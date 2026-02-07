Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑνησυχεί η Βρετανία για στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν και έστειλε έξι μαχητικά F-35 στις Βάσεις στην Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανησυχεί η Βρετανία για στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν και έστειλε έξι μαχητικά F-35 στις Βάσεις στην Κύπρο

 07.02.2026 - 14:15
Ανησυχεί η Βρετανία για στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν και έστειλε έξι μαχητικά F-35 στις Βάσεις στην Κύπρο

Σε ένα κρίσιμο βήμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, διεξήχθησαν άμεσες διαπραγματεύσεις στο Ομάν — οι πρώτες τέτοιου είδους από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των The Times, το αμερικανικό προεδρικό γραφείο περιέγραψε τις συζητήσεις ως θετικό ξεκίνημα, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δείχνει πρόθεση για συμφωνία, αλλά παράλληλα έθεσε απειλές για αυστηρές συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας.

Το Ιράν, μέσω του ΥΠΕΞ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες «καλό ξεκίνημα», αλλά τόνισε ότι παραμένουν διαφωνίες, ειδικά για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και τον ακριβή χώρο των διαπραγματεύσεων.

Παρά το δίαυλο διαλόγου, η περιοχή παραμένει τεταμένη: οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει την στρατιωτική παρουσία τους, γεγονός που προκάλεσε και την αποστολή έξι μαχητικών F-35 από τη Βρετανία στην Κύπρο, εντός του πλαισίου ενίσχυσης της ασφάλειας απέναντι στη πιθανότητα αμερικανικής στρατιωτικής δράσης στο Ιράν.

Επιπλέον, ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που επιβάλλει δασμούς σε χώρες που κάνουν εμπόριο με το Ιράν, ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική πίεση.

Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ευαίσθητη: ενώ υπάρχει μια πρώτη δική τους επαφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι διαφορές εξακολουθούν να είναι σημαντικές και τα περιθώρια στενά — με την ευρύτερη γεωπολιτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή να κρέμεται από τη συνέχιση ή την κατάρρευση του διαλόγου.

Με πληροφορίες από The Times

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών
Καταδίωξη στη Λάρνακα: 23χρονος συγκρούστηκε επανειλημμένα με περιπολικά - Η κατάσταση υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες
J2US: Αυτά είναι τα πρώτα 4 ζευγάρια που θα τραγουδήσουν στο τηλεοπτικό show - Η μεγάλη έκπληξη
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χαμένα παραμένουν τα ίχνη της 15χρονης Κωνσταντίνας - Άφαντη εδώ και 10 μέρες - Δείτε φωτογραφία

 07.02.2026 - 14:05
Επόμενο άρθρο

Προσποιήθηκαν τεχνικό της ΑΗΚ και έκλεψαν πολίτη - Στα χέρια της Αστυνομίας δύο πρόσωπα

 07.02.2026 - 14:30
ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου προχώρησε ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, ανεβάζοντας τη βαθμολογία σε A από A-, ενώ παράλληλα αναθεώρησε το outlook σε σταθερό (από θετικό).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

  •  07.02.2026 - 10:00
Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

  •  07.02.2026 - 13:03
Ανησυχεί η Βρετανία για στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν και έστειλε έξι μαχητικά F-35 στις Βάσεις στην Κύπρο

Ανησυχεί η Βρετανία για στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν και έστειλε έξι μαχητικά F-35 στις Βάσεις στην Κύπρο

  •  07.02.2026 - 14:15
Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Η κατάσταση υγείας του βρέφους - Φέρεται να μην ήταν τοποθετημένο σε παιδικό κάθισμα

Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Η κατάσταση υγείας του βρέφους - Φέρεται να μην ήταν τοποθετημένο σε παιδικό κάθισμα

  •  07.02.2026 - 11:06
Σοβαρό περιστατικό σε γήπεδο στη Λεμεσό – Πατέρας επιτέθηκε σε προπονητή – Πήγε για εξετάσεις στο Νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό σε γήπεδο στη Λεμεσό – Πατέρας επιτέθηκε σε προπονητή – Πήγε για εξετάσεις στο Νοσοκομείο

  •  07.02.2026 - 13:46
Αστυνομικός δέχθηκε επίθεση μέσα στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Τι συνέβη

Αστυνομικός δέχθηκε επίθεση μέσα στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Τι συνέβη

  •  07.02.2026 - 10:30
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

  •  07.02.2026 - 12:51
Ζώδια και... συναισθήματα: Αυτό το Σαββατοκύριακο κάτι ξεκαθαρίζει

Ζώδια και... συναισθήματα: Αυτό το Σαββατοκύριακο κάτι ξεκαθαρίζει

  •  07.02.2026 - 11:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα