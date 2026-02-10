Νέα ανάρτηση από Annie Alexui: Καλεί τον Φυτιρή να επικοινωνήσει μαζί της - «Θα σου στείλω προσωπικά βίντεο και ηχογραφήσεις...»

Σε δήλωσή της, η ίδια αναφέρει πως είναι στη διάθεση των Αρχών και πως μπορεί να παραδώσει υλικό που, όπως υποστηρίζει, τεκμηριώνει τις σοβαρές καταγγελίες της.

«Μπορείς να με πάρεις εσύ προσωπικά τηλέφωνο, αν θέλεις, στο ρωσικό μου νούμερο και θα σου στείλω προσωπικά βίντεο, ηχογραφήσεις και συζητήσεις που αποδεικνύουν την πλήρη αδιαφορία, ανικανότητα και βία αστυνομικών, ειδικά της Πάφου, απέναντί μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση της:

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, κλήθηκε να τοποθετηθεί για την υπόθεση της Annie Alexui και το οργανωμένο έγκλημα, τονίζοντας τη σημασία της τήρησης των νόμων και της σωστής αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα κράτη κινούνται στα πλαίσια των νόμων και των κανονισμών, με μαρτυρίες, καταθέσεις και επιχειρήματα με βάση τα οποία μπορούν να υπάρξουν συλλήψεις. Είμαστε αφοσιωμένοι στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και να πάμε ένα βήμα μπροστά, με βάση πάντα τους νόμους. Οι παράνομοι και το οργανωμένο έγκλημα ότι τεχνολογία υπάρχει την χρησιμοποιούν παράνομα, εμείς πρέπει να πάμε πάντα με νόμους».

Παράλληλα, ο κ. Φυτιρής υπενθύμισε ότι η Αστυνομία δεν μπορεί να δράσει άμεσα για όσα γράφονται στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ όσον αφορά την πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας στην υπόθεση, σημείωσε ότι η πολιτική κατεύθυνση είναι «να εξιχνιαστούν και να αξιολογηθούν όλες οι πληροφορίες». Παράλληλα, επεσήμανε ότι η πρόσφατη νομοθεσία δίνει στην Αστυνομία ισχυρά εργαλεία για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και την αποβολή τυχόν «σάπιων μήλων».