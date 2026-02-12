Καιρός: Κάνει «come back» το χιόνι; «Σταθερό» μενού με βροχές και ανέμους - Πότε «καθαρίζει» η σκόνη

Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη μέχρι αύριο βράδυ.

Μην ξεχνάμε και την Κίτρινη Προειδοποίηση.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται αρχικά και μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Σε περίπτωση καταιγίδας δυνατό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα παραμείνει συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Σε περίπτωση καταιγίδας δυνατό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα με τα φαινόμενα να υποχωρούν σταδιακά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τη Δευτέρα θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι τη Δευτέρα για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.