Δυσκοιλιότητα: Τι μπορεί να δείχνει για την υγεία σου και πότε δεν πρέπει να την αγνοήσεις

Η δυσκοιλιότητα είναι ένα θέμα που πολλές φορές αποφεύγουμε να συζητήσουμε. Θεωρείται άβολο, «μικρό» ή κάτι που απλώς θα περάσει. Στην πράξη όμως, είναι ένα σύμπτωμα που αφορά πολύ περισσότερους ανθρώπους απ’ όσο νομίζουμε και συχνά συνδέεται άμεσα με τον τρόπο ζωής, τη διατροφή αλλά και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας.

Το σημαντικό είναι να ξέρεις πότε πρόκειται για μια παροδική ενόχληση και πότε για κάτι που αξίζει την προσοχή σου.

Τι θεωρείται δυσκοιλιότητα

Δεν υπάρχει ένας απόλυτος κανόνας. Για κάποιες ανθρώπους, φυσιολογικό είναι να πηγαίνουν στην τουαλέτα καθημερινά, για άλλες μέρα παρά μέρα. Η δυσκοιλιότητα συνήθως αφορά τη δυσκολία στην κένωση, τα σκληρά κόπρανα, την αίσθηση ότι δεν αδειάζει πλήρως το έντερο ή τις λιγότερες από τρεις κενώσεις την εβδομάδα.

Όταν αυτά εμφανίζονται περιστασιακά, συνήθως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Οι πιο συχνές αιτίες

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δυσκοιλιότητα σχετίζεται με την καθημερινότητα.

Η έλλειψη φυτικών ινών στη διατροφή, η ανεπαρκής πρόσληψη νερού, η καθιστική ζωή και το άγχος παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ακόμη, αλλαγές στη ρουτίνα, ταξίδια ή διαφορετικό ωράριο μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του εντέρου.

Τι μπορεί να δείχνει όταν επιμένει

Όταν η δυσκοιλιότητα γίνεται συχνή ή χρόνια, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι κάτι χρειάζεται προσοχή. Ορμονικές αλλαγές, προβλήματα στον θυρεοειδή, παρενέργειες φαρμάκων ή διαταραχές του εντέρου είναι μερικά από τα ενδεχόμενα.

Δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι σοβαρό, αλλά είναι ένα μήνυμα που δεν καλό είναι να αγνοείται.

Πότε δεν πρέπει να την προσπεράσεις

Αν η δυσκοιλιότητα συνοδεύεται από πόνο, φούσκωμα που δεν υποχωρεί, απώλεια βάρους χωρίς λόγο, αίμα στα κόπρανα ή έντονη κόπωση, τότε είναι σημαντικό να ζητήσεις ιατρική συμβουλή.

Επίσης, αν αλλάξει ξαφνικά η συνήθεια του εντέρου χωρίς εμφανή αιτία, αυτό είναι κάτι που αξίζει να διερευνηθεί.

Τι μπορείς να κάνεις στην καθημερινότητά σου

Η πρόληψη και η ανακούφιση ξεκινούν από απλές κινήσεις. Περισσότερα φρούτα, λαχανικά και τρόφιμα ολικής άλεσης βοηθούν σημαντικά. Το νερό είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του εντέρου, όπως και η ήπια σωματική δραστηριότητα.

Εξίσου σημαντικό είναι να ακούς το σώμα σου και να μην αγνοείς την ανάγκη για τουαλέτα λόγω βιασύνης ή συνθηκών.

Η δυσκοιλιότητα δεν είναι ταμπού

Μπορεί να είναι άβολη ως λέξη, αλλά είναι μέρος της καθημερινής υγείας. Το να την παρατηρείς και να την αντιμετωπίζεις έγκαιρα είναι πράξη φροντίδας προς τον εαυτό σου.

Η δυσκοιλιότητα δεν είναι πάντα ανησυχητική, αλλά δεν είναι και κάτι που πρέπει να συνηθίζεται. Το σώμα στέλνει σήματα και αξίζει να τα ακούς. Με σωστή ενημέρωση, μικρές αλλαγές και, όταν χρειάζεται, καθοδήγηση από ειδικό, μπορείς να προστατεύσεις την υγεία σου και να νιώθεις καλύτερα στην καθημερινότητά σου.