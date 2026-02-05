Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτά είναι τα μέτρα ασφαλείας για τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων Νέα Σαλαμίνα και Ομόνοια 29ης Μαΐου

 05.02.2026 - 15:42
Αυτά είναι τα μέτρα ασφαλείας για τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων Νέα Σαλαμίνα και Ομόνοια 29ης Μαΐου

Η Αστυνομία στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το κοινό, καλεί όλο το φίλαθλο κόσμο, που θα παρευρεθεί τo Σάββατο 07.02.2026 και ώρα 15:00, στο στάδιο ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στη Λάρνακα, για να παρακολουθήσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ 29ΗΣ ΜΑΙΟΥ στο πλαίσια της 4ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης του πρωταθλήματος Β΄ κατηγορίας, να εκδηλώνεται πάντοτε με αθλητοπρέπεια, σεβασμό προς το άθλημα, την ίδια του την ομάδα και τους αντιπάλους.

Στους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας της Νέας Σαλαμίνας θα παραχωρηθούν η νότια (κεντρική) και η Βόρεια κερκίδα (θεωρεία) και στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 29Μ η ανατολική κερκίδα (πέταλο). Οι είσοδοι του Σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 13:30.

Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο ώστε να αποφύγουν πιθανή ταλαιπωρία τους και να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τον αγώνα.

Τονίζεται σε όλους τους φίλαθλους ότι θα υπάρξει προπώληση εισιτηρίων μόνο για τους οπαδούς της Νέας Σαλαμίνας και τα ταμεία θα ανοίξουν στο στάδιο από η ώρα 13:30.

Τονίζεται σε όλους ότι:

o Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, ναυτικών φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.
o Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων με πολιτικά σύμβολα.
o Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του Σταδίου ή οπουδήποτε αλλού.
o Απαγορεύεται η είσοδος φιλάθλων εντός του Σταδίου, έχοντας στην κατοχή τους οινοπνευματώδη ποτά, κουκούλες, σακίδια ώμου και προστατευτικά κράνη μοτοσικλετών.
o Οποιοσδήποτε δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχθεί από το Στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των αρχών του Σταδίου, ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης, κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο.

Τροχαίες διευθετήσεις:

Νέα Σαλαμίνα

Για τους φιλάθλους της Νέας Σαλαμίνας τα εισιτήρια θα διατεθούν τόσο σε προπώληση όσο και στο στάδιο. Η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο στην κερκίδα για την οποία κατέχουν εισιτήριο.

Για την ομαλή προσέλευση και αποχώρηση τους από το στάδιο οι φίλαθλοι της Νέας Σαλαμίνας, καλούνται να ακολουθήσουν τα εξής δρομολόγια:

Αυτοί που θα έρχονται από Λεμεσό, στον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού να βγουν από την 2η έξοδο προς Αγιά Νάπα και ακολούθως από την 1η έξοδο αριστερά προς Αραδίππου και να εισέλθουν στην Λεωφ. Ελλάδος. Ακολούθως από τα φώτα τροχαίας Ελλάδος (CORSO) να στρίψουν δεξιά (Λεωφ. Ελευθερίας) και να βγουν μετά από την 1η έξοδο αριστερά του κυκλικού κόμβου KLEIMA (Λεωφ. Αυστραλίας). Στην συνέχεια να σταθμεύσουν με δική τους ευθύνη σε ανοικτούς χώρους νοτιοδυτικά και βόρεια του σταδίου.

Αυτοί που θα έρθουν από Λάρνακα και Κοκκινοχώρια καλούνται να χρησιμοποιήσουν την Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού μέχρι τον κυκλικό κόμβο του σταδίου και στην συνέχεια να σταθμεύσουν με δική τους ευθύνη σε ανοικτούς χώρους νοτιοδυτικά και βόρεια του σταδίου.

Ομόνοια 29Μ

Για την ομαλή προσέλευση και αποχώρηση τους από το στάδιο οι φίλαθλοι της Ομόνοιας 29Μ καλούνται να ακολουθήσουν τα εξής δρομολόγια:

Αυτοί που θα έρχονται από Λευκωσία από τον Κυκλικό Κόμβο Ριζοελιάς να κατευθυνθούν ευθεία (Λεωφ. Ελευθερίας) μέχρι την είσοδο της Λάρνακας (εκκλησία Αγίου Γεωργίου ή φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής) και από εκεί να στρίψουν αριστερά προς την υπεραγορά ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ.

Στα φώτα τροχαίας να στρίψουν αριστερά προς το στάδιο Αμμόχωστος (Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη) μέχρι τα φώτα Marks & Spenser όπου εκεί θα στρίψουν δεξιά και θα σταθμεύσουν με δική τους ευθύνη σε ανοικτούς χώρους ανατολικά του σταδίου.

Αυτοί που θα έρχονται από Λεμεσό από τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού, να προχωρήσουν συνέχεια ευθεία μέχρι τα φώτα Marks & Spenser και ακολούθως να σταθμεύσουν με δική τους ευθύνη σε ανοικτούς χώρους ανατολικά του σταδίου.

Για τη δική τους ασφάλεια, οι φίλαθλοι της Ομόνοιας 29Μ καλούνται να αποφύγουν τη Λεωφόρο Αυστραλίας (Κυκλικός κόμβος KLEIMA αριστερά) η οποία θα χρησιμοποιείται από τους φιλάθλους της Νέας Σαλαμίνας.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία Λάρνακας μπορεί να τηλεφωνεί στους αριθμούς 112 ή 24-804040.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων.

Διευκρινίζεται επίσης ότι θα βρίσκεται στη γύρω περιοχή του σταδίου για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρηση του.



 

 

