ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα καταφέρουμε να τσικνίσουμε και να ανάψουμε φουκούδες; Συννεφιά, σκόνη, και βροχές στο «μενού» - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

 12.02.2026 - 06:21
Θα καταφέρουμε να τσικνίσουμε και να ανάψουμε φουκούδες; Συννεφιά, σκόνη, και βροχές στο «μενού» - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη μέχρι αύριο βράδυ.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά τοπικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη για να καταστεί σταδιακά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αρχικά αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, μέτριοι και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο μεμονωμένης καταιγίδας.

Αργά το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ το Σαββατοκύριακο θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές.

Παρακολουθείστε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας και τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο:

Θα καταφέρουμε να τσικνίσουμε και να ανάψουμε φουκούδες; Συννεφιά, σκόνη, και βροχές στο «μενού» - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

 

 

 

Κυπριακό: Προϋποθέσεις από Έρχιουρμαν, η σιωπή από Ερντογάν - Ερωτηματικά για την ηλεκτρική διασύνδεση

Κυπριακό: Προϋποθέσεις από Έρχιουρμαν, η σιωπή από Ερντογάν - Ερωτηματικά για την ηλεκτρική διασύνδεση

Η διπλωματία δεν κινείται μόνο με δηλώσεις. Κινείται και με επιμονές, αλλά και με εκκωφαντικές σιωπές. Και τα όσα διαδραματίστηκαν από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Άγκυρα το τελευταίο 24ωρο, δείχνουν ότι στο Κυπριακό διαμορφώνεται ένα σκηνικό χαμηλών τόνων, αλλά υψηλής στρατηγικής σημασίας.

