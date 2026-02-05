Προς ολοκλήρωση οδεύει η μαρίνα Παραλιμνίου - «Αποτελεί ένα μεγάλο, σύνθετο και στρατηγικής σημασίας έργο»

Σημειώνεται πως τα λιμενικά έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι εργασίες που αφορούν το εμπορικό και οικιστικό σκέλος του έργου προχωρούν «με εντατικούς ρυθμούς», σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, το κτήριο που θα στεγάσει τις Υπηρεσίες Αστυνομίας και Τελωνείου, καθώς και ο σταθμός καυσίμων της μαρίνας, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία εντός του ερχόμενου μήνα, προστίθεται.

Αναφέρεται πως η μαρίνα Παραλιμνίου «αποτελεί ένα μεγάλο, σύνθετο και στρατηγικής σημασίας έργο, το οποίο αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη συνολική αναπτυξιακή δυναμική του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας τον ρόλο της ως σύγχρονου, διεθνούς προορισμού θαλάσσιου τουρισμού».