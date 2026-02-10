Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΈρχεται νέος φόρος ταφής αποβλήτων; «Όχι» λένε οι Δήμοι - Προειδοποιούν ότι το κόστος θα μετακυλιστεί αναπόφευκτα στους πολίτες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέος φόρος ταφής αποβλήτων; «Όχι» λένε οι Δήμοι - Προειδοποιούν ότι το κόστος θα μετακυλιστεί αναπόφευκτα στους πολίτες

 10.02.2026 - 11:20
Έρχεται νέος φόρος ταφής αποβλήτων; «Όχι» λένε οι Δήμοι - Προειδοποιούν ότι το κόστος θα μετακυλιστεί αναπόφευκτα στους πολίτες

Έντονη αντίδραση εκφράζει η Ένωση Δήμων απέναντι στην πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε επιβολή φόρου ταφής αποβλήτων, προειδοποιώντας ότι το κόστος θα μετακυλιστεί αναπόφευκτα στους πολίτες.

Παράλληλα κάνουν λόγο για ευθύνες του κράτους στη διαχείριση των υποδομών. Το ζήτημα τέθηκε μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για την εφαρμογή του «Πληρώνω όσο πετώ».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της διάσκεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στη Λευκωσία, ο Δήμαρχος Αμαθούντας και επικεφαλής της ομάδας εργασίας της Ένωσης Δήμων για τα απόβλητα, Κυριάκος Ξυδιάς, είπε ότι στη συνάντηση για το «Πληρώνω όσο Πετώ» στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας τούς ανακοινώθηκε η πρόθεση επιβολής του τέλους.

«Σε αυτή τη συνάντηση, αντί να διεξέλθουμε τα σοβαρά προβλήματα της ελλείψεις των υποδομών για να προχωρήσουμε αναφορικά με τις υποχρεώσεις μας που αφορούν τη διαλογή των αποβλήτων στην πηγή, πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο, επικαλούμενο το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πάρει πρόταση στο Υπουργικό για επιβολή φόρου ταφής των αποβλήτων», είπε.

Τόνισε ότι η Ένωση Δήμων δεν συναινεί στην επιβολή του τέλους, σημειώνοντας ότι το ίδιο το Υπουργείο διαχειρίζεται τη μονάδα αποβλήτων στο Πεντάκωμο, όπου σήμερα θάβεται το 80% ενώ έπρεπε το ίδιο το Υπουργείο να φροντίζει, να κάνει ολοκληρωμένη διαχείριση για να θάβει το 20%.

Πρόσθεσε ότι οι δήμοι θα αντιδράσουν, σημειώνοντας πως δεν μπορεί οι "αστοχίες του Υπουργείου" να επιβάλλονται ως φορολογία επί του συνόλου των αποβλήτων στους Δήμους και κατά συνέπεια στους πολίτες, γιατί οι Δήμοι θα υποχρεωθούν να μετακυλίσουν αυτή τη φορολογία στους πολίτες.

«Θα αντιδράσουμε έντονα», προειδοποίησε.

Όπως είπε, το θέμα θα τεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων.

«Εγώ έχω συγκεκριμένες εισηγήσεις για το πώς θα πορευτεί η Ένωση Δήμων. Θα τα συζητήσουμε στην Εκτελεστική και θα σας ενημερώσουμε,» ανέφερε.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Κυβέρνηση ότι η Ένωση Δήμων σε καμία περίπτωση δεν συναινεί με την επιβολή αυτής της φορολογίας.

Ο κ. Ξυδιάς σημείωσε ακόμη ότι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για τη διαχείριση αποβλήτων θα οδηγήσει σε αυξήσεις κόστους.

«Αυτό που δεν κάνει το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι να βγει να ενημερώσει τους πολίτες ότι αυτός ο σχεδιασμός θα εκτινάξει το κόστος διαχείρισης του αποβλήτων», είπε.

Συμπλήρωσε ότι είναι μια φορολογία που μπαίνει στο σύνολο των αποβλήτων και θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη επιβάρυνση στο κάθε νοικοκυριό.

Ο κ. Ξυδιάς κάλεσε το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του και ζήτησε αυτού που σχεδιάζουν να βγουν με παρρησία και να πουν ότι οι σχεδιασμοί τους οδηγούν σε αυξήσεις.

«Δε φταίνε ούτε οι κακοί δήμαρχοι, ούτε οι μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μην τα φορτώνουν αλλού. Πραγματικά, ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του», είπε.

Βύρας: Καταστροφικό το τέλος για τους Δήμους

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Ανδρέας Βύρας ανέφερε ότι οι δήμοι δεν μπορούν να αντέξουν επιπλέον φορολογίες.

«Δεν μπορούμε να αντέξουμε επιπρόσθετο κόστος. Ήδη είναι πολύ ψηλό το κόστος που παίρνουμε κάθε τόνο στις μονάδες. Αντιλαμβάνεστε, αυτό το τέλος θα είναι καταστροφικό για τους Δήμους», δήλωσε.

Το αποτέλεσμα, όπως είπε, είναι «να έρθουμε στο παραπέντε πάλι, η τοπική αυτοδιοίκηση να φανεί κακή, να φανεί ότι επιβάλλει φορολογίες για κάτι το οποίο δεν έχουμε ευθύνη».

«Ούτε οικονομικά μπορούμε να αντέξουμε, αλλά ούτε πολιτικά μπορούμε να αντέξουμε για κάτι που δεν είναι η δική μας ευθύνη να έρθουμε εμείς τώρα να αναλάβουμε αυτήν την επιπρόσθετη φορολογία», τόνισε

Σε σχέση με το πρόγραμμα «Πληρώνω Όσο Πετώ», ο κ. Βύρας ανέφερε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει μόνο αν εφαρμοστεί σωστά.

Ωστόσο προειδοποίησε ότι χωρίς προετοιμασία μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις. Εξήγησε ότι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα δεν μπορεί να γίνει λόγος για εφαρμογή του προγράμματος «Πληρώνω Όσο Πετώ», αφού δεν έχουν λυθεί και δεν έχουν διευθετηθεί βασικές πρόνοιες.

Αναφορικά με τον πρόγραμμα ο κ. Ξυδιάς είπε ότι όταν σχεδίασαν αυτό το σύστημα, έλεγαν ότι θα πάρουν το οργανικό κλάσμα από τα απόβλητα, το οποίο έχει αξία. Σήμερα, πρόσθεσε, δεν έχουν δημιουργήσει ούτε μια μονάδα και αντίθετα τους λένε να κάνουν διπλά δρομολόγια, να ξεχωρίζουμε το οργανικό και να πληρώνουν για το οργανικό gate fee.

Χαρακτήρισε κάτι τέτοιο ως απαράδεκτο τόσο το gate fee όσο και τον φόρο ταφής, τα οποία χαρακτήρισε αποτελέσματα της "κακής διαχείρισης".

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο 9χρονος Σταύρος: «Άφησε το δικό του ανεξίτηλο φως» - Δείτε φωτογραφία
Νέα ανάρτηση από Annie Alexui: Καλεί τον Φυτιρή να επικοινωνήσει μαζί της - «Θα σου στείλω προσωπικά βίντεο και ηχογραφήσεις...»
Ανείπωτη θλίψη για 33χρονο: Έχασε τις αισθήσεις του σε γυμναστήριο και απεβίωσε – Σήμερα η νεκροτομή
Κι όμως... Σε αυτό το καφενείο της Λευκωσίας η Τσικνοπέμπτη μεταφέρεται την Κυριακή
Περί σκύλων νόμος: Αντιδρούν οι τοπικές αρχές – Ζητούν αρωγή από Κυβέρνηση για καταφύγια πριν περάσουν οι τροποποιήσεις
Πήζεις στην κίνηση; Έτσι επιδιώκει αυτός ο Δήμος να βάλει «φρένο» στην ταλαιπωρία – Τι πρέπει να κάνουν οι δημότες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτός ο πρωταγωνιστής του Stranger Things θέλει να γίνει ο επόμενος Spider-Man στο MCU

 10.02.2026 - 11:03
Επόμενο άρθρο

BINTEO - Τελεσίγραφο Annie Alexoui σε Φυτιρή: «Έχω ηχογραφήσεις για συγκάλυψη φόνου – Πάρε με στο ρωσικό μου τηλέφωνο ή τα βγάζω όλα στη φόρα»

 10.02.2026 - 11:27
Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

Στα σημεία που αξιολογούνται αναφορικά με την αποδοχή ή μη της πρόσκλησης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Συμβούλιο της Ειρήνης, αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

  •  10.02.2026 - 09:01
ΑΚΕΛ για Χαραλαμπίδου: «Κλείνει ο κύκλος των συζητήσεων» - Αντιδεοντολογική και προσβλητική η στάση της

ΑΚΕΛ για Χαραλαμπίδου: «Κλείνει ο κύκλος των συζητήσεων» - Αντιδεοντολογική και προσβλητική η στάση της

  •  10.02.2026 - 10:29
BINTEO - Τελεσίγραφο Annie Alexoui σε Φυτιρή: «Έχω ηχογραφήσεις για συγκάλυψη φόνου – Πάρε με στο ρωσικό μου τηλέφωνο ή τα βγάζω όλα στη φόρα»

BINTEO - Τελεσίγραφο Annie Alexoui σε Φυτιρή: «Έχω ηχογραφήσεις για συγκάλυψη φόνου – Πάρε με στο ρωσικό μου τηλέφωνο ή τα βγάζω όλα στη φόρα»

  •  10.02.2026 - 11:27
Απόπειρα φόνου στη Λευκωσία – «Έβγαλαν» λεπίδες για οικονομικές διαφορές - Σε σοβαρή κατάσταση 21χρονος

Απόπειρα φόνου στη Λευκωσία – «Έβγαλαν» λεπίδες για οικονομικές διαφορές - Σε σοβαρή κατάσταση 21χρονος

  •  10.02.2026 - 09:51
Συγκλονίζει η μητέρα του 38χρονου που έχασε μόσχευμα λόγω έλλειψης αεράμπουλας - «Τι θα γίνει την επόμενη φορά;»

Συγκλονίζει η μητέρα του 38χρονου που έχασε μόσχευμα λόγω έλλειψης αεράμπουλας - «Τι θα γίνει την επόμενη φορά;»

  •  10.02.2026 - 11:34
Έξω από τον ΚΟΑΠ οι αγρότες με τα τρακτέρ τους τη Δευτέρα - «Αντιμέτωποι με σοβαρά ζητήματα»

Έξω από τον ΚΟΑΠ οι αγρότες με τα τρακτέρ τους τη Δευτέρα - «Αντιμέτωποι με σοβαρά ζητήματα»

  •  10.02.2026 - 11:03
«Χαρισμένα» εκατομμύρια και φορολογικό «τυφλό σημείο»: Στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής περίεργη αγοραπωλησία ακινήτου γνωστού επιχειρηματία

«Χαρισμένα» εκατομμύρια και φορολογικό «τυφλό σημείο»: Στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής περίεργη αγοραπωλησία ακινήτου γνωστού επιχειρηματία

  •  10.02.2026 - 09:01
Έξαρση λοιμώξεων: Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος από RSV

Έξαρση λοιμώξεων: Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος από RSV

  •  10.02.2026 - 08:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα