ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκλονίζει η Annie Alexoui στην πρώτη της συνέντευξη – «Δεν ήταν δική μου δουλειά να κάνω τον ντεντέκτιβ με τον υπόκοσμο» - Δείτε το trailer

 05.02.2026 - 15:27
Συγκλονίζει η Annie Alexoui στην πρώτη της συνέντευξη – «Δεν ήταν δική μου δουλειά να κάνω τον ντεντέκτιβ με τον υπόκοσμο» - Δείτε το trailer

Αύριο -(Παρασκευή 6/2) -στο Πρωτοσέλιδο και στον Ανδρέα Δημητρόπουλο η Ιωάννα Φωτίου,γνωστή ως «Annie Alexui», μιλά αποκλειστικά για τις υποθέσεις που ταρακούνησαν τις αρχές και το πολιτικό σκηνικό. 

Απαντά για τις καταγγελίες που προκάλεσαν θύελλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τα εντάλματα σύλληψης που εκκρεμούν εναντίον της και εξηγεί πώς διαχειρίζεται τις επιθέσεις, τις απειλές και την ασφυκτική πίεση. 

Μιλά επίσης για τις καταγγελίες που δημοσίευσε και πως έφτασε στην αλήθεια της.

Το άσυλο στη Ρωσία, το παρελθόν της που επιστρέφει στο προσκήνιο και την στάση της  αστυνομίας μέχρι σήμερα. Κάνει έκκληση για δικαίωση από τις Κυπριακές αρχές, Αύριο στο Πρωτοσέλιδο.

«Έχω τεράστια εμπιστοσύνη στην αλήθεια μου, δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανένα κυπριακό δικαστήριο, δεν έχω εμπιστοσύνη στις Αρχές στην Κύπρο, δεν είναι δική μου δουλειά να μαρτυρήσω εναντίον τους. Δεν ήταν δική μου δουλειά 4 χρόνια να κάνω τον ντεντέκτιβ με τον υπόκοσμο. Ένας απλός πολίτης στην Κύπρο δεν έκανε όσα έκανα εγώ εναντίον του πραγματικού υπόκοσμου στην Κύπρο», αναφέρει χαρακτηριστικά στο trailer που κυκλοφόρησε.

«Ήρθα Ρωσία χωρίς μπουφάν. Ένας άγνωστος με βρήκε που έκλαιγα και μου έδωσε ρούχα να φορέσω. Με παρουσίασαν ως τον χειρότερο άνθρωπο χωρίς να είμαι», τόνισε.

Δείτε το trailer:

 

«Να διερευνηθούν όλα και όλοι»: Ο ΔΗΣΥ, οι θεσμοί και το βάρος της δεκαετίας

 05.02.2026 - 15:24
Στο κελί για πέντε χρόνια δύο πρόσωπα για ρίψη μολότοφ στην αυλή 70χρονου

 05.02.2026 - 15:28
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΣΥ για το θέμα της αργίας του Φαίδωνα Φαίδωνος, αλλά και του δημάρχου Λευκονοίκου, Πιερή Γυψιώτη.

