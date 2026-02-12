Themasports lifenewscy
Καιρός: Κάνει «come back» το χιόνι; «Σταθερό» μενού με βροχές και ανέμους - Πότε «καθαρίζει» η σκόνη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Κάνει «come back» το χιόνι; «Σταθερό» μενού με βροχές και ανέμους - Πότε «καθαρίζει» η σκόνη

 12.02.2026 - 18:46
Καιρός: Κάνει «come back» το χιόνι; «Σταθερό» μενού με βροχές και ανέμους - Πότε «καθαρίζει» η σκόνη

Χαμηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη μέχρι αύριο βράδυ.

Μην ξεχνάμε και την Κίτρινη Προειδοποίηση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τα... χαλάει ο καιρός: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται αρχικά και μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Σε περίπτωση καταιγίδας δυνατό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα παραμείνει συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Σε περίπτωση καταιγίδας δυνατό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα με τα φαινόμενα να υποχωρούν σταδιακά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τη Δευτέρα θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι τη Δευτέρα για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Βουδαπέστη: 8 προτάσεις για μια ισχυρή Ευρώπη και στο βάθος… Γάζα και Κυπριακό

Ως ένα από τα σημαντικότερα άτυπα Συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε τη σημερινή άτυπη Σύνοδο της ΕΕ στο Άλντεν Μπίσεν, στο Βέλγιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας ότι προσέρχεται με οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και με στόχο τη λήψη αποφάσεων με σαφή χρονοδιαγράμματα.

