Τύφλα να 'χει ο Άγιος Βαλεντίνος μπροστά στην Τσικνοπέμπτη - Μουσική, χορός, ποτό και άφθονη σούβλα σε όλη την Κύπρο - Δείτε εκδηλώσεις

Η διασκέδαση θα συνοδεύεται από άφθονο φαγητό, με παραδοσιακά εδέσματα και ψητά για όλους. Οι εκδηλώσεις θα δημιουργήσουν μια καρναβαλίστικη ατμόσφαιρα σε κάθε γωνιά του νησιού. Ελάτε να ζήσουμε την Τσικνοπέμπτη με διάθεση γιορτής και κοινής διασκέδασης για όλους!

Τσικνοπέμπτη στην Πόλη Χρυσοχούς

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Πόλη Χρυσοχούς θα γιορτάσει την Τσικνοπέμπτη στην πλατεία Δημαρχείου, το Καρναβάλι και την Καθαρά Δευτέρα στη Δημοτική Πλαζ στο Λατσί. Εξ ου και έφτιαξε το πρόγραμμα. Όσον αφορά στην Τσικνοπέμπτη υπόσχεται να είναι μια αξέχαστη γιορτή, γεμάτη κέφι και μουσική, με άφθονα εδέσματα και ψητά για να γλεντήσουμε όλοι μαζί. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 11.00 με τσίκνισμα, ποτό και μουσική στην Πλατεία Δημαρχείου, και συνεχίζονται στις 16.00 με την Είσοδο του Βασιλιά Καρνάβαλου, τραγούδια, κανταδόρους και πολλή διασκέδαση.

Τσικνοπέμπτη στην Πάφο

Στο ιστορικό κέντρο της Πάφου, θα στηθεί το απόλυτο Γλέντι της Τσικνοπέμπτης, ανοιχτό και δωρεάν για όλους! Το Χάνι του Ιμπραήμ μεταμορφώνεται σε ένα φωτεινό, πολύχρωμο Μαγεμένο Δάσος, γεμάτο μουσική, ενέργεια και καρναβαλικό παλμό, βάζοντάς μας από την πρώτη στιγμή στο πιο fun mood της χρονιάς! Στις 18.00 ο DJ Claudio παίρνει θέση και ανεβάζει στροφές, δίνοντας το σύνθημα για χορό, ενώ λίγο αργότερα τη σκηνή καταλαμβάνουν οι εκρηκτικοί TIME SURFERS , ένα 5μελές party band έτοιμο να ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους μέχρι τελικής… τσίκνας! Με τη χαρισματική Eleonora La Luna στα φωνητικά, οι TIME SURFERS σερβίρουν ένα super δυναμικό πρόγραμμα με ντίσκο και ρετρό διάθεση, ελληνικές και ξένες επιτυχίες από τις δεκαετίες των ’70s, ’80s, ’90s και ’00s, ρυθμός, νοσταλγία και άφθονο κέφι στο φουλ!

Ο Δήμος Πάφου φροντίζει για το φαγητό, προσφέροντας δωρεάν σουβλάκια, μπέργκερ και πίτσα, ενώ στον χώρο θα υπάρχουν σημεία διάθεσης ποτών από τα καταστήματα της περιοχής. Βάλτε τη στολή σας, μαζέψτε την παρέα και κατηφορίστε στο κέντρο της πόλης για μια αυθεντική Τσικνοπέμπτη γεμάτη μουσική, φαγητό, χορό και ατελείωτο χαμόγελο. Το Παφίτικο Καρναβάλι ξεκινά με ένα γλέντι που… δεν χάνεται με τίποτα!

Θα προηγηθεί στις 17.00 η Είσοδος του Βασιλιά Καρνάβαλου. Η πομπή θα κινηθεί στη Λεωφόρο Γ. Γρίβα Διγενή, θα περάσει από την Πλατεία Κέννεντυ στην Μακαρίου και θα καταλήξει στο Χάνι του Ιμπραήμ και στο Γλέντι της Τσικνοπέμπτης.

Τσικνοπέμπτη στη Λεμεσό

Για την Τσικνοπέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026, ο Δήμος Λεμεσού προσφέρει πλήθος εκδηλώσεων. Φέτος το γλέντι θα ξεκινήσει από νωρίς, από τις 07.30, με την καθιερωμένη «Πρώτη Φουκού», που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Lemesos Media Group, στην Οδό Ομονοίας 67, σηματοδοτώντας την έναρξη της ημέρας σε γιορτινή και παραδοσιακή ατμόσφαιρα.

Στις 10.00π.μ. προγραμματίζεται Καρναβαλίστικο ξεφάντωμα με μουσική και κέρασμα μπροστά από την Eurobank (οδός Γλάδστωνος) και την Τράπεζα Κύπρου (οδός Αγίου Ανδρέου έναντι εκκλησίας Αγίας Νάπας).

Στις 1.30μ.μ. η ομάδα «Κανταδόροι Λεμεσού» τραγουδούν στην Πλατεία Σαριπόλου για όλο τον κόσμο. Στις 5.30μ.μ. η πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Διοικητήριο) ζωντανεύει και μας παρασύρει στους ρυθμούς του Καρναβαλιού, με μουσική και τραγούδι από το συγκρότημα «Λωποδύτες», σε ένα Old School Project. Συμμετέχουν οι μουσικοί, Χρήστος Κατσουνωτός- τραγούδι/ ηλεκτρική κιθάρα, Αντρέας Κέρβερος- ηλεκτρικό μπάσο, Νικόλας Πέτρου- τραγούδι/ πιάνο και Μαρίνος Χαραλαμπίδης- ντραμς. Στις 7.00 μ.μ. με Πάθος και Τρέλα η μέλλουσα Βασίλισσα ντύνεται στο Δημοτικό Μέγαρο.

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, η Βασιλική Οικογένεια, η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, οι Μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών και οι Μαζορέττες Λεμεσού θα ξεκινήσουν σε πομπή από το Δημοτικό Μέγαρο με κατεύθυνση την Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Διοικητήριο). Η πορεία θα ακολουθήσει τις οδούς Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, Αγίου Ανδρέου και Ανεξαρτησίας.

Κατά τη διαδρομή, η πομπή θα συναντήσει την ομάδα Κανταδόρων «Αρίονες» και το άρμα της Βασίλισσας του Πάθους και της Τρέλας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού. Στην Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου θα τους υποδεχθεί η ομάδα κρουστών Batukinio, για να ακολουθήσει η τελετή στέψης.

Στις 7.30μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η Τελετή στέψης της Βασίλισσας του Πάθους και της Τρέλας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού. Ακολουθεί καρναβαλίστικο πάρτι με τραγούδι και χορό, με τίτλο «Back to the 80s and 90s». Συμμετέχουν: Τεύκρος Νεοκλέους- τραγούδι, ακουστική κιθάρα, Μαριλένα Χαραλαμπίδου- τραγούδι, Αντώνης Πάφιος- σαξόφωνο, Αντρέας Επαμεινώνδα- ηλεκτρική κιθάρα, Μάικ Μιχαήλ- πλήκτρα, Μάριος Γιωργίτσης- μπάσο και Στέφανος Μελετίου- τύμπανα. Το κέφι συνεχίζεται με τον DJ LeSkouf σε ένα καρναβαλίστικο πρόγραμμα. Εντυπωσιακό projection mapping στο κτήριο της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, που θα μεταμορφώσει την αρχιτεκτονική του σε ένα δυναμικό οπτικοακουστικό θέαμα.

Τσικνοπέμπτη στη Λάρνακα, στην Πλατεία Ερμού

Η Λάρνακα… τσικνίζει! Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 δίνουμε ραντεβού στην Πλατεία Ερμού για την πιο μυρωδάτη μέρα του χρόνου! Από τις 12:00 το μεσημέρι, η πλατεία γεμίζει με μουσική, παραδοσιακά εδέσματα Τσικνοπέμπτης, κρασί & ζιβανία και φυσικά… μπόλικο κέφι! Φέρτε την παρέα σας, αφήστε την καθημερινότητα στην άκρη και ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί σε ένα αυθεντικό αποκριάτικο γλέντι, στο κέντρο της πόλης!

Στέψη Βασιλιά Καρναβαλιού Αμμοχώστου

Η... "πρεμιέρα" της Αποκριάς έρχεται στο Παραλίμνι! Πάρτι Τσικνοπέμπτης και τελετή Στέψης της Βασίλισσας Καρναβαλιού Αμμοχώστου 2026, την Τσικνοπέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026 στις 7:00 μ.μ. στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Παραλίμνι (το ψήσιμο ξεκινά από τις 5:00 μ.μ.). “Ζέσταμα” από τις 5:00 – 7:00 μ.μ. με Politia FM. Τελετή Στέψης της Βασίλισσας Καρναβαλιού Αμμοχώστου 2026, Αδαμαντίνης Κοσμά. Φορέστε τη στολή σας, ελάτε με κέφι και διάθεση για γλέντι!️ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Tσικνοπέπμπτη στη Λευκωσία

Για πρώτη φορά, το αποκριάτικο άρμα του Δήμου ξεχύνεται στους πεζόδρομους της εντός των τειχών πόλης και στο εμπορικό τρίγωνο Μακαρίου–Στασικράτους, γεμίζοντας το κέντρο με μουσική, χορό και ξέφρενο καρναβαλίστικο κέφι! Τελικός Σταθμός | 12:00–14:00, Δημαρχείο Λευκωσίας – Επτανήσου 11. Μαζί μας ο Βασιλιάς του JOEY Καρναβάλι Αγλαντζιάς 2026, Μιχάλης Σοφοκλέους, και οι μουσικοί παραγωγοί του Ράδιο Πρώτο για ένα γιορτινό party γεμάτο ρυθμό, χαμόγελα και αποκριάτικες εκπλήξεις. Φόρα τη στολή σου, φέρε την παρέα σου και έλα να ζήσουμε μαζί την πιο κεφάτη Τσικνοπέμπτη στο κέντρο της Λευκωσίας!

Τσικνοπέμπτη στο χωριό, με δωρεάν ζιβανία και εδέσματα

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Φοινιού σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εορταστική εκδήλωση για την Τσικνοπέμπτη, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι, στην Πλατεία της κοινότητάς μας...

Μια αυθεντική παραδοσιακή ατμόσφαιρα, με άφθονα εδέσματα, κρασί και ζιβανία, τα οποία θα προσφέρονται δωρεάν από το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Τσικνοπέμπτη στην Πλατανιστάσα!

🕛 12:00 – 15:00

📍 Πολιτιστικό Κέντρο Πλατανιστάσας.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πλατανιστάσας σας προσκαλεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 σε μια όμορφη γιορτή γεμάτη παράδοση, κέφι και αντάμωμα στο χωριό μας.

🍖 Σουβλάκια, παραδοσιακά μπουρέκια και άφθονο κρασί του χωριού

📍 Σούσες στην πλατεία για μικρούς και μεγάλους

🎶 Μουσική και κέφι με τη Μόρφω Αγαπίου στο ακορντεόν.

Ετοιμάσου να γιορτάσεις την Τσικνοπέμπτη με ένα δυναμικό Street Party στην πόλη

Το Columbia Plaza γιορτάζει τη Τσικνοπέμπτη με ένα δυναμικό Street Party, στο πλαίσιο του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, από τις 12:00 έως τις 18:00.

Σε συνεργασία με το MR GREEK, το πιο διάσημο ελληνικό party του νησιού, το Columbia Plaza γίνεται το σημείο συνάντησης της Λεμεσού λίγο πριν την έναρξη του Λεμεσιανού Καρναβαλιού.

Αποκριάτικη διάθεση, φαγητό, ποτό και ανεβασμένος ρυθμός συνθέτουν το σκηνικό μιας αυθεντικής τσικνοπέμπτικης εμπειρίας στο κέντρο της πόλης.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ειδικά πακέτα φαγητού και ποτού, ενώ θα υπάρχει και η επιλογή εισόδου χωρίς κράτηση.

Οι θέσεις για κρατήσεις είναι περιορισμένες και συνιστάται έγκαιρη επικοινωνία για την εξασφάλιση τραπεζιού.

Πληροφορίες & Κρατήσεις: Τηλ.: +357 25 278 000

Με πληροφορίες από CheckInCyprus