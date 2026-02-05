Themasports lifenewscy
Bitcoin: Βουτιά και κάτω από τα $64.000 με φόντο τις δηλώσεις σοκ Μπέσεντ και τις πιέσεις στις αγορές
Bitcoin: Βουτιά και κάτω από τα $64.000 με φόντο τις δηλώσεις σοκ Μπέσεντ και τις πιέσεις στις αγορές

 05.02.2026 - 23:56
Συνεχίστηκε κατακόρυφη πτώση του Bitcoin την Πέμπτη, πέφτοντας κάτω και από τα 67.000 δολάρια (στα 63.431 δολάρια στις 22:40 ώρα Ελλάδος), με ημερήσια πτώση πάνω από 13% καθώς η απώλεια εμπιστοσύνης στην αγορά κρυπτονομισμάτων εντάθηκε μετά τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Σε μια έντονη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής την Τετάρτη, ο Μπέσεντ ρωτήθηκε αν το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε την εξουσιοδότηση να αγοράσει Bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα. «Δεν έχω αυτή την εξουσία και ως πρόεδρος του FSOC, δεν έχω αυτή την εξουσιοδότηση», απάντησε ο Μπέσεντ, ενισχύοντας την αβεβαιότητα γύρω από την υποστήριξη του κρυπτονομίσματος από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Την Πέμπτη, η τιμή του Bitcoin έπεσε στα 67.675 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024. Η τιμή του κρυπτονομίσματος έσπασε το φράγμα των 70.000 δολαρίων νωρίτερα την ίδια μέρα, με την πτώση να συνεχίζεται καθώς οι πωλήσεις εντάθηκαν. Στην εβδομάδα, η πτώση ξεπέρασε το 20%. Νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει αρχικά λίγο κάτω από τα 67.000 δολάρια για να κατακρημνιστεί στη συνέχεια και κάτω από τα 64.000 διευρύνοντας τις απώλειες.

Γενικότερα, στην κρυπτονομισματική αγορά, συμπεριλαμβανομένου του Bitcoin, οι επενδυτές επαναξιολογούν τη χρησιμότητα του Bitcoin, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως αντίδοτο στην πληθωριστική πίεση και τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες, καθώς και ως εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές αξίες ασφαλείας, όπως ο χρυσός. Ωστόσο, αυτές οι υποσχέσεις δεν επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα, καθώς το Bitcoin είχε φτάσει σε υψηλό πάνω από 126.000 δολάρια τον Οκτώβριο.

Η ανάλυση της Deutsche Bank αναφέρει ότι αυτή η συνεχής πώληση υποδηλώνει ότι οι παραδοσιακοί επενδυτές χάνουν το ενδιαφέρον τους για το Bitcoin, ενώ η απαισιοδοξία γύρω από τα κρυπτονομίσματα αυξάνεται. Η αποδοχή του Bitcoin ως μέσο πληρωμής παραμένει περιορισμένη, ενώ η αγορά του Bitcoin ακολουθεί τις κινήσεις άλλων ριψοκίνδυνων περιουσιακών στοιχείων, όπως οι μετοχές, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια πρόσφατων γεωπολιτικών και μακροοικονομικών αναταραχών σε περιοχές όπως η Βενεζουέλα, η Μέση Ανατολή και η Ευρώπη.

Το Bitcoin καταγράφει πτώση σχεδόν 30% το τελευταίο έτος, ενώ ο χρυσός έχει σημειώσει αύξηση 68% κατά την ίδια περίοδο. Άλλα κρυπτονομίσματα, όπως το Ether, υποχώρησαν κατά 23% αυτή την εβδομάδα, ενώ το Solana έφτασε τα 88,42 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 24% για την εβδομάδα.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι το επίπεδο των 70.000 δολαρίων είναι κρίσιμο, καθώς η πτώση κάτω από αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω πτώση. Η τελευταία πτώση του Bitcoin έρχεται σε συνδυασμό με μια διεύρυνση της πτώσης των μετοχών τεχνολογίας στις ΗΠΑ και την αβεβαιότητα που παραμένει στην αγορά.

Πηγή: newmoney.gr

Περισσότερες από πενήντα πέντε πολιτικές δράσεις, με σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες, που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, περιλαμβάνει ο κυβερνητικός προγραμματισμός για το 2026, τον οποίο ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

