σε δύσκολες μεταμοσχεύσεις.

ΠΗΓΗ: In.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Ως ένα από τα σημαντικότερα άτυπα Συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε τη σημερινή άτυπη Σύνοδο της ΕΕ στο Άλντεν Μπίσεν, στο Βέλγιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας ότι προσέρχεται με οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και με στόχο τη λήψη αποφάσεων με σαφή χρονοδιαγράμματα.

