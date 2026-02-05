Themasports lifenewscy
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προς ολοκλήρωση οδεύει η μαρίνα Παραλιμνίου - «Αποτελεί ένα μεγάλο, σύνθετο και στρατηγικής σημασίας έργο»

 05.02.2026 - 23:30
Προς ολοκλήρωση οδεύει η μαρίνα Παραλιμνίου - «Αποτελεί ένα μεγάλο, σύνθετο και στρατηγικής σημασίας έργο»

Η μαρίνα Παραλιμνίου, «το μεγαλύτερο εμβληματικό έργο υποδομής» του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας, εισέρχεται στην τελική του φάση, σηματοδοτώντας μια νέα αναπτυξιακή εποχή για ολόκληρη την επαρχία Αμμοχώστου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος.

Σημειώνεται πως τα λιμενικά έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι εργασίες που αφορούν το εμπορικό και οικιστικό σκέλος του έργου προχωρούν «με εντατικούς ρυθμούς», σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, το κτήριο που θα στεγάσει τις Υπηρεσίες Αστυνομίας και Τελωνείου, καθώς και ο σταθμός καυσίμων της μαρίνας, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία εντός του ερχόμενου μήνα, προστίθεται.

Αναφέρεται πως η μαρίνα Παραλιμνίου «αποτελεί ένα μεγάλο, σύνθετο και στρατηγικής σημασίας έργο, το οποίο αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη συνολική αναπτυξιακή δυναμική του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας τον ρόλο της ως σύγχρονου, διεθνούς προορισμού θαλάσσιου τουρισμού».

Περισσότερες από πενήντα πέντε πολιτικές δράσεις, με σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες, που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, περιλαμβάνει ο κυβερνητικός προγραμματισμός για το 2026, τον οποίο ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

