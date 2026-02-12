Το θαύμα της τεχνολογίας: Μουσικός που έχασε τη φωνή του ξανατραγουδά χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη - Δείτε βίντεο

Ο 32χρονος Πάτρικ Ντάρλινγκ από το Μπρίστολ, είναι τραγουδιστής και συνθέτης από την ηλικία των 14 ετών, αλλά διαγνώστηκε με την εκφυλιστική πάθηση στην ηλικία των 29 ετών. Πριν διαγνωστεί, ήταν ο τραγουδιστής του ιρλανδικού folk συγκροτήματος The Ceili House Band. Ωστόσο, η νόσος σταδιακά του στέρησε την ικανότητα να τραγουδά και πλέον μπορούσε να προφέρει μόνο λίγες λέξεις.

Τώρα, χάρη στο ψηφιακό λογισμικό που ανέπτυξε η εταιρεία ElevenLabs, μπόρεσε να αναδημιουργήσει ένα αντίγραφο της φωνής του με βάση ηχογραφήσεις από προηγούμενες εμφανίσεις του. Η τεχνολογία επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν προηγούμενες ηχογραφήσεις φυσικής ομιλίας ή ήχου από οποιαδήποτε πηγή ήχου και να δημιουργούν ακριβή ψηφιακά αντίγραφα.

«Είμαι μουσικός και συνθέτης από την ηλικία των 14. Είμαι κυρίως αυτοδίδακτος και έμαθα να παίζω μπάσο, ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα, πιάνο, μαντολίνο και μπάντζο. Το τραγούδι ήταν πάντα η μεγαλύτερη μου αγάπη και πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής μου ζωής παίζοντας ζωντανά με διάφορα συγκροτήματα» δήλωσε.

«Δυστυχώς, λόγω της νόσου του κινητικού νευρώνα, έχασα τελείως την ικανότητα να τραγουδώ και να παίζω μουσικά όργανα. Η απώλεια της φωνής μου με επηρέασε βαθιά. Αλλά η φωνή που δημιουργήσαμε με την ElevenLabs είναι υπέροχη και ακούγεται πραγματικά σαν τη δική μου. Η τεχνολογία της ElevenLabs αλλάζει ζωές. Δίνει ελπίδα, υποστήριξη και νόημα με τρόπους που μόνο αν το ζήσεις μπορείς να καταλάβεις. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ευχαριστώ» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ντάρλινγκ εμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα μαζί με τον κιθαρίστα του Ceili House Band, Νικ Κόκινγκ και τον βιολιστή Χάρι Μα, για την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού με τίτλο «Ghost Of A Man I Never Met». Ο Ντάρλινγκ συνέθεσε τη μουσική χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της ElevenLabs και συνδύασε το κομμάτι με πρωτότυπους στίχους που έγραψε ο ίδιος. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε με το συγκρότημα από τη στιγμή που η διάγνωση τον είχε αναγκάσει να αποσυρθεί.

Ο λογοθεραπευτής Ρίτσαρντ Κέιβ, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με τον Ντάρλινγκ για να σχεδιάσει τη φωνή του μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε: «Η νόσος του κινητικού νευρώνα είναι καταστροφική, ειδικά για ανθρώπους σαν τον Πάτρικ, που εμφάνισαν τη νόσο σε ασυνήθιστα νεαρή ηλικία. Έχω συνεργαστεί με ασθενείς με την πάθηση για πολλά χρόνια και σπάνια βλέπουμε εξελίξεις που κάνουν τόσο μεγάλη διαφορά στη ζωή τους όσο η τεχνολογία φωνής. Η ποιότητα των φωνών της ElevenLabs είναι αξεπέραστη» είπε.

«Η συνεργασία με τον Πάτρικ για να του αποκαταστήσω τη φωνή του μετά από μια ζωή αφιερωμένη στη μουσική ήταν μεγάλη τιμή, και το να βλέπω το τραγούδι να εκτελείται ζωντανά με μπάντα στη σκηνή είναι μια στιγμή που θα με συνοδεύει για πάντα», δήλωσε.

Δείτε βίντεο

Πηγή: ertnews.gr/Independent, BBC