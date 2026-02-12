Τσικνοπέμπτη χωρίς πουρέκια δεν γίνεται - 40+ μαγαζιά σε όλη την Κύπρο

Είτε εντός σπιτιού ανάβοντας από νωρίς τα κάρβουνα είτε εκτός με παρέες, γιορτάζουν τη συγκεκριμένη ημέρα με πολύ φαγητό (που ψήνεται κυρίως στη σχάρα!) και απαραίτητα συνοδευμένο με κρασί, μπίρα ή και ζιβανία ανάλογα με τα γούστα του καθενός.

Περιττό να πούμε ότι μετά από αυτά ακολουθούν παραδοσιακά «πουρέκια» αναρής, κρέμας, με χαλλούμι, κιμά!

Πιο κάτω θα βρεις μέρη Παγκύπρια από όπου μπορείς να προμηθευτείς τα καλύτερα «πουρέκια» του νησιού, με όποια γέμιση τα προτιμάς.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ

Wilton

Στα Wilton θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από πουρέκια τα οποία μπορείτε να παραλάβετε ζεστά, κατόπιν παραγγελίας! Με αναρή, κρέμα, κιμά, χαλλούμι, για να τσικνίσεις όπως πρέπει!

(25770200) Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Συλά, Λεμεσός. / (25320420) Κολωνακίου 34, Λινόπετρα, Λεμεσός. / (25388266) Λικάβου 11, Αγίας Φυλάξεως, Λεμεσός. / (25734040) Νίκου Παττίχη 55, Άγιος Ιωάννης-Πολεμίδια, Λεμεσός. / (24667700) Γιάννου Κρανιδιώτη 17, Λάρνακα. / (26930500) Λεωφ. Μεσόγης 27, Πάφος.

Ζορπάς

Οι φούρνοι Ζορπάς φτιάχνουν καθημερινά μπουρέκια, νόστιμα και λαχταριστά. Πόσω μάλλον την Τσικνοπέμπτη, οπότε τα επιβάλλει η παράδοση. Αρκεί να αποφασίσεις τι γέμιση θα απολαύσεις!

Πληρ. 22871700

Sigma Bakery

Στους φημισμένους φούρνους της Λεμεσού, δεν θα πας μόνο για την ξακουστή και υπερμεγέθη ταχινόπιτα, αλλά και για τα νοστιμότατα μπουρέκια τους, που φτιάχνουν ολόχρονα!

Πληρ. 77778070.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Πανδώρα

Η αλυσίδα φούρνων Πανδώρα θα γεμίσει τα ράφια της αυτές τις ημέρες με το έδεσμα των ημερών, τα πουρέκια σε όλες φυσικά τις εκδοχές. Μυρωδάτα, φρέσκα, γλυκά και αλμυρά για όλα τα γούστα.

Πληρ. 22466066.

Άρωμα Βανίλιας

Στο Άρωμα Βανίλιας γιορτάζουν την Τσικνοπέμπτη δημιουργώντας 4 διαφορετικές επιλογές μπουρεκιών: με αναρή, με κρέμα, με χαλούμι της σάτζιης και τα μοναδικά πλούσια σιροπιαστά πουρέκια με αναρή.

Πληρ. 22 510234.

Άριστον

Φρεσκοψημένα και λαχταριστά μπουρέκια από αναρή, κρέμα, χαλούμι, κιμά θα βρεις στο ανανεωμένο ζαχαροπλαστείο Άριστον στην Έγκωμη πια.

Πληρ. 22671067.

Bianco Sweets Confectionery

Το σήμα κατατεθέν της Τσικνοπέμπτης είναι το κρέας και τα πουρέκια φυσικά, κρέμας και αναρή! Όχι ότι να ‘ναι πουρέκια, αλλά πουρέκια τα οποία θα βρεις φυσικά στο ζαχαροπλαστείο Bianco.

Πληρ. 22426926.

Chrysovalandou Bakery

Ο αγαπημένος φούρνος Χρυσοβαλάντου φτιάχνουν ειδικά για σήμερα πεντανόστιμα πουρέκια αναρής, κρέμας αλλά και αλμυρά με χαλλούμι. Πεντανόστιμα και φρέσκα!

Πληρ. 22 819555.

Θημωνιά

Στους φούρνους Θημωνιά θα βρεις πεντανόστιμα και φρεσκοψημένα μπουρέκια με γέμιση από αναρή, κρέμα, κιμά αλλά και μπουρέκια της σατζιής. Παράλληλα, να πούμε πως ο φούρνος έχει φτιάξει φέτος συνολικά 13 διαφορετικά είδη πουρέκια.

(22525500) Λεωφόρος Λεμεσού 40, Πέρα Χωριό/(23827373) Ελευθερίας 66, Δερύνεια/(23820015) Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 10.

Loukou Bakery

Στο Loukou κρατούν τις παραδόσεις και φυσικά γνωρίζουν ότι απαραίτητη προυπόθεση για την Τσικνοπέμπτη, είναι τα απολαυστικά και φρεσκοψημένα, πουρέκια, φτιαγμένα με μεράκι και τα καλύτερα υλικά.

Πληρ. 22260233.

Ξυλόφουρνοι Έλενας

Παραδοσιακός φούρνος με εκλεκτά παρτοπαράδοτα προϊόντα. Εξαιρετικής ποιότητας αρτοποιήματα και ψωμιά ενώ δεν θα λείπουν και τα αγαπημένα μας πουρέκια. Οι Ξυλόφουρνοι Έλενας θα φτιάξουν για εμάς την Τσικνοπέμπη πουρέκια με αναρή, με χαλούμι και κρέμα.

(22634571) Αρεδιού / (22314208) Περιστερώνα / (22877187) Παλλουριώτισσα / Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', 94, Παλιομέτοχο.

San Remo

Με γενναιόδωρη γέμιση και αφράτο φύλλο. Τέτοια είναι τα «πουρέκια» που θα βρεις στο San Remo. Ξεχωρίζουν αυτά τα παραδοσιακά με αναρή, αλλά και αυτά με γέμιση κρέμας.

Πληρ. 22510304.

Vienna

Oλόφρεσκα πουρέκια αναρής, κρέμας, χαλλουμωτές και όλα όσα πρέπει να περιτριγυρίζουν το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης θα βρεις και στους φούρνους Vienna στη Λευκωσία.

Πληρ. 22487252.

Wood N’ Fire

Στο μοντέρνο Wood N’ Fire γιορτάζουν την Τσικνοπέμπτη δημιουργώνταςαγαπημένα χειροποίητα πουρέκια, τα οποία ψήνονται μάλιστα στο φούρνο: γεμιστά με χαλλούμι, με αναρή με κανέλα καθώς και με κρέμα πατισερί. Αν λοιπόν θέλεις να τα απολαύσεις, καλό θα ήταν να δώσεις έγκαιρα την παραγγελία σου.

Πληρ. 7008 78 78.

Ζαχαροπλαστείο Select

Φημισμένο ζαχαροπλαστείο της πρωτεύουσας που λειτουργεί από το 1980. Εδώ θα βρεις όλα τα παραδοσιακά και νόστιμα αρτοποιήματα σε κάθε εποχή. Ανάμεσα στα προϊόντα τους ξεχωρίζουν οι κούπες, οι ραβιόλες που φτιάχνουν, τα λαχματζούν αλλά και τα διάφορα σιροπιαστά. Την Τσικνοπέμπτη δεν θα λείπουν τα εξαιρετικά πουρέκια με την αναρή αλλά και πουρέκια της σάτζιης με χαλλούμι.

(22661761) Λεωφόρος Προδρόμου 65, Στρόβολος.

Παραδοσιακό Αρτοποιείο Στρόβολος

Στο παραδοσιακό αρτοποιείο Στρόβολος τα μπουρέκια ήδη άρχισαν να ετοιμάζονται! Γι' αυτό το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις έγκαιρα την παραγγελία σου.

Πληρ. 22425338.

Σίφουνας

Στην Κύπρο την Τσικνοπέμπτη πέρα από κρεατικά στα κάρβουνα... την τιμητική τους έχουν και τα μπουρέκια. Εξ ου κι εμείς σού προτείνουμε να κάνεις μια βόλτα από τα αρτοποιεία Σίφουνας, όπου τα μπουρέκια, φτιάχνοται με αγάπη και μεράκι, ακολουθώντας την παραδοσιακή συνταγή.

(22 526308) Πέρα Χωρίο Νήσου./ (22 382447) Τσέρι./ (22 488576) Γέρι.

La Parfait Patisserie

Τα ζαχαροπλαστεία La Parfait Patisserie, ακολουθούν την παράδοση και μας φτιάχνουν και φέτος υπέροχα μπουρέκια με αναρή, κρέμα και χαλούμι.

Πληρ. 22661412.

La Kiwi

O γνωστός μας φούρνος στο Ακάκι θα μας φτιάξει για την Τσικνοπέμπτη νοστιμότατα πουρέκια για όλη την οικογένεια. Πέραν των νόστιμων γλυκών του και αρτοποιημάτων θα απολαύσουμε πουρέκια με κρέμα, αναρή και όχι μόνο.

(22822618) Ακάκι.

Αρτοποιεία Στε-Μα

Ο κύριος Στέλιος και η γυναίκα του Μαρία Χ' Χαραλάμπους, εκτός απ’ τη διάσημη χαλλουμωτή τους, που έχει τρελάνει κόσμο και ντουνιά, φτιάχνουν και παραδοσιακά πουρέκια. Για την τσικνοπέμπτη θα σου ετοιμάσουν πουρέκια σάτζιης, με αναρή και με κρέμα (€12.50 το κιλό).

Πληρ. 22823923. Αστρομερίτης.

Παραδοσιακός Φούρνος Γαλάτας

Οι σήκωσες πλησιάζουν και εκεί στο φούρνο στην Γαλάτα θα βρούμε όλων των ειδών πουρέκια παραδοσιακά και ό,τι αφορά για τις γιορτές αυτές!

Πληρ. 22 922337. Γαλάτα, επ. Λευκωσίας.

Twice As Nice

Το «pastry shop» της Αγλαντζιάς θα φτιάξει κι αυτό μπουρέκια με αναρή, κρέμα, χαλλούμι και κιμά . Επομένως το μόνο που μένει είναι να τα παραγγείλουμε λίγο προηγουμένως, για να τα απολαύσουμε ζεστά και τραγανά!

(22334006) Λεωφ. Αγλαντζιάς 40, Λευκωσία.

Monadikon Bakery & Confectionery

Η Τσικνοπέμπτη αποτελεί την τέλεια ευκαιρία για να ξεφαντώσεις με κέφι και τσίκνα! Είτε είσαι λάτρης των αποκριάτικων εθίμων, είτε απλά θέλεις να περάσεις μια όμορφη μέρα με φίλους και οικογένεια, στο Μοναδικόν θα βρείς αλμυρές και γλυκές λιχουδιές για να κάνεις την Τσικνοπέμπτη σου αξέχαστη! Για παραγγελίες στο τηλέφωνο 22356357 ή επισκεφθείτε το κατάστημα μας Λυκαβιτού 49, Έγκωμη

ΛΕΜΕΣΟΣ

Ερμής

Η ιστορία τους αρχίζει το 1979. Σήμερα στα μοντέρνα και 24ωρα αρτοποιεία Ερμής θα ανακαλύψεις και του πουλιού το γάλα. Φτιάχνουν ό,τι σκεφτείς σε ποσότητες και ποικιλία γεύσεων, από ψωμιά, γλυκά, τούρτες μπισκότα, σνακ, αλμυρά, σάντουιτς, πίτσα, κριτσίνια, σοκολάτες και άλλα. Από τα αγαπημένα μας είναι τα μπουρέκια τους, που την Τσικνοπέμπτη θα βγαίνουν ζεστά και λαχταριστά. Επίλεξε με αναρή ή κρέμα, με χαλλούμι ή κιμά, όλα φτιαγμένα με νόστιμες συνταγές!

Πληρ. 25560121.

Ο Φούρνος της Χαράς

Στον Φούρνο της Χαράς, η χαρά μας είναι απερίγραπτη! Ολόφρεσκα ψωμιά, αλμυρά, γλυκά, τούρτες και κεραστικά που κυριολεκτικά μας «σπάνε» τη μύτη! Όλα τα προϊόντα φτιάχνονται καθημερινά από το έμπειρο προσωπικό με πολύ μεράκι, για να φτάνουν κοντά μας πάντα φρέσκα, αφράτα και μυρωδάτα!

Πληρ. 25 580971

Λυδιάνα Ζαχαροπλαστείο

Το διάσημο ζαχαροπλαστείο της Λεμεσού, δεν φημίζεται μόνο για τα γλυκά και τις τούρτες του, αλλά και για τα μπουρέκια του. Μάλιστα αυτήν την Τσικνοπέμπτη θα σου τα ετοιμάσει ζεστά ζεστά με αναρή, χαλλούμι, κιμά και κρέμα.

(25934160, 25934164) Αποστόλου Λουκά 34, Κολόσσι.

Marios Snacks

Πρωτολειτούργησε τον Μάρτιο του 1981 πουλώντας διάφορα αλμυρά από σφολιάτα και ζύμη φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Με τα χρόνια το κατάστημα μεγάλωσε και προσαρμόστηκε σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Σήμερα, διαθέτει μεγαλύτερο χώρο με τραπέζια και σερβίρει πλουσιότερη και πάντα ποιοτική γκάμα προϊόντων. Θα λατρέψεις τα πεντανόστιμα μπουρέκια τους, που την Τσικνοπέμπτη θα βγαίνουν συνεχώς ζεστά και λαχταριστά. Με αναρή, κιμά και χαλλούμι.

Πληρ. 25360116

Reguardo

Το Reguardo είναι από αυτά τα αρτοποιεία που αναπτύσσονται δειλά διανέμοντας τα προϊόντα τους σε διάφορα σημεία και έχοντας τακτική πελατεία στους δύο του φούρνους. Τα αρτοποιεία διαθέτουν μια μεγάλη και αξιόλογη συλλογή από διάφορα ψωμιά, γλυκά, τούρτες μπισκότα, εκλεκτά γκρανόλα, σνακ, αλμυρά, σάντουιτς, καταπληκτικά κριτσίνια και διάφορα άλλα προϊόντα. Για την Τσικνοπέπτη θα ετοιμάσουν μπουρέκια με αναρή, φτιαγμένα με την παραδοσιακή συνταγή.

Πληρ. 25394888.

Sweet Nest Patisserie

Οι συστάσεις είναι περιττές. Το αγαπημένο σε όλους Sweet Nest Patisserie υποδέχεται και φέτος την Τσικνοπέμπτη με όλες τις νόστιμες δημιουργίες του. Εξ ου λοιπόν και ετοίμασε πεντανόστιμα μπουρέκια κ.ά.

Πληρ. 25313388

ΛΑΡΝΑΚΑ

Chocoland Fine Pastry

Στο Chocoland Fine Pastry θα βρεις ό,τι θα ικανοποιήσει τις λιγούρες σου και με το παραπάνω. Όπως, φρέσκια αναρόκρεμα, το κλασικό γαλατομπούρεκο αλλά και μια άλλη εκδοχή με ποικιλία από toppings όπως σοκολάτα γάλακτος, bueno ή με ξηρούς καρπούς

Πληρ. 24668702.

Liotatis Lotier

Το διάσημο ζαχαρτοπλαστείο Λιοτατής, με καταστήματα σε Λάρνακα, Φρέναρος και Παραλίμνι, και φέτος την Τσικνοπέμπτη γιορτάζει φτιάχνοντας παραδοσιακά και μη, αλλά όλα πολύ λαχταριστά πουρέκια! Παραδοσιακά πουρέκια με αναρή, πουρέκια με πατισερί, πουρέκια με πραλίνα.

Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 77 77 77 05.

Ο Φούρνος του Κύπρου

O φούρνος στο χωριό Καλαβασός, της επαρχίας Λάρνακας, φτιάχνει παραδοσιακές δημιουργίες που πραγματικά μυρίζουν… χωριό. Φέρει το όνομα «Ο Φούρνος του Κύπρου» και εκεί θα βρεις από λαχταριστές ταχινόπιττες, άλλες νηστήσιμες επιλογές όπως χαλβά, διάφορα σιροπιαστά, τάρτες, ελιοτές, μέχρι αφράτα κουλούρια. Ετοιμάσου όμως να απολαύσεις και λαχταριστά μπουρέκια ενόψει της Τσικνοπέμπτης.

Πληρ. 24333168

Περσέας

Παραδοσιακός φούρνος που κρατά γερά τις αρχές της κουλτούρας. Θα ανακαλύψεις πολλά κυπριακά, αλλά και ξένα είδη ψωμιού, γλυκά, ζεστά και κρύα σάντουιτς και ποικιλία από αλμυρά σνακ. Αγαπημένη η μοσχομυριστή με μαστίχα δακτυλιά (€1.75) και το χωριάτικο κουλούρι με προζύμι (€1.90).

(24361301) Λεωφόρος Φανερωμένης 1, Καμάρες. / (24723977) Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ. / (24659488) Γρίβα Διγενή 17, Δροσιά. / (24361948) Περιοχή K. Cineplex (δίπλα από την υπεραγορά Alphamega).

Ελ. ΕΠ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Μπλε Αβοκάντο

Το μαγαζί -πολυχώρος εστίασης που αποτελεί την απόλυτη πρόταση στην καθημερινή μας απορία για το πού θα βρούμε καλό φαγητό και καφέ στο Παραλίμνι, μιας φτιάχνει και τα γλυκά της Τσικνοπέμπτης, δηλαδή πεντανόστιμα μπουρέκια.

Πληρ. 23740644.

Μαργαρίτα

Μέσα σε μερικά χρόνια κατάφερε να δημιουργήσει καταστήματα παγκύπρια, τα περισσότερα στη Λάρνακα και ελ. επ. Αμμοχώστου. Η αλυσίδα προσφέρει μια σεβαστή συλλογή από ψωμιά, γλυκά, τούρτες, σνακ, αλμυρά, σάντουιτς, πίτσα, κριτσίνια, μπισκότα και άλλα. Διαθέτουν, επίσης, και κατεψυγμένα προϊόντα δικής τους παραγωγής. Πολύ νόστιμα είναι τα ψωμιά σε φέτες με ελιά και με τριμμένο χαλούμι. Δεν θα λείπουν φυσικά και τα πουρέκια.

(24343320, www.margaritabakeries.com).

Φούρνοι Προζύμι

Μικρή αλυσίδα φούρνων με παραδοσιακά αρτοποιήματα και όχι μόνο που δραστηριοποιείται στην επαρχία Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου. Εδώ θα βρείτε ανάμεσα σε άλλα και τα παραδοσιακά πουρέκια για την Τσικνοπέμπτη.

(24725183) Αναστάση Μανόλη 72, Ξυλοφάγου / (23744622)Αγίου Γεωργίου 25, Παραλίμνι / (23742501) Λεωφόρος Μακαρίου 6, Σωτήρα.

Liotatis Lotier

Ο Λιοτατής σού ετοιμάζει τα πιο λαχταριστά γλυκά, που θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό στο μάτι αλλά και στο στομάχι! Mille Feuille, σοκολατίνες, σιροπιαστά, τάρτες φρούτων, νηστήσιμα γλυκά και άλλες μοναδικές δημιουργίες από τους άκρως δημιουργικούς ζαχαροπλάστες! Αυτή την περίοδο δεν θα λείπουν και τα πεντανόστιμα πουρέκια.

(77777705) Φρέναρος, Παραλίμνι & Λάρνακα.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus