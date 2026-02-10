Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΝέα ανάρτηση από Annie Alexui: Καλεί τον Φυτιρή να επικοινωνήσει μαζί της - «Θα σου στείλω προσωπικά βίντεο και ηχογραφήσεις...»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα ανάρτηση από Annie Alexui: Καλεί τον Φυτιρή να επικοινωνήσει μαζί της - «Θα σου στείλω προσωπικά βίντεο και ηχογραφήσεις...»

 10.02.2026 - 08:11
Νέα ανάρτηση από Annie Alexui: Καλεί τον Φυτιρή να επικοινωνήσει μαζί της - «Θα σου στείλω προσωπικά βίντεο και ηχογραφήσεις...»

Δημόσια τοποθέτηση στα όσα ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, για την πολύκροτη υπόθεση που φέρει το όνομά της, έκανε η Annie Alexui (Ιωάννα Φωτίου), καλώντας τον ίδιο να επικοινωνήσει απευθείας μαζί της στη Ρωσία, όπου διαμένει έχοντας εξασφαλίσει άσυλο.

Σε δήλωσή της, η ίδια αναφέρει πως είναι στη διάθεση των Αρχών και πως μπορεί να παραδώσει υλικό που, όπως υποστηρίζει, τεκμηριώνει τις σοβαρές καταγγελίες της.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Υπόθεση Annie Alexui: Η δοκιμασία της Δικαιοσύνης - Οι αποφάσεις Φυτιρή και η κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς

«Μπορείς να με πάρεις εσύ προσωπικά τηλέφωνο, αν θέλεις, στο ρωσικό μου νούμερο και θα σου στείλω προσωπικά βίντεο, ηχογραφήσεις και συζητήσεις που αποδεικνύουν την πλήρη αδιαφορία, ανικανότητα και βία αστυνομικών, ειδικά της Πάφου, απέναντί μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση της: 

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, κλήθηκε να τοποθετηθεί για την υπόθεση της Annie Alexui και το οργανωμένο έγκλημα, τονίζοντας τη σημασία της τήρησης των νόμων και της σωστής αξιοποίησης της τεχνολογίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Video: Έρευνα για τις καταγγελίες της Annie Alexui… Η τοποθέτηση Φυτιρή που ξεκαθαρίζει τη στάση της Αστυνομίας

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα κράτη κινούνται στα πλαίσια των νόμων και των κανονισμών, με μαρτυρίες, καταθέσεις και επιχειρήματα με βάση τα οποία μπορούν να υπάρξουν συλλήψεις. Είμαστε αφοσιωμένοι στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και να πάμε ένα βήμα μπροστά, με βάση πάντα τους νόμους. Οι παράνομοι και το οργανωμένο έγκλημα ότι τεχνολογία υπάρχει την χρησιμοποιούν παράνομα, εμείς πρέπει να πάμε πάντα με νόμους».

Παράλληλα, ο κ. Φυτιρής υπενθύμισε ότι η Αστυνομία δεν μπορεί να δράσει άμεσα για όσα γράφονται στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ όσον αφορά την πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας στην υπόθεση, σημείωσε ότι η πολιτική κατεύθυνση είναι «να εξιχνιαστούν και να αξιολογηθούν όλες οι πληροφορίες». Παράλληλα, επεσήμανε ότι η πρόσφατη νομοθεσία δίνει στην Αστυνομία ισχυρά εργαλεία για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και την αποβολή τυχόν «σάπιων μήλων».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλλάζει συνεχώς το «μενού» του καιρού – Καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι σήμερα – Κάνει comeback η σκόνη – Δείτε αναλυτικά
Υπόθεση Annie Alexui: Η δοκιμασία της Δικαιοσύνης - Οι αποφάσεις Φυτιρή και η κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς
Ανείπωτη θλίψη για 33χρονο: Έχασε τις αισθήσεις του σε γυμναστήριο και απεβίωσε – Σήμερα η νεκροτομή
Περί σκύλων νόμος: Αντιδρούν οι τοπικές αρχές – Ζητούν αρωγή από Κυβέρνηση για καταφύγια πριν περάσουν οι τροποποιήσεις
Πήζεις στην κίνηση; Έτσι επιδιώκει αυτός ο Δήμος να βάλει «φρένο» στην ταλαιπωρία – Τι πρέπει να κάνουν οι δημότες
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 7 πρόσωπα – Αδικήματα από πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης μέχρι και ναρκωτικά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εμπρησμός σε κατάστημα πώλησης οχημάτων στη Λεμεσό - Τον «έκαψε» μαρτυρία - Χειροπέδες σε 28χρονο

 10.02.2026 - 07:58
Επόμενο άρθρο

Έτρεχε η Πυροσβεστική: Πυρπόλησαν Mercedes σε parking πολυκατοικίας

 10.02.2026 - 08:12
Σε Γαλλία και Βέλγιο μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Σε Γαλλία και Βέλγιο μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στη Γαλλία μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για να τελέσει τα εγκαίνια δύο σημαντικών εκθέσεων που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε Γαλλία και Βέλγιο μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Σε Γαλλία και Βέλγιο μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  10.02.2026 - 06:31
Το πολιτικό διαζύγιο ΑΚΕΛ-Ειρήνης Χαραλαμπίδου και τα σενάρια της επόμενης μέρας - Η δυσαρέσκεια του Στέφανου Στεφάνου

Το πολιτικό διαζύγιο ΑΚΕΛ-Ειρήνης Χαραλαμπίδου και τα σενάρια της επόμενης μέρας - Η δυσαρέσκεια του Στέφανου Στεφάνου

  •  10.02.2026 - 06:29
Ανείπωτη θλίψη για 33χρονο: Έχασε τις αισθήσεις του σε γυμναστήριο και απεβίωσε – Σήμερα η νεκροτομή

Ανείπωτη θλίψη για 33χρονο: Έχασε τις αισθήσεις του σε γυμναστήριο και απεβίωσε – Σήμερα η νεκροτομή

  •  10.02.2026 - 07:21
Νέα ανάρτηση από Annie Alexui: Καλεί τον Φυτιρή να επικοινωνήσει μαζί της - «Θα σου στείλω προσωπικά βίντεο και ηχογραφήσεις...»

Νέα ανάρτηση από Annie Alexui: Καλεί τον Φυτιρή να επικοινωνήσει μαζί της - «Θα σου στείλω προσωπικά βίντεο και ηχογραφήσεις...»

  •  10.02.2026 - 08:11
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Πυρπόλησαν Mercedes σε parking πολυκατοικίας

Έτρεχε η Πυροσβεστική: Πυρπόλησαν Mercedes σε parking πολυκατοικίας

  •  10.02.2026 - 08:12
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Πυρπόλησαν Mercedes σε parking πολυκατοικίας

Έτρεχε η Πυροσβεστική: Πυρπόλησαν Mercedes σε parking πολυκατοικίας

  •  10.02.2026 - 08:12
Εμπρησμός σε κατάστημα πώλησης οχημάτων στη Λεμεσό - Τον «έκαψε» μαρτυρία - Χειροπέδες σε 28χρονο

Εμπρησμός σε κατάστημα πώλησης οχημάτων στη Λεμεσό - Τον «έκαψε» μαρτυρία - Χειροπέδες σε 28χρονο

  •  10.02.2026 - 07:58
Φυτιρής για υπόκοσμο: Και πίνω υποβρύχια και κάνω στροφές / Υ-πο-βρύ-χι-ες καταστροφές

Φυτιρής για υπόκοσμο: Και πίνω υποβρύχια και κάνω στροφές / Υ-πο-βρύ-χι-ες καταστροφές

  •  09.02.2026 - 20:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα