Σε πολλαπλά μέτωπα οι έρευνες για Φαίδωνα - Νέες εξελίξεις μετά από καταγγελίες για παρατυπίες στον Δήμο Πάφου

Στη Νομική Υπηρεσία καταγγελία για παρατυπίες

Στο επίκεντρο βρίσκεται καταγγελία που υποβλήθηκε το 2022 και αφορά φερόμενες παρατυπίες στον Δήμο Πάφου, επί δημαρχίας Φαίδωνος. Η υπόθεση καταχωρήθηκε αρχικά στο ΤΑΕ Πάφου, διερευνήθηκε και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες. Το 2023 δόθηκαν κατευθύνσεις για περαιτέρω διερεύνηση, περιλαμβανομένης της εμπλοκής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ώστε να πραγματοποιηθούν εξειδικευμένοι έλεγχοι.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την υποβολή σχετικών πορισμάτων, διαπιστώθηκε ότι ενδέχεται να προκύπτουν ποινικά αδικήματα εξειδικευμένης φύσεως. Ως εκ τούτου, το 2024 η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος για περαιτέρω χειρισμό. Στις 9 Ιανουαρίου 2026 ο φάκελος διαβιβάστηκε εκ νέου στη Νομική Υπηρεσία, όπου και αναμένεται η παροχή τελικών οδηγιών.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις καταγγελίες για ξυλοδαρμό και βιασμό

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του Αρχηγείου Αστυνομίας σε σχέση με άλλες δύο σοβαρές υποθέσεις που αφορούν τον Δήμαρχο Πάφου. Οι διερευνήσεις σχετίζονται με καταγγελίες για αδικήματα του Ποινικού Κώδικα, μεταξύ των οποίων καταγγελία για ξυλοδαρμό της συζύγου του, καθώς και καταγγελία επιχειρηματία για σοβαρά ποινικά αδικήματα, περιλαμβανομένης αναφοράς σε βιασμό.

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν οριστεί διαφορετικές ανακριτικές ομάδες, με τις έρευνες να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Με την ολοκλήρωσή τους, οι φάκελοι θα διαβιβαστούν στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και λήψη αποφάσεων ως προς τους περαιτέρω χειρισμούς.

Όλες οι εμπλεκόμενες υποθέσεις τελούν υπό διερεύνηση, ενώ οι τελικές αποφάσεις αναμένονται από τη Νομική Υπηρεσία, η οποία καλείται να αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων.

Τα εύλογα ερωτήματα

Σε μια περίοδο όπου η δημόσια λογοδοσία βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου, οι εξελίξεις αυτές γεννούν εύλογα ερωτήματα. Πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά μπορούν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες όταν πρόκειται για αιρετούς αξιωματούχους; Πόσο επαρκείς είναι οι μηχανισμοί ελέγχου της τοπικής αυτοδιοίκησης; Και, κυρίως, πώς διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών όταν υποθέσεις σοβαρών καταγγελιών παραμένουν σε εκκρεμότητα για χρόνια; Οι απαντήσεις, πλέον, αναμένονται από τους θεσμούς.