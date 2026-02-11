Themasports lifenewscy
Φορολογική Μεταρρύθμιση: Μηδενικός φόρος για δεκάδες χιλιάδες το 2026 και αυξήσεις εισοδήματος για 200.000 πολίτες

 11.02.2026 - 15:24
Φορολογική Μεταρρύθμιση: Μηδενικός φόρος για δεκάδες χιλιάδες το 2026 και αυξήσεις εισοδήματος για 200.000 πολίτες

 11.02.2026 - 15:24

Η Φορολογική Μεταρρύθμιση τέθηκε σε ισχύ και τα αποτελέσματά της αποτυπώνονται ήδη στην καθημερινότητα πολιτών, οικογενειών και επιχειρήσεων, μέσα από τη μείωση του φορολογικού βάρους και την αύξηση του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος.

Ήδη, περίπου 200.000 φορολογούμενοι είδαν αύξηση στο καθαρό τους εισόδημα με την καταβολή του μισθού Ιανουαρίου, ενώ εκτιμάται ότι 30.000 φυσικά πρόσωπα θα απαλλαγούν πλήρως από τον φόρο εισοδήματος το 2026. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η φορολογική μεταρρύθμιση επιτυγχάνει τον βασικό της στόχο, επιστρέφει εισόδημα στους πολίτες, στηρίζει τη μεσαία τάξη και ενισχύει την κοινωνική συνοχή, μέσα από ένα πιο δίκαιο και σύγχρονο φορολογικό πλαίσιο.

Ισχυρή στήριξη σε οικογένειες και εργαζόμενους

Σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας κ. Σωτήρη Μαρκίδη, μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά και εισόδημα €130.000 αναμένεται να δει ετήσια αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημά της περίπου κατά €7.000, ενώ για μονογονεϊκή οικογένεια με τρία τέκνα και εισόδημα €70.000, η αντίστοιχη ενίσχυση υπερβαίνει τις €4.000.

Κομβικό στοιχείο της μεταρρύθμισης αποτελεί η αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στα €22.000, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι δεν θα φορολογούνται καθόλου. Πρόκειται για μια ρύθμιση με

μοναδικά χαρακτηριστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς σε αυτό το ύψος και σε αυτή την έκταση δεν εφαρμόζεται σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος, που ήδη συγκαταλεγόταν στις χώρες με το υψηλότερο αφορολόγητο όριο, προχώρησε σε ακόμη μία αύξηση.

Παράλληλα, οι νέες πιο δίκαιες φορολογικές κλίμακες και οι στοχευμένες φοροαπαλλαγές με βάση τη σύνθεση της οικογένειας μειώνουν αισθητά τη φορολογική επιβάρυνση για χιλιάδες νοικοκυριά.

Ανάσα για τις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις

Σημαντικά είναι και τα οφέλη για την πραγματική οικονομία. Οι αλλαγές που αφορούν τις επιχειρήσεις, με την κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος και τη μεγάλη μείωση της Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα, εκτιμάται ότι θα ωφελήσουν πάνω από 30.000 μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη ρευστότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Την ίδια ώρα, τα νέα φορολογικά κίνητρα για καινοτομία, πράσινες επενδύσεις και σύγχρονες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας διαμορφώνουν ένα σταθερό και ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον, προσανατολισμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Φορολογική Μεταρρύθμιση, που υλοποιήθηκε μετά από δύο δεκαετίες από την κυβέρνηση, θέτει στέρεες βάσεις για μια πιο δίκαιη κοινωνία και μια πιο ανταγωνιστική οικονομία, με πολιτικές που έχουν άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες και το ψηφιακό εργαλείο υπολογισμού φορολογικού εισοδήματος: https://www.gov.cy/taxreform/

Η Κύπρος αλλάζει.

Με υπεύθυνες πολιτικές που κάνουν τη διαφορά.

Κυπριακό: Η συνάντηση Ερχιουρμάν–Γκουτέρες και η επαναφορά του αδιεξόδου

Κυπριακό: Η συνάντηση Ερχιουρμάν–Γκουτέρες και η επαναφορά του αδιεξόδου

Η προγραμματισμένη για σήμερα, συνάντηση του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, επαναφέρει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας. Παρά τις δηλώσεις καλής θέλησης, το πολιτικό υπόβαθρο της συνάντησης, αποτυπώνει περισσότερο μια σύγκρουση αφηγήσεων παρά μια ουσιαστική σύγκλιση.

