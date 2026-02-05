Νέο βίντεο από τον Φειδία Παναγιώτου: «Μεινίσκω σε έπαυλη και περιπαίζω σας - Παίρνω δεκάδες μηνύματα ότι θα με σκοτώσουν»

Όπως σημειώνει, στόχος του είναι να αποσαφηνίσει τα γεγονότα. «Από τη στιγμή που ήρθαν στο προσκήνιο τα ποσοστά της Άμεσης Δημοκρατίας, μας πολεμούν συνεχώς και αυτή τη φορά, παιδιά, ξεπέρασαν κάθε όριο», αναφέρει, προβάλλοντας παράλληλα αποσπάσματα τηλεοπτικών εκπομπών στις οποίες δέχεται επικρίσεις.

Στη συνέχεια καταγγέλλει ότι δημοσιοποιήθηκε, μέσω συνδέσμου, το συμβόλαιο του γραφείου του, μαζί με προσωπικά του δεδομένα. «Αυτό είναι παράνομο και μπορώ να κινηθώ νομικά εναντίον τους. Το χειρότερο είναι ότι στο συμβόλαιο φαίνεται ο αριθμός της ταυτότητάς μου, κάτι που αποτελεί τεράστιο κίνδυνο, καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να υποδυθεί ότι είμαι εγώ σε διάφορες υπηρεσίες και να γίνει πιστευτός», τονίζει.

Όπως προσθέτει, στο έγγραφο εμφανίζονται επίσης η υπογραφή και η διεύθυνσή του. «Πρόκειται για σοβαρό ζήτημα ασφάλειας, ειδικά από τη στιγμή που λαμβάνω δεκάδες απειλητικά μηνύματα ότι θα με σκοτώσουν. Για αυτόν τον λόγο δεν ήθελα να γίνει γνωστή η διεύθυνσή μου», καταλήγει.