Βρετανία: 36 βρέφη πιθανόν να έχουν εμφανίσει συμπτώματα δηλητηρίασης από μολυσμένο γάλα
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: 36 βρέφη πιθανόν να έχουν εμφανίσει συμπτώματα δηλητηρίασης από μολυσμένο γάλα

 05.02.2026 - 16:37
Βρετανία: 36 βρέφη πιθανόν να έχουν εμφανίσει συμπτώματα δηλητηρίασης από μολυσμένο γάλα

Οι βρετανικές αρχές, που ερευνούν την μόλυνση βρεφικού γάλακτος, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν καταγραφεί 36 πιθανά κρούσματα παιδιών με συμπτώματα που συνάδουν με δηλητηρίαση από προβληματικές παρτίδες στη χώρα.

Στις 6 Ιανουαρίου, η Nestle ανακάλεσε κάποιες παρτίδες των βασικών βρεφικών προϊόντων της, περιλαμβανομένων των SMA, BEBA και NAN, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εξαιτίας της πιθανής μόλυνσής τους με μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμετό.

Δύο εβδομάδες αργότερα, η Danone ανακάλεσε μια παρτίδα από το βρεφικό γάλα της, το Aptamil.

Η ανησυχία για την παρουσία μιας τοξίνης, της κερεουλίδης, προκάλεσε ανακλήσεις σε δεκάδες χώρες.

Ο Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι δεδομένης της μεγάλης διαθεσιμότητας των προβληματικών προϊόντων πριν από την ανάκλησή τους, αναμένονται κάποια κρούσματα μετά την ενημέρωση νοσοκομείων να είναι σε επαγρύπνηση για την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

