Δήμος Πάφου: Σάλος με τον δημοτικό γραμματέα - Αναμένεται διορισμός αναπληρωτή - Τέσσερα πρόσωπα στο τραπέζι
Δήμος Πάφου: Σάλος με τον δημοτικό γραμματέα - Αναμένεται διορισμός αναπληρωτή - Τέσσερα πρόσωπα στο τραπέζι

 07.02.2026 - 12:45
Στο διορισμό αναπληρωτή δημοτικού γραμματέα στο δήμο Πάφου, αναμένεται να προχωρήσει τη Δευτέρα η ολομέλεια του Σώματος, σε έκτακτη συνεδρίαση την οποία συγκάλεσε ο δημαρχεύον, αντιδήμαρχος Άγγελος Ονησιφόρου.

Αναμένεται να επιλεγεί ένας από τους τέσσερις λειτουργούς του δήμου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια και φέρονται να επέδειξαν ενδιαφέρον για την προσωρινή αναπλήρωση, μέχρι την 1η Ιουλίου οπότε και αφυπηρετεί ο Θέμης Φιλιππίδης. Μέχρι τότε θα βρίσκεται σε προ-αφυπηρετική άδεια.

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν πως ενδιαφέρον επέδειξαν οι τμηματάρχες, ο Διευθυντής του Τμήματος Υγειονομικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δ. Πάφου Δρ. Χρίστος Χρίστου, ο Δημοτικός Μηχανικός Χρίστος Κωνσταντινίδης, ο Διευθυντής του Οικονομικού Τμήματος Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και επίσης δικαίωματα φέρεται να έχουν και άλλοι λειτουργοί του Δήμου που πληρούν το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας του Δημοτικού Γραμματέα.

Ακολούθως αυτός που θα επιλεγεί θα ασκεί τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα του Δ. Πάφου, επιπρόσθετα από τα καθήκοντα του. Αυτό θα ισχύσει μέχρι την πλήρωση της θέσης η οποία αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα.

Ο δημαρχεύον Πάφου δήλωσε στο κρατικό κανάλι ότι θα αξιοποιηθεί το χρονικό διάστημα μέχρι την αφυπηρέτηση Φιλιππίδη, ώστε να ετοιμαστούν τα σχέδια υπηρεσίας του νέου δημοτικού γραμματέα και να προκηρυχθεί η θέση, όπως ορίζουν οι σχετικοί νόμοι και κανονισμοί.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες, αναφορικά με την σοβαρή καταγγελία σε βάρος του Φαίδωνα Φαίδωνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του κρατικού καναλιού, η αστυνομία έχει λάβει διψήφιο αριθμό καταθέσεων, κυρίως από το οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον της γυναίκας που κατήγγειλε την υπόθεση βιασμού.

Πηγή: news.rik.cy/ΚΥΠΕ

Πηγή: news.rik.cy/ΚΥΠΕ

 

 

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ έδωσαν τελεσίγραφο σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο

 07.02.2026 - 12:30
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

 07.02.2026 - 12:51
Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου προχώρησε ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, ανεβάζοντας τη βαθμολογία σε A από A-, ενώ παράλληλα αναθεώρησε το outlook σε σταθερό (από θετικό).

