Σε πολλαπλά μέτωπα οι έρευνες για Φαίδωνα - Νέες εξελίξεις μετά από καταγγελίες για παρατυπίες στον Δήμο Πάφου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε πολλαπλά μέτωπα οι έρευνες για Φαίδωνα - Νέες εξελίξεις μετά από καταγγελίες για παρατυπίες στον Δήμο Πάφου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 12.02.2026 - 06:51
Σε πολλαπλά μέτωπα οι έρευνες για Φαίδωνα - Νέες εξελίξεις μετά από καταγγελίες για παρατυπίες στον Δήμο Πάφου

Χωρίς τέλος φαίνεται να έχουν οι καταγγελίες που αφορούν τον Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, καθώς σειρά υποθέσεων βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένουν πλέον καθοριστικές οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία.

Στη Νομική Υπηρεσία καταγγελία για παρατυπίες

Στο επίκεντρο βρίσκεται καταγγελία που υποβλήθηκε το 2022 και αφορά φερόμενες παρατυπίες στον Δήμο Πάφου, επί δημαρχίας Φαίδωνος. Η υπόθεση καταχωρήθηκε αρχικά στο ΤΑΕ Πάφου, διερευνήθηκε και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες. Το 2023 δόθηκαν κατευθύνσεις για περαιτέρω διερεύνηση, περιλαμβανομένης της εμπλοκής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ώστε να πραγματοποιηθούν εξειδικευμένοι έλεγχοι.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την υποβολή σχετικών πορισμάτων, διαπιστώθηκε ότι ενδέχεται να προκύπτουν ποινικά αδικήματα εξειδικευμένης φύσεως. Ως εκ τούτου, το 2024 η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος για περαιτέρω χειρισμό. Στις 9 Ιανουαρίου 2026 ο φάκελος διαβιβάστηκε εκ νέου στη Νομική Υπηρεσία, όπου και αναμένεται η παροχή τελικών οδηγιών.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις καταγγελίες για ξυλοδαρμό και βιασμό

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του Αρχηγείου Αστυνομίας σε σχέση με άλλες δύο σοβαρές υποθέσεις που αφορούν τον Δήμαρχο Πάφου. Οι διερευνήσεις σχετίζονται με καταγγελίες για αδικήματα του Ποινικού Κώδικα, μεταξύ των οποίων καταγγελία για ξυλοδαρμό της συζύγου του, καθώς και καταγγελία επιχειρηματία για σοβαρά ποινικά αδικήματα, περιλαμβανομένης αναφοράς σε βιασμό.

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν οριστεί διαφορετικές ανακριτικές ομάδες, με τις έρευνες να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Με την ολοκλήρωσή τους, οι φάκελοι θα διαβιβαστούν στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και λήψη αποφάσεων ως προς τους περαιτέρω χειρισμούς.

Όλες οι εμπλεκόμενες υποθέσεις τελούν υπό διερεύνηση, ενώ οι τελικές αποφάσεις αναμένονται από τη Νομική Υπηρεσία, η οποία καλείται να αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων.

Τα εύλογα ερωτήματα

Σε μια περίοδο όπου η δημόσια λογοδοσία βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου, οι εξελίξεις αυτές γεννούν εύλογα ερωτήματα. Πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά μπορούν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες όταν πρόκειται για αιρετούς αξιωματούχους; Πόσο επαρκείς είναι οι μηχανισμοί ελέγχου της τοπικής αυτοδιοίκησης; Και, κυρίως, πώς διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών όταν υποθέσεις σοβαρών καταγγελιών παραμένουν σε εκκρεμότητα για χρόνια; Οι απαντήσεις, πλέον, αναμένονται από τους θεσμούς.

Η διπλωματία δεν κινείται μόνο με δηλώσεις. Κινείται και με επιμονές, αλλά και με εκκωφαντικές σιωπές. Και τα όσα διαδραματίστηκαν από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Άγκυρα το τελευταίο 24ωρο, δείχνουν ότι στο Κυπριακό διαμορφώνεται ένα σκηνικό χαμηλών τόνων, αλλά υψηλής στρατηγικής σημασίας.

