Το ζαχαροπλαστείο με τα γλυκά-φρούτα που αποτελούν μοναδική απόλαυση - Δείτε φωτογραφίες

Είναι η τέχνη που συναντά τη φαντασία και μετατρέπεται σε εμπειρία. Τα μοναδικά γλυκά δεν γεννιούνται μόνο από συνταγές αλλά από πάθος, επιμονή και την ανάγκη να προσφέρεις κάτι που αγγίζει όλες τις αισθήσεις. Σε αυτή τη φιλοσοφία βασίζεται το Maya’s Flavours.

Η Μάγια Παναγή, ιδιοκτήτρια και δημιουργός του ονόματος, ασχολείται με τη ζαχαροπλαστική εδώ και δέκα χρόνια. Μέσα από διαγωνισμούς, βραβεία και επαίνους, έχει αποδείξει ότι η αφοσίωση και η εξέλιξη είναι βασικά συστατικά της επιτυχίας. Η παρουσία της στην κρατική τηλεόραση, σε πρωινή εκπομπή όπου παρουσίαζε δικά της γλυκά και συνταγές, καθώς και η συνεχής επιμόρφωσή της μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια, ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη δημιουργική της ταυτότητα.

Η Μάγια δεν περιορίστηκε μόνο στη δημιουργία. Δίδαξε σε κολλέγια και παρέδωσε σεμινάρια σε επαγγελματίες για τη χρήση αερογράφου και τεχνικές σχεδίασης, μεταδίδοντας γνώση και έμπνευση. Για εκείνη, η ζαχαροπλαστική είναι τέχνη και η τέχνη -σαφώς- εξελίσσεται διαρκώς.

Αυτό το πάθος οδήγησε το 2023 στη δημιουργία του Maya’s Flavours, στα Λατσιά.

Ένας χώρος όπου η ποιότητα, η γεύση και η αισθητική συνυπάρχουν αρμονικά σε κάθε δημιουργία.

Το προϊόν που ξεχωρίζει; Τα viral γλυκά-φρούτα (trompe-l’œil fruit). Μικρά έργα τέχνης που ξεγελούν το μάτι και συναρπάζουν τον ουρανίσκο. Η Μάγια ήταν η πρώτη που τα δημιούργησε στην Κύπρο, με τη μοναδική συνταγή του Maya’s Flavours. Σήμερα, η συλλογή περιλαμβάνει 10 διαφορετικά γλυκά-φρούτα και 5 γεύσεις σε μίνι έκδοση, ενώ νέες γεύσεις-έκπληξη ετοιμάζονται να παρουσιαστούν σύντομα.

Κάθε δημιουργία δεν είναι απλώς ένα επιδόρπιο αλλά μια εμπειρία. Είναι η στιγμή που διστάζεις να το κόψεις γιατί μοιάζει αληθινό. Είναι το χαμόγελο της πρώτης δοκιμής. Είναι η έκπληξη.

Στόχος είναι κάθε φορά που κάποιος ακούει το όνομα “Maya’s Flavours”, να γεννιέται αυτόματα η επιθυμία για ένα γλυκό. Να γίνεται το όνομα συνώνυμο της ποιότητας, της καινοτομίας και της αυθεντικής απόλαυσης. Τα μοναδικά γλυκά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ένας τρόπος να θυμόμαστε πως η ζωή, όπως και η ζαχαροπλαστική, αξίζει να τη δημιουργείς με φαντασία, τόλμη και αγάπη.

Λευκωσίας 11Α – Λατσιά – Λευκωσία

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com