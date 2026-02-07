Ανησυχεί η Βρετανία για στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν και έστειλε έξι μαχητικά F-35 στις Βάσεις στην Κύπρο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των The Times, το αμερικανικό προεδρικό γραφείο περιέγραψε τις συζητήσεις ως θετικό ξεκίνημα, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δείχνει πρόθεση για συμφωνία, αλλά παράλληλα έθεσε απειλές για αυστηρές συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας.

Το Ιράν, μέσω του ΥΠΕΞ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες «καλό ξεκίνημα», αλλά τόνισε ότι παραμένουν διαφωνίες, ειδικά για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και τον ακριβή χώρο των διαπραγματεύσεων.

Παρά το δίαυλο διαλόγου, η περιοχή παραμένει τεταμένη: οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει την στρατιωτική παρουσία τους, γεγονός που προκάλεσε και την αποστολή έξι μαχητικών F-35 από τη Βρετανία στην Κύπρο, εντός του πλαισίου ενίσχυσης της ασφάλειας απέναντι στη πιθανότητα αμερικανικής στρατιωτικής δράσης στο Ιράν.

Επιπλέον, ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που επιβάλλει δασμούς σε χώρες που κάνουν εμπόριο με το Ιράν, ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική πίεση.

Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ευαίσθητη: ενώ υπάρχει μια πρώτη δική τους επαφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι διαφορές εξακολουθούν να είναι σημαντικές και τα περιθώρια στενά — με την ευρύτερη γεωπολιτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή να κρέμεται από τη συνέχιση ή την κατάρρευση του διαλόγου.

Με πληροφορίες από The Times