VIDEO: «Το παιδί μου πεθαίνει…είναι εδώ και ένα μήνα στο Μακάριο και δεν ξέρουν τι έχει» - Η δραματική έκκληση πατέρα

 05.02.2026 - 14:43
Ο πατέρας ενός μικρού παιδιού που νοσηλεύεται στο Μακάριο Νοσοκομείο εμφανίστηκε στο sigma στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», περιγράφοντας την αγωνία που βιώνει η οικογένειά του και απηύθυνε έκκληση για άμεση κάλυψη σοβαρών ελλείψεων, αλλά και για διερεύνηση της ασθένειας της κόρης του, Δαμιανής Καπούτσου, καθώς όπως ανέφερε «δεν ξέρουν τι έχει».

Ο πατέρας κατήγγειλε αδυναμία αντικατάστασης βασικού ιατρικού προσωπικού, τονίζοντας ότι το παιδί του νοσηλεύεται εδώ και έναν μήνα χωρίς σαφή διάγνωση.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «Ζητάω, ως πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το Υπουργείο και τον κόσμο, βοήθεια. Το παιδί μου είναι εδώ και ένα μήνα στο Μακάριο και δεν ξέρουν τι έχει. Ζητώ τη διακομιδή του παιδιού μου στην Ελλάδα, γιατί οι ελλείψεις είναι πολλές. Το ξέρετε ότι το καλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο έχει έλλειψη γιατρών και το Υπουργείο δεν προνοεί; Λείπει λόγω μητρότητας η γαστρεντερολόγος και δεν μπορούν να την αντικαταστήσουν. Το παιδί μου πεθαίνει. Άλλο ένα περιστατικό που θα χαθεί, και το Υπουργείο τι κάνει; Ζητώ τη βοήθεια του κόσμου».

Για το θέμα κλήθηκε να τοποθετηθεί και ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλάμπους, ο οποίος ανέφερε ότι δεν έχει γνώση του συγκεκριμένου περιστατικού, σημειώνοντας ωστόσο ότι, «ζητήματα ανθρωπιστικής φύσεως μας απασχολούν καθημερινά τόσο στα νοσοκομεία όσο και στο Υπουργείο Υγείας και καταβάλλουμε προσπάθειες να ανταποκρινόμαστε. Δεν έχω υπόψη μου το συγκεκριμένο περιστατικό. Θα το διερευνήσω και θα επανέλθω με σχετική ενημέρωση».

Σε γενικότερο πλαίσιο, ο Υπουργός αναφέρθηκε στη διαδικασία “capacity planning”, η οποία όπως είπε διενεργείται τα τελευταία χρόνια και αποσκοπεί στην καταγραφή των πραγματικών προβλημάτων, ελλείψεων και αναγκών των δημόσιων νοσοκομείων, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

