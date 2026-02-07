Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

Η υπόθεση περιλαμβάνει απαγωγές, βασανισμούς και σοβαρά αδικήματα, με βασικό πρόσωπο 48χρονο Κύπριο, ήδη υπόδικο για την υπόθεση πυροβολισμών της 17ης Ιανουαρίου μπροστά από την ΑΔΕ Λάρνακας.

Ο 48χρονος και 27χρονος αλλοδαπός οδηγήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας σήμερα το πρωί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου.

Σημειώνεται ότι τρίτο πρόσωπο καταζητείται για το επεισόδιο των πυροβολισμών στη Λάρνακα.

Συνολικά, οι ύποπτοι φέρονται να εμπλέκονται σε 14 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων απαγωγή, βασανισμός, παράνομη οπλοκατοχή και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Όπως λέχθηκε στο Δικαστήριο, στις 18 Ιανουαρίου και κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης συμπλοκής με τους πυροβολισμούς στη Λάρνακα, συνελήφθη ο 48χρονος. Στα κινητά τηλέφωνα του 48χρονου εντοπίστηκαν βίντεο που καταγράφουν επτά άτομα να κρατούνται παρά τη θέλησή τους σε δωμάτιο υποστατικού. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, οι ύποπτοι φαίνονται να ασκούν βία στα θύματα, ενώ σε ένα από τα βίντεο ο 48χρονος φέρεται να απειλεί άτομο με πιστόλι.

Μάλιστα, σε άλλο βίντεο διάρκειας 58 δευτερολέπτων, καταγράφεται ένα πρόσωπο να κάθεται σε καναπέ, με χτυπήματα στο κεφάλι, πρησμένο μάτι και άλλα τραύματα.

Ο 48χρονος δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του, ισχυρίστηκε ωστόσο ότι υπήρξε στόχος απόπειρας φόνου, με τον ανακριτή να δηλώνει πως οι ισχυρισμοί του θα εξεταστούν στο πλαίσιο ανακριτικής κατάθεσης.