ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

 07.02.2026 - 10:00
ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου προχώρησε ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, ανεβάζοντας τη βαθμολογία σε A από A-, ενώ παράλληλα αναθεώρησε το outlook σε σταθερό (από θετικό).

Για την αναβάθμιση έγραψε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο X «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα. Πάνω απο όλα η Κύπρος».

Η κίνηση αυτή αντανακλά την εκτίμηση του οίκου για τη σημαντική βελτίωση των δημόσιων οικονομικών της χώρας, τη διατηρήσιμη αναπτυξιακής δυναμικής και τη σταδιακή εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με τον γερμανικό οίκο αξιολόγησης, βασικός καταλύτης της αναβάθμισης είναι η εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση των τελευταίων ετών. Η Κύπρος καταγράφει διαδοχικά πρωτογενή πλεονάσματα, υποστηριζόμενα από υψηλά φορολογικά έσοδα και ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη.

Ως αποτέλεσμα, το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 55,4% του ΑΕΠ το 2025, σημειώνοντας πτώση άνω των 58 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε πέντε χρόνια – μία από τις ταχύτερες μειώσεις χρέους διεθνώς στη σύγχρονη εποχή.

Ο Scope εκτιμά ότι η καθοδική πορεία του λόγου χρέους προς ΑΕΠ θα συνεχιστεί, με προοπτική να υποχωρήσει κάτω από το 40% έως το 2030, χάρη στη διατήρηση δημοσιονομικών πλεονασμάτων που αναμένεται να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στο 2,5% του ΑΕΠ την περίοδο 2026–2030. Παράλληλα, τα κρατικά ταμειακά διαθέσιμα, που αντιστοιχούν περίπου στο 10% του ΑΕΠ, προσφέρουν σημαντικό «μαξιλάρι» έναντι μελλοντικών οικονομικών κραδασμών.

Σύμφωνα με τον οίκο, το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου παρουσιάζει σαφή σημάδια εξυγίανσης. Το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) μειώθηκε στο 4,2% το 2025 από 6,2% το 2024, ενώ ο δείκτης κάλυψης NPLs ανήλθε στο ιστορικά υψηλό 71%, από τους υψηλότερους στην ΕΕ. Ο οίκος Scope εκτιμά ότι μεσοπρόθεσμα ο δείκτης NPLs θα συγκλίνει προς τον μέσο όρο της ευρωζώνης, περίπου στο 2%.

Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη CET1 να υπερβαίνει κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο της ευρωζώνης, περιορίζοντας σημαντικά τους ενδεχόμενους κινδύνους για το Δημόσιο.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η Κύπρος καταγράφει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,9% το 2024 και εκτιμάται ότι διατηρήθηκε στο 3,5% το 2025, με τον Scope να προβλέπει ανάπτυξη 3,1% το 2026. Η ισχυρή αγορά εργασίας, η αύξηση της απασχόλησης, η χαμηλή ανεργία (4,3%) και ο συγκρατημένος πληθωρισμός ενισχύουν την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Παρά τη θετική εικόνα, ο οίκος επισημαίνει ότι οι αξιολογήσεις της Κύπρου εξακολουθούν να περιορίζονται από τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά μιας μικρής και ανοιχτής οικονομίας, με υψηλή εξάρτηση από τον τουρισμό, τις ξένες επενδύσεις και τις εισαγωγές ενέργειας, καθώς και από τα μεγάλα εξωτερικά ελλείμματα. Σημειώνεται ότι με την ψεσινή κίνηση του Scope εγκαινιάστηκε ο φετινός κύκλος αξιολογήσεων της κυπριακής οικονομίας που θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Με πληροφορίες από bankingnews.gr

