Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΘλίψη στην Ελλάδα - Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ, Αναστάσης Παπαληγούρας
ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Ελλάδα - Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ, Αναστάσης Παπαληγούρας

 12.02.2026 - 08:51
Θλίψη στην Ελλάδα - Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ, Αναστάσης Παπαληγούρας

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας, που διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Η ΝΔ σε ανακοίνωσή της αποχαιρετά τον «πρώην Βουλευτή Κορινθίας και Υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα» και εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους οικείους του.

Η ανακοίνωση της ΝΔ

«Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και ήταν γιος του πολιτικού της ΕΡΕ και της ΝΔ Παναγή Παπαληγούρα, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Την περίοδο 1976-1977 ήταν Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Στις εκλογές του 1981 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1985, του 1993, του 1996, του 2000, του 2004 και του 2007. Διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης (2004-2007) και Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (2008-2009) στις Κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

ΠΗΓΗ: In.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 26χρονος μοτοσικλετιστής - Προσέκρουσε σε διαχωριστική νησίδα
Τύφλα να 'χει ο Άγιος Βαλεντίνος μπροστά στην Τσικνοπέμπτη - Μουσική, χορός, ποτό και άφθονη σούβλα σε όλη την Κύπρο - Δείτε εκδηλώσεις
VIDEO: Ξεκίνησε με βροχές η Τσικνοπέμπτη - Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές του νησιου
Τσικνοπέμπτη χωρίς πουρέκια δεν γίνεται - 40+ μαγαζιά σε όλη την Κύπρο
Παρανάλωμα του πυρός τα ξημερώματα οχήματα της Υπηρεσίας Θήρας - Αποκλείστηκε η σκηνή
Θα καταφέρουμε να τσικνίσουμε και να ανάψουμε φουκούδες; Συννεφιά, σκόνη, και βροχές στο «μενού» - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Ξεκίνησε με βροχές η Τσικνοπέμπτη - Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές του νησιου

 12.02.2026 - 08:42
Επόμενο άρθρο

Λεμεσός: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αθαλάσσας η μητέρα που χορήγησε τα ηρεμιστικά στην 7χρονη κόρη της – Η κατάσταση της υγείας τους

 12.02.2026 - 08:53
Κυπριακό: Προϋποθέσεις από Έρχιουρμαν, η σιωπή από Ερντογάν - Ερωτηματικά για την ηλεκτρική διασύνδεση

Κυπριακό: Προϋποθέσεις από Έρχιουρμαν, η σιωπή από Ερντογάν - Ερωτηματικά για την ηλεκτρική διασύνδεση

Η διπλωματία δεν κινείται μόνο με δηλώσεις. Κινείται και με επιμονές, αλλά και με εκκωφαντικές σιωπές. Και τα όσα διαδραματίστηκαν από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Άγκυρα το τελευταίο 24ωρο, δείχνουν ότι στο Κυπριακό διαμορφώνεται ένα σκηνικό χαμηλών τόνων, αλλά υψηλής στρατηγικής σημασίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Προϋποθέσεις από Έρχιουρμαν, η σιωπή από Ερντογάν - Ερωτηματικά για την ηλεκτρική διασύνδεση

Κυπριακό: Προϋποθέσεις από Έρχιουρμαν, η σιωπή από Ερντογάν - Ερωτηματικά για την ηλεκτρική διασύνδεση

  •  12.02.2026 - 06:48
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 26χρονος μοτοσικλετιστής - Προσέκρουσε σε διαχωριστική νησίδα

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 26χρονος μοτοσικλετιστής - Προσέκρουσε σε διαχωριστική νησίδα

  •  12.02.2026 - 07:33
Σε πολλαπλά μέτωπα οι έρευνες για Φαίδωνα - Νέες εξελίξεις μετά από καταγγελίες για παρατυπίες στον Δήμο Πάφου

Σε πολλαπλά μέτωπα οι έρευνες για Φαίδωνα - Νέες εξελίξεις μετά από καταγγελίες για παρατυπίες στον Δήμο Πάφου

  •  12.02.2026 - 06:51
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες - Στο Νοσοκομείο ένας τραυματίας

Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες - Στο Νοσοκομείο ένας τραυματίας

  •  12.02.2026 - 09:13
«Φουλ» οι μηχανές στη Λεμεσό για την Τσικνοπέμπτη - Άναψε η πρώτη φουκού - Δείτε φωτογραφία

«Φουλ» οι μηχανές στη Λεμεσό για την Τσικνοπέμπτη - Άναψε η πρώτη φουκού - Δείτε φωτογραφία

  •  12.02.2026 - 09:30
Το ζαχαροπλαστείο με τα γλυκά-φρούτα που αποτελούν μοναδική απόλαυση - Δείτε φωτογραφίες

Το ζαχαροπλαστείο με τα γλυκά-φρούτα που αποτελούν μοναδική απόλαυση - Δείτε φωτογραφίες

  •  12.02.2026 - 09:00
Δεν είναι ΑΙ: Η κίνηση του Μητσοτάκη με το χαρτομάντηλο που θύμισε Mr. Bean – Δείτε το Viral Video

Δεν είναι ΑΙ: Η κίνηση του Μητσοτάκη με το χαρτομάντηλο που θύμισε Mr. Bean – Δείτε το Viral Video

  •  12.02.2026 - 09:53
Τσικνοπέμπτη χωρίς πουρέκια δεν γίνεται - 40+ μαγαζιά σε όλη την Κύπρο

Τσικνοπέμπτη χωρίς πουρέκια δεν γίνεται - 40+ μαγαζιά σε όλη την Κύπρο

  •  12.02.2026 - 07:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα