ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βάζει τα αποκριάτικά της η Πάφος - Παρελάσεις και βραβεία για τις καλύτερες στολές - Όλες οι λεπτομέρειες

 05.02.2026 - 22:33
Βάζει τα αποκριάτικά της η Πάφος - Παρελάσεις και βραβεία για τις καλύτερες στολές - Όλες οι λεπτομέρειες

Στο αποκορύφωμα τους βρίσκονται οι προετοιμασίες του Δήμου Πάφου για το Παφίτικο Καρναβάλι 2026 με ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλες τις ηλικίες.

Η είσοδος του Βασιλιά Καρνάβαλου θα γίνει την Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 17.00, στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή, με τη συμμετοχή της Σχολής Χορού «Danceroom Jake Athanasiades», τη Φιλαρμονική Μουσικού Σχολείου Πάφου, και τις «Μαζορέτες Πάφου» της Ακαδημίας Χορού Κωνσταντίνας Χατζηευτυχίου. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται την ίδια ημέρα με το Γλέντι της Τσικνοπέμπτης με τους Time Surfers, 18.00, Χάνι του Ιμπραήμ, με τους Dj Claudio, Time Surfers Party Band. Ακολουθεί το Κυνήγι του Θησαυρού την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, 10.00, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, ενώ όπως αναφέρεται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορούν να επισκεφτούν το https://www.314ep.com/game/. Ακολουθεί το μασκέ πάρτυ στην πλατεία την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, 20.00, στην Πλατεία Κέννεντυ αλλά και η μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, στις 15.00, στην Λεωφόρο Γρίβα Διγενή.

Δήμος Πόλης Χρυσοχούς

Εξάλλου ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς με ανακοίνωση καλεί ομάδες και οργανωμένα σύνολα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Καρναβαλίστικη Παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, να υποβάλουν σχετική Δήλωση Συμμετοχής στη Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας Α΄, Νεοφύτα Κυπριανού στο τηλέφωνο 26323527 / 26323550 είτε στο email: [email protected], μέσω του σχετικού εντύπου, το οποίο επισυνάπτεται στη δημοσίευση.

Σύμφωνα με τον Δ. Πόλης Χρυσοχούς σε κάθε ομάδα που θα λάβει μέρος, με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων, οκτώ άτομα, θα δοθεί χορηγία από το Δήμο ύψους €150. Επίσης, θα δοθούν χρηματικά έπαθλα στις καλύτερες ομάδες ως ακολούθως, Α΄Βραβείο: €500, Β΄ Βραβείο: €300 και Γ΄Βραβείο: €200.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς σημειώνει πως προσβλέπει στη μαζική συμμετοχή των οργανωμένων φορέων και συνόλων του διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς με τελευταία ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής να έχει καθοριστεί αύριο Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026.

Δήμος Ακάμα

Στο μεταξύ η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση του Δ. Ακάμα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ο Δήμος καλεί τα οργανωμένα σύνολα ή τις μεμονωμένες ομάδες πολιτών να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του για τη συμμετοχή τους.

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, εξάλλου, διοργανώνεται στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας τριήμερο ρομαντισμού και καρναβαλικής διασκέδασης.

 

