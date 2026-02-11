Themasports lifenewscy
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλείνει η «ψαλίδα» στα επιτόκια: Πιο κοντά στην ευρωζώνη οι κυπριακές τράπεζες – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΚΤΚ

 11.02.2026 - 21:08
Κλείνει η «ψαλίδα» στα επιτόκια: Πιο κοντά στην ευρωζώνη οι κυπριακές τράπεζες – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΚΤΚ

Παρατηρείται αυξημένος βαθμός σύγκλισης του μέσου όρου των επιτοκίων των πιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο των πιστωτικών ιδρυμάτων στην ευρωζώνη, τόσο στις καταθέσεις, όσο και στα δάνεια, αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία επιτοκίων για καταθέσεις και δάνεια για κάθε πιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου που δημοσιεύει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με μήνα αναφοράς Δεκέμβριο 2025, τα επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά (νέες εργασίες) σε μέσο όρο για όλα τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) στην Κύπρο είναι στο 1,20%, ενώ ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 1,77%. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τα επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας έως ενός έτους από μη χρηματοδοτικές εταιρείες (νέες εργασίες) που στην Κύπρο είναι για όλα τα ΝΧΙ σε μέσο όρο 1,27% ενώ στην ευρωζώνη είναι 1,93%. 

Τα επιτόκια δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κατοίκους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού (νέες εργασίες - νέες συμβάσεις) είναι μέσος όρος για όλα τα ΝΧΙ στην Κύπρο 3,11 % ενώ για την ευρωζώνη είναι 3,32%. 

Σημειώνεται ότι η ΚΤΚ με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, από τον Ιούλιο 2024 δημοσιεύει αναλυτικά στοιχεία επιτοκίων για καταθέσεις και δάνεια για κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

Η μηνιαία δημοσίευση αναλυτικών στοιχείων επιτοκίων, αναφέρει η ΚΤΚ, συμβάλλει στην ευκολότερη ενημέρωση του κοινού, παρέχοντας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις άμεση πρόσβαση σε πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

"Παρά το ότι είναι νωρίς να εξαχθούν τελικά συμπεράσματα, τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας φαίνεται να αντικατοπτρίζονται στα δημοσιευμένα στοιχεία επιτοκίων. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται αυξημένος βαθμός σύγκλισης του μέσου όρου των επιτοκίων των πιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο των πιστωτικών ιδρυμάτων στην ευρωζώνη, τόσο στις καταθέσεις, όσο και στα δάνεια" αναφέρει.

Η δημοσίευση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία σταθμικού μέσου επιτοκίου στη βάση στοιχείων που τα πιστωτικά ιδρύματα αποστέλλουν στην ΚΤΚ για τις πιο κάτω κατηγορίες καταθέσεων και δανείων: Νέες καταθέσεις προθεσμίας έως 1 έτους από νοικοκυριά, νέες καταθέσεις προθεσμίας έως 1 έτους από μη-χρηματοδοτικές εταιρείες, νέα δάνεια για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, νέα δάνεια έως €1 εκατ. προς μη-χρηματοδοτικές εταιρείες, νέα δάνεια άνω του €1 εκατ. προς μη-χρηματοδοτικές εταιρείες, υφιστάμενες καταθέσεις προθεσμίας έως 2 έτη από νοικοκυριά, υφιστάμενες καταθέσεις προθεσμίας έως 2 έτη από μη-χρηματοδοτικές εταιρείες, υφιστάμενα δάνεια για αγορά κατοικίας με διάρκεια άνω των 5 ετών προς νοικοκυριά και υφιστάμενα δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών προς μη-χρηματοδοτικές εταιρείες.

