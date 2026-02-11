Υπάρχει ένα βίντεο που ρεζιλεύει την Κύπρο διεθνώς και ΔΕΝ είναι εκείνο του Jalla!

Αλήθεια, ρίξτε μια ματιά τριγύρω. Ένας ουδέτερος παρατηρητής/τουρίστας/επισκέπτης/εξωγήινος ρίχνοντας μια ματιά στην επικαιρότητα για να δει τι διάολο απασχολεί την τοπική κοινωνία αποκομίζει την εντύπωση πως βρέθηκε σε κάποιο κράτος στα πρότυπα της Δανίας ή της Σιγκαπούρης όπου ο κόσμος, έχοντας λύσει τα βασικά του προβλήματα διαβίωσης, ασχολείται με τα ευτελή και τα ανάλαφρα σε μια προσπάθεια ίσως να αποβάλει το άγχος από την επίλυση των προαναφερθέντων ζητημάτων. Ότι δηλαδή στην Κύπρο του 2026 της σήψης, της διαφθοράς, της οπισθοδρόμησης, της ρεμούλας, του ανεξέλεγκτου υποκόσμου, του χαμηλού πολιτικού επιπέδου, του κρατικοδίαιτου πολιτισμού, της ξεδοντιασμένης δημοσιογραφίας, των απαξιωμένων θεσμών, των χριστιανοταλιμπάν και της εγκληματικής κυβερνητικής ανεπάρκειας το Νο1 πρόβλημά μας αυτή την εβδομάδα είναι το γαμημένο τραγούδι της χώρας στη Eurovision!

Τον χορό των αντιδράσεων άνοιξε κλασικά ο ακροδεξιός συρφετός που σταθερά ελέγχει τον δημόσιο λόγο από την αποφράδα εκείνη μέρα που η πρώτη δημοσκόπηση τον ανέδειξε τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας. Μιλάμε δεν υπάρχει μαλακία που να μην έθιξαν τα Χρυσαύγουλα της Κύπρου που να μην έτρεξαν να σιγοντάρουν οι όμορες δυνάμεις (με πρώτο και καλύτερο τον ΔΗΣΥ που ακούει ΕΛΑΜ και χάνει τον έλεγχο της ουροδόχου κύστης). Αν κατάλαβα καλά, (γιατί το να προσπαθείς να μπεις στο μυαλό των ΕΛΑΜιτών είναι σαν να επιχειρείς να κάνεις σεξ σε δωμάτιο χωρίς βαρύτητα) το πρόβλημά τους είναι ότι το τραγούδι δεν είναι αρκετά... ελληνοπρεπές και ότι η λέξη Jalla είναι αραβική, τουρκική, τέλος πάντων γλώσσας κατώτερης της ελληνικής που άλλωστε κατέχουν τόσο, μα τόσο, καλά όπως φαίνεται άλλωστε από τις αναρτήσεις τους όπου κατακρεουργείται οποιαδήποτε λέξη δεν περιέχει μόνο άλφα. Το ότι φυσικά jalla είναι το κυπριακότατα τζ’ άλλα που σημαίνει “κι άλλα”, ούτε που τους περνάει από το μυαλό, αλλά πάλι μιλάμε για ανθρώπους που το πλησιέστερο σε τέχνη που έφτασαν ποτέ ήταν οι σπηλαιογραφίες των όχι-και-τόσο-μακρινών προγόνων τους.

Στη συνέχεια και για λόγους που ακόμα αδυνατώ να κατανοήσω, 40 συμπατριώτες μας (ανάμεσά τους και πραγματικοί άνθρωποι του πολιτισμού και κάποιοι που εκτιμώ και σέβομαι βαθιά) υπογράφουν επιστολή διαμαρτυρίας προς το ΡΙΚ όπου μεταξύ άλλων ζητούν την απόσυρση(!) του τραγουδιού το οποίο χαρακτηρίζουν «απαράδεκτη παρουσίαση της Κύπρου, η οποία προσβάλλει την ιστορία, τις παραδόσεις και την αισθητική του τόπου» ενώ το συνδέουν και με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις ανά την Ευρώπη στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ και «την προσπάθεια να δείξουμε στην Ευρώπη την Κύπρο της δημιουργίας και της ποιότητας που πρακτικά υποσκάπτεται από αυτό το ταπεινωτικό θέαμα».

Και πάλι. Μιλάμε για τη Eurovision, την απόλυτη εμποροευρωπανήγυρη ηθελημένου κιτς, κραυγαλέου φολκλόρ και εξτραβαγκάντ βλαχομπαρόκ αισθητικής που ναι μεν μπορεί να βγάλει διαμαντάκια αλλά δεν είναι πάντα αυτό το ζητούμενο. Δηλαδή μπορείς να πας με κάτι πραγματικά αρτίστικ ή έστω αξιοπρεπές και να πατώσεις αλλά επίσης μπορεί να σου συγχωρεθεί το ακραίο φολκλόρ ή το υπερβολικό κιτς γιατί αυτό ακριβώς είναι το γαμημένο concept του θεσμού. Το να ζητάς ποιότητα στη Eurovision των Lordi και της Verka Serduchka είναι σαν να λες ότι παρακολουθείς πορνό για την υπόθεση.

Κάθε συμπατριώτης μας έχει δικαίωμα στην κριτική αλλά έχω την εντύπωση πως το αίτημα απόσυρσης ήταν δυσανάλογα ακραίο και έντονο για κάτι τόσο ευτελές και 100% ψυχαγωγικό όπως η Eurovision. Και με την απουσία ανάλογων επιστολών τις προηγούμενες χρονιές να υποθέσουμε πως συμμετοχές από το Fuego και το El Diablo μέχρι το boring AF περσινό (που δεν το θυμάται ούτε αυτός που το τραγούδησε) ευθυγραμμίζονται πλήρως με την... Κύπρο της δημιουργίας και της ποιότητας που θέλουμε να (ανα)δείξουμε;

Ναι, το Jalla εκφράζει ακριβώς τη σύγχυση που επικρατεί στη σύγχρονη Νήσο των Αγίων που ακροβατεί ανάμεσα στο διπλοκάμπινο και τη Lamborghini, τη γριά και την ινφλουένσερ, τον ουρανοξύστη και το γκρεμούλι, την αστική τάξη και τη γραφική, παραδοσιακή ύπαιθρο, τα καρπούζια και τις forex, την εκκλησία και το μπούκικο, τον αγνό επαρχιωτισμό και τον αρχοντοχωριατισμό της άρχουσας τάξης.

Μεταξύ μας, το Jalla είναι πιο κοντά στην κυπριακή πραγματικότητα απ’ ότι θα φτάσει ποτέ η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Αλλά για κάποιο λόγο το videogate, οι “γνωστοί επιχειρηματίες”, οι διεφθαρμένοι αστυνομικοί τους οποίους ξεβρακώνει καθημερινά η Annie Alexui, τα χαστούκια του ΕΔΑΔ και οι κακοποιητές/βιαστές με δημόσια αξιώματα, δεν αμαυρώνουν την εικόνα της Κύπρου, σε αντίθεση με ένα ηθελημένα χωρκάτικο βίντεο κλιπ που τη δείχνει όπως ακριβώς είναι, αλλά μας αρέσει να κρύβουμε στο υπόγειο όπως τον ψυχικά άρρωστο συγγενή στα '60s.