Χαράλαμπος Πετρίδης: « Η Κύπρος δεν χρειάζεται θαύματα. Χρειάζεται ανθρώπους που δεν φοβούνται την ευθύνη»

Στην κατάμεστη αίθουσα της ΠΟΕΔ, μεταξύ πολλών φίλων και συνεργατών του πρώην Υπουργού, παρευρέθηκαν και τον τίμησαν με την παρουσία τους η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αννιτα Δημητριου καθώς και ο τέως Πρόεδρος του κόμματος κ. Αβέρωφ Νεοφυτου.

Την ομιλία του προλόγισαν οι η Ζήνα Λύσανδρου Παναγίδη, φιλόλογος και τέως Δήμαρχος Λευκονοίκου, ο Ανδρέας Λουκάς, πρώην Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, ο Μιχάλης Ζαχαρίογλου, Πρέσβης επί τιμή και ο ο Δημήτρης Λαμπριανίδης, Πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου. Οι ομιλητές εξέφρασαν τη στήριξή τους υπογραμμίζονας τη σημασία της υποψηφιότητας και την ευρεία αποδοχή του πρώην Υπουργού εντός και εκτός κομματικών πλαισίων.

Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του ήταν η ανάγκη για σοβαρότητα και υπεύθυνη πολιτική στάση, σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής πίεσης και πολιτικής τοξικότητας. Παράλληλα, ο Πετρίδης ανέδειξε τις προτεραιότητές του σε κρίσιμους τομείς όπως η διαφάνεια και η λογοδοσία, η ασφάλεια και η άμυνα, το κόστος ζωής και η στεγαστική πολιτική, η ποιότητα ζωής και η κοινωνική συνοχή στη Λευκωσία.

Ο Πετρίδης άσκησε κριτική στον λαϊκισμό και την πολιτική της οργής, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος δεν αντέχει πειραματισμούς και επιφανειακές προσεγγίσεις. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος δεν έρχεται με κραυγές. Έρχεται με δουλειά, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα.»

Αναφερόμενος στη μέχρι σήμερα πορεία του, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην εμπειρία του ως Δήμαρχος Αγλαντζιάς και ως Υπουργός Άμυνας, τονίζοντας ότι η πολιτική του διαδρομή χαρακτηρίζεται από έργο, θεσμική υπευθυνότητα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Χαράλαμπος Πετρίδης κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά σε μια προσπάθεια που, όπως ανέφερε, βασίζεται στην ενότητα, το σχέδιο και την ευθύνη. «Η Κύπρος δεν χρειάζεται θαύματα. Χρειάζεται σοβαρή δουλειά, αυτοπεποίθηση και ανθρώπους που δεν φοβούνται την ευθύνη», τόνισε.

Η χθεσινή εκδήλωση ήταν η πρώτη από μια σειρά ανάλογων συγκεντρώσεων που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα στην ευρύτερη Λευκωσία, καθώς ο Πετρίδης επιδιώκει να περάσει το μήνυμά του σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες του.