Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

 07.02.2026 - 12:51
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

Μετά από ένα μικρό διάλειμμα λίγων ημερών, το Cinéma Bar επέστρεψε δυναμικά, με την ίδια ενέργεια, γεύση και δημιουργικότητα που το χαρακτηρίζουν τα τελευταία τρία χρόνια, μοιράζοντας ξανά στυλ, θετικά vibes και μια ατμόσφαιρα που έρχεται από το παρελθόν και συνδέεται αρμονικά με το παρόν.

Στεγασμένο στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Λεμεσού, στο σημείο όπου κάποτε λειτουργούσε ένας παλιός υπαίθριος κινηματογράφος, συνεχίζει να τιμά την ιστορία του χώρου, μεταμορφώνοντάς την σε μια σύγχρονη εμπειρία γεύσης, μουσικής και αισθήσεων.

Ένα παλιό θερινό σινεμά που ξαναβρήκε τη μαγεία του.

Η λίστα των ποτών παραμένει ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές: ευφάνταστα signature cocktails, εποχικά spritz και tailor-made επιλογές που φτιάχνονται με γνώση και φροντίδα και ανανεώνονται συχνά, ώστε να ακολουθούν τόσο την εποχικότητα όσο και την εντοπιότητα. Παράλληλα, η κάβα φιλοξενεί προσεγμένες ετικέτες από τον κυπριακό, τον ελληνικό και τον διεθνή αμπελώνα.

Το ανανεωμένο μενού περιλαμβάνει πιάτα για μοίρασμα, φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και λεπτομέρεια. Ο βραβευμένος chef Jack Γιαννακού, άλλωστε, συνεργάζεται στενά με τον ιδιοκτήτη, Γιάννη Νέττο και την ομάδα των bartenders, δημιουργώντας πετυχημένα pairings που δένουν αρμονικά κουζίνα και μπάρα.

Οι νέες γευστικές προσθήκες, λοιπόν, είναι σχεδιασμένες για να μοιράζονται, να συνοδεύουν το ποτό και να ταιριάζουν απόλυτα με τις χειμωνιάτικες βραδιές στην πόλη.

Στο νέο μενού ξεχωρίζει η χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη σε μηλόξιδο, σερβιρισμένη με κολοκυθάκια σε μαρινάδα και BBQ sauce, ένα πιάτο με ένταση και ισορροπία. Ακολουθούν τα μοσχαρίσια μάγουλα αργού ψησίματος, τρυφερά και γεμάτα βάθος, με βελούδινο πουρέ πατάτας, μανιτάρια, κρεμμύδια και τραγανό crumble.

Για πιο ανάλαφρες αλλά εξίσου χαρακτήρα επιλογές, τα τραγανά chicken bites συνοδεύονται από σαλάτα λαχανικών τουρσί και ασιατικό glaze, ενώ οι γαρίδες σοτέ συνδυάζονται με πουρέ καρότου, tropical relish και φίνα σάλτσα καρύδας — ένα πιάτο φρέσκο, ζωηρό και διακριτικά ξεχωριστό.

Όλα απολαμβάνονται στον σκεπασμένο χώρο του Cinéma Bar, που αυτή την εποχή αποκτά τη δική του ζεστασιά, ιδανική για χειμωνιάτικες νύχτες, καλό ποτό και ακόμα καλύτερη παρέα.

Κι όμως, πέρα από την αισθητική, το φαγητό και τα ποτά, αυτό που τελικά σε κερδίζει είναι το vibe. Η αβίαστη ενέργεια, η χημεία της στιγμής, η αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε έναν χώρο που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά απλώς είναι αληθινός.

Άλλωστε, εδώ ο Γιάννης Νέττος έδωσε μορφή σε κάτι που έλειπε από την πόλη: ένα cocktail bar χωρίς κρατήσεις, αλλά με παλμό. Και αν κάτι είναι σίγουρο, είναι πως το μέλλον τού ανήκει — γιατί κάθε νέα σεζόν φέρνει φρέσκες γεύσεις, νέες ιδέες και μια δημιουργική ενέργεια που κρατά το Cinéma Bar πάντα ζωντανό.

Πηγή: checkincyprus

