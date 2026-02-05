VIDEO: Παλιό νυχτερινό κέντρο το κτίριο που φλέγεται στη Λεμεσό - Κατέρρευσε μέρος της οροφής

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή υπήρξε ανταπόκριση Πυροσβεστικών Σταθμών Λεμεσού με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα συμπεριλαμβανομένου και τηλεσκοπικού βραχιονοφόρου οχήματος για πυρκαγιά στο κέντρο της Λεμεσού πλησίον του ΤΕΠΑΚ για πυρκαγιά ως η προκαταρκτική ενημέρωση μας , σε εγκαταλελειμμένο παλιό κτίριο το οποίοχρησιμοποιόταν παλιά ως νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη και κατέρρευσε μέρος της οροφής του.

Γίνεται υπερπροσπάθεια από τους πυροσβέστες μας για προστασία παρακείμενων υποστατικών και προληπτικής εκκένωσης των ενοίκων τους.

Έχει κληθεί και εκτός υπηρεσίας προσωπικό.